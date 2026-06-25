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Mbappe vs Haaland GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Kylian Mbappe vs Erling Haaland: Mengapa 'persaingan besar berikutnya dalam dunia sepak bola' belum mencapai level persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo

Analysis
World Cup
K. Mbappe
E. Haaland
France
Norway
Real Madrid
Manchester City
Champions League
Premier League
LaLiga
FEATURES
Norway vs France

Pertarungan antara Kylian Mbappé dan Erling Haaland sempat digadang-gadang sebagai rivalitas sepak bola besar berikutnya yang akan menggantikan dominasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selama dua dekade, namun saat kedua bintang asal Prancis dan Norwegia ini bersiap untuk saling berhadapan di Piala Dunia 2026, bisa dikatakan bahwa persaingan pribadi di antara mereka belum benar-benar memanas seperti yang diharapkan banyak orang.

Namun, mungkinkah ini saatnya persaingan yang selama ini terpendam ini akhirnya kembali menghangat? Baru dua pertandingan berlalu di Piala Dunia ini, di mana mereka ditempatkan dalam grup yang sama, Mbappé dan Haaland kini terlibat dalam persaingan perebutan Sepatu Emas yang menjanjikan akan menjadi salah satu yang terbaik sepanjang masa.

Keduanya masing-masing telah mencetak dua gol dalam penampilan mereka melawan Irak dan Senegal, yang memicu pertarungan seru antara dua penyerang yang sedang dalam performa terbaiknya di Boston, dalam pertandingan yang akan menentukan siapa yang akan memuncaki Grup I.

Dengan masing-masing mengoleksi empat gol, kedua penyerang ini masih tertinggal dari sang legenda Messi, yang telah mencetak lima gol berkat hat-trick sensasional dan dua gol berikutnya dalam dua pertandingan pertama Argentina. Saat mereka mengejar sang legenda sepanjang masa, GOAL menganalisis mengapa persaingan mereka belum mencapai level Messi vs Ronaldo:

  • Real Madrid's Portuguese forward CristiaAFP

    Jauh sekali

    Jawaban atas hal ini mungkin sangat berkaitan dengan fakta bahwa keduanya saat ini bermain di liga yang sama sekali berbeda, di mana Haaland sedang dalam proses menjadi ikon Liga Premier bersama Manchester City, sementara Mbappé merupakan salah satu bagian dari gelombang terbaru "Galacticos" Real Madrid di La Liga.

    Situasi ini juga tidak terbantu oleh fakta bahwa City tidak memiliki profil global seperti beberapa rival mereka di Liga Premier, karena banyak pihak netral yang bersikap acuh tak acuh terhadap kesuksesan modern mereka yang didukung oleh Abu Dhabi.

    Pada puncak persaingan mereka, Messi dan Ronaldo berada di kedua sisi pertarungan Clasico yang sengit, pada masa ketika sepak bola Spanyol secara efektif merupakan duopoli. Ketegangan antara kedua raksasa ini diperparah oleh tokoh-tokoh seperti Jose Mourinho dan Sergio Ramos serta bentrokan besar-besaran di Eropa, meskipun tim Barcelona yang luar biasa itu umumnya lebih unggul daripada Madrid.

    Fakta bahwa Haaland dan Mbappé tidak bersaing secara langsung, kecuali di Liga Champions dan perebutan Sepatu Emas Eropa, berarti persaingan individu mereka tidak pernah benar-benar memanas.

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  • Erling Haaland Kylian MbappeGetty/ GOAL

    Perbedaan antarbangsa

    Salah satu faktor penting di balik kegagalan ini adalah bahwa Norwegia, hingga baru-baru ini, sempat terpinggirkan di kancah internasional — hal ini tercermin dari fakta bahwa ini adalah turnamen besar pertama dalam karier Haaland pada usia 25 tahun.

    Sebaliknya, ini adalah final kelima dalam karier Mbappé sebagai pemain, dan dia adalah salah satu alasan utama mengapa Prancis selalu menjadi salah satu favorit di setiap kesempatan tersebut, termasuk saat ia secara gemilang mengangkat trofi Piala Dunia sebagai remaja pada tahun 2018.

    Ketidakmampuan Haaland sebelumnya untuk berkompetisi di kancah internasional berarti sebagian besar dari apa yang disebut sebagai rivalitas ini hilang. Namun, Norwegia kali ini menjadi kuda hitam, dan mereka akan merasa memiliki peluang untuk membuat pernyataan yang dapat mempercepat rivalitas ini.

    Pertarungan Messi dan Ronaldo untuk merebut gelar bersama negara masing-masing sama menariknya dengan prestasi mereka di level klub, di mana keduanya bermain untuk tim-tim yang benar-benar menjadi penantang serius di Piala Dunia serta meraih gelar kontinental berupa Kejuaraan Eropa dan Copa America.


  • Manchester City v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Saling menghormati

    Tampaknya juga ada rasa saling menghormati di antara kedua superstar masa kini ini, yang tak henti-hentinya saling memuji satu sama lain. Sepanjang masa kejayaan Messi dan Ronaldo, tak satu pun dari mereka yang pernah secara gamblang mengungkapkan pendapat mereka tentang satu sama lain, dan bahkan pernah beredar spekulasi bahwa mereka saling tidak menyukai—terutama pada puncak persaingan El Clásico mereka.

    Namun, belakangan ini, kedua GOAT tersebut tampaknya telah mengesampingkan perbedaan apa pun yang mereka miliki, dengan berkolaborasi dalam kampanye iklan untuk merek-merek seperti Louis Vuitton dan Lego.

    Dalam wawancara dengan Canal+ pada tahun 2023, Haaland mengatakan tentang Mbappe: “Dia sangat kuat. Orang Prancis sangat beruntung karena dia bermain untuk Prancis. Tentu saja saya ingin dia bermain untuk Norwegia, tapi kenyataannya tidak demikian. Tapi ya, dia adalah pemain yang luar biasa. Dia sangat cepat, sangat kuat, dan sudah menunjukkan performa seperti itu selama bertahun-tahun.

    "Berapa usianya? Dua tahun lebih tua dariku? Luar biasa. Terkadang kamu harus meyakinkan diri sendiri bahwa dia masih punya 10 tahun lagi untuk bermain di level tertinggi. Dia fenomenal."

  • Kylian Mbappe Erling Haaland Real Madrid Manchester City 2025-26 Champions LeagueGetty/GOAL

    Peran yang berbeda-beda

    Haaland dan Mbappé juga merupakan tipe penyerang yang sangat berbeda; pemain asal Norwegia itu adalah penyerang murni nomor 9 yang unggul sebagai pemburu gol di kotak penalti atau mengungguli bek-bek lawan untuk mengejar umpan terobosan, sementara rekan setimnya telah menghabiskan banyak waktu bermain sebagai sayap cepat baik di Paris Saint-Germain maupun timnas Prancis, mampu mencetak gol dari hampir mana saja berkat kecepatan luar biasa dan kemampuan tendangan yang mematikan.

    Meskipun Messi dan Ronaldo memiliki gaya bermain yang sangat berbeda, keduanya pada dasarnya adalah pemain sayap saat berada di puncak karier masing-masing di kedua sisi rivalitas El Clásico, yang benar-benar membuat seolah-olah mereka terus-menerus bersaing secara langsung sambil saling mendorong satu sama lain untuk mencapai prestasi baru yang luar biasa.

    Mbappé menyebut hal itu sebagai alasan mengapa dirinya dan Haaland tidak bisa benar-benar dibandingkan. “Saya tidak hanya bermain di lini depan,” katanya pada tahun 2022. “Saya bermain di sayap kiri dan kanan. Dengan segala kerendahan hati, saya rasa tidak ada seorang pun yang mampu mengubah posisi seperti itu setiap tahun dan tetap mempertahankan performa hebat di level tertinggi.”

  • Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo 2018Getty Images

    'Sungguh luar biasa hal-hal yang telah dilakukan Messi dan Ronaldo'

    Baik Haaland maupun Mbappé juga dengan cepat menjauhkan diri dari perbandingan dengan kedua GOAT tersebut, sehingga persaingan antar generasi ini tidak pernah dibesar-besarkan.

    Anda tentu bisa memahami alasannya; kita akan sangat beruntung jika bisa menyaksikan kembali persaingan sekelas Messi dan Ronaldo, di mana masing-masing telah mencatatkan prestasi luar biasa dalam hal mencetak gol, momen-momen ajaib individu, dan meraih trofi, dengan masing-masing mencetak lebih dari 900 gol dan total 81 trofi di antara mereka, serta rekaman momen-momen terbaik yang tak ada habisnya.

    “Itulah yang dipikirkan semua orang,” kata Haaland kepada France Football pada 2023 saat ditanya apakah ia percaya dirinya dan Mbappé adalah Messi dan Ronaldo berikutnya. “Tapi Anda harus menekankan betapa gilanya hal-hal yang telah dilakukan Messi dan Cristiano. Anda juga harus ingat bahwa mereka masih melakukannya, meski usia mereka semakin tua. Mereka tetap pemain yang fantastis.

    "Tapi saya tidak pernah membandingkan diri saya dengan pemain lain, itu bukan cara saya memandang hal-hal. Saya fokus pada diri sendiri, saya hanya berusaha menjadi lebih baik setiap hari, terus menikmati apa yang saya lakukan, dan menjadi versi terbaik dari diri saya."

    Berbicara menjelang laga Piala Dunia melawan Irak, Mbappe mengulang pernyataan tersebut dalam konferensi pers: "Messi adalah pemain terbaik, bersama Cristiano, itu jelas. Saya berusaha membantu tim saya memenangkan Piala Dunia lagi. Sisanya hanyalah perdebatan bagi para jurnalis. Saat ini, saya tidak memikirkan Haaland.

    "Messi telah menunjukkan apa yang kita lihat, itu perdebatan bagi orang-orang, itu bagus, tapi bukan sesuatu yang ada di pikiran saya. Yang saya inginkan adalah membawa trofi pulang. Saya tidak akan berada di sini saat berusia 40 tahun; mereka pasti sudah mengusir saya sebelum itu. Saya tidak membuat rencana masa depan; saya hanya memikirkan saat ini, tentang menikmati Piala Dunia."

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Pertandingan-pertandingan seru Liga Champions

    Persaingan baru ini, setidaknya, telah mulai memanas berkat beberapa laga sengit di Liga Champions antara kedua tim, di mana Mbappé tak diragukan lagi lebih unggul.

    Keduanya pertama kali bertemu di babak 16 besar musim 2019-20, saat Haaland masih menjadi pemain Borussia Dortmund. Dua golnya membantu BVB meraih keunggulan mengejutkan 2-1 pada leg pertama di Jerman, namun PSG membalikkan keadaan pada leg kedua dan menang dengan agregat 3-2. Mbappe masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan karena mengalami cedera ringan, tetapi ia termasuk di antara mereka yang meniru selebrasi meditasi khas Haaland saat pertandingan berakhir.

    Mbappe kemudian kembali mengungguli Haaland di babak play-off sistem gugur musim 2024-25 setelah keduanya masing-masing melakukan transfer besar-besaran meninggalkan PSG dan Dortmund—menanggapi dua gol Haaland di leg pertama dengan mencetak hat-trick untuk mengantarkan Madrid lolos di leg kedua. Haaland yang sedang tidak fit hanya bisa duduk dan menonton dari bangku cadangan.

    Mesin gol asal Norwegia itu akhirnya merasakan kemenangan musim lalu, saat tendangan penaltinya memastikan kemenangan dalam laga fase liga di Bernabeu, dengan Mbappe yang kali ini harus duduk di bangku cadangan. Keduanya kemudian bertemu lagi di babak 16 besar, namun pemain Prancis yang cedera itu hanya berperan minim saat Real melaju ke perempat final meski Haaland mencetak gol di leg kedua, dengan kemenangan agregat 5-1 yang meyakinkan.

    Tentu saja, dalam hal gelar Eropa, Haaland lebih unggul, karena ia menjadi bagian dari tim City yang meraih treble pada 2023, sementara Mbappe masih menanti gelar juara Eropa pertamanya.

  • Erling Haaland Barcelona 2025Getty/GOAL

    Potensi di masa depan

    Ada satu hal yang bisa membawa kompetisi ini ke level yang jauh lebih tinggi dan benar-benar mengantarkan kita ke situasi seperti pertarungan Messi vs Ronaldo.

    Haaland telah lama digadang-gadang sebagai target transfer potensial bagi Real Madrid dan Barcelona, dengan rumor yang mengaitkannya dengan Barcelona semakin menguat belakangan ini. Jika pemain Norwegia bertubuh jangkung itu suatu saat nanti membela Barca melawan Madrid yang diperkuat Mbappe, hal itu tentu akan menandai dimulainya era baru dalam persaingan mereka, karena keduanya pun akan saling berhadapan di kedua sisi kubu El Clasico. Lagipula, Ronaldo hanya satu tahun lebih muda dari Haaland saat ia sendiri bergabung dengan Los Blancos untuk benar-benar memulai pertarungan panjangnya dengan Messi.

    Namun, untuk saat ini masih harus dilihat seberapa realistis kemungkinan tersebut, mengingat Barcelona baru saja pulih dari masa krisis keuangan pasca-pandemi Covid-19 dan Haaland "bahagia" di Etihad.

    Berbicara pada bulan Maret di tengah kabar kemungkinan kepindahannya ke Camp Nou, agen Haaland, Rafaela Pimenta, mengatakan kepada La Sexta: “Kami sangat menghormati dan mengagumi Barcelona, tetapi belum ada kontak sama sekali mengenai potensi transfer. Pemain tersebut telah memperpanjang kontraknya beberapa bulan lalu, dan dia sangat bahagia di Manchester City. Segalanya berjalan sangat baik baginya, dan kami benar-benar tidak memiliki apa pun untuk dibicarakan mengenai transfer ketika segalanya begitu baik di City.”

    Untuk saat ini, kita mungkin harus menunggu hingga persaingan Haaland vs Mbappé benar-benar memanas, tetapi pertarungan di Piala Dunia di Boston pasti akan menyulut api persaingan tersebut.

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