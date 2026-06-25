Kylian Mbappe vs Erling Haaland: Mengapa 'persaingan besar berikutnya dalam dunia sepak bola' belum mencapai level persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo

Baik Haaland maupun Mbappé juga dengan cepat menjauhkan diri dari perbandingan dengan kedua GOAT tersebut, sehingga persaingan antar generasi ini tidak pernah dibesar-besarkan.

Anda tentu bisa memahami alasannya; kita akan sangat beruntung jika bisa menyaksikan kembali persaingan sekelas Messi dan Ronaldo, di mana masing-masing telah mencatatkan prestasi luar biasa dalam hal mencetak gol, momen-momen ajaib individu, dan meraih trofi, dengan masing-masing mencetak lebih dari 900 gol dan total 81 trofi di antara mereka, serta rekaman momen-momen terbaik yang tak ada habisnya.

“Itulah yang dipikirkan semua orang,” kata Haaland kepada France Football pada 2023 saat ditanya apakah ia percaya dirinya dan Mbappé adalah Messi dan Ronaldo berikutnya. “Tapi Anda harus menekankan betapa gilanya hal-hal yang telah dilakukan Messi dan Cristiano. Anda juga harus ingat bahwa mereka masih melakukannya, meski usia mereka semakin tua. Mereka tetap pemain yang fantastis.

"Tapi saya tidak pernah membandingkan diri saya dengan pemain lain, itu bukan cara saya memandang hal-hal. Saya fokus pada diri sendiri, saya hanya berusaha menjadi lebih baik setiap hari, terus menikmati apa yang saya lakukan, dan menjadi versi terbaik dari diri saya."

Berbicara menjelang laga Piala Dunia melawan Irak, Mbappe mengulang pernyataan tersebut dalam konferensi pers: "Messi adalah pemain terbaik, bersama Cristiano, itu jelas. Saya berusaha membantu tim saya memenangkan Piala Dunia lagi. Sisanya hanyalah perdebatan bagi para jurnalis. Saat ini, saya tidak memikirkan Haaland.

"Messi telah menunjukkan apa yang kita lihat, itu perdebatan bagi orang-orang, itu bagus, tapi bukan sesuatu yang ada di pikiran saya. Yang saya inginkan adalah membawa trofi pulang. Saya tidak akan berada di sini saat berusia 40 tahun; mereka pasti sudah mengusir saya sebelum itu. Saya tidak membuat rencana masa depan; saya hanya memikirkan saat ini, tentang menikmati Piala Dunia."