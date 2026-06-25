Kylian Mbappe vs Erling Haaland: Mengapa 'persaingan besar berikutnya dalam dunia sepak bola' belum mencapai level persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo

Namun, mungkinkah ini saatnya persaingan yang selama ini terpendam ini akhirnya kembali menghangat? Baru dua pertandingan berlalu di Piala Dunia ini, di mana mereka ditempatkan dalam grup yang sama, Mbappé dan Haaland kini terlibat dalam persaingan perebutan Sepatu Emas yang menjanjikan akan menjadi salah satu yang terbaik sepanjang masa.
Keduanya masing-masing telah mencetak dua gol dalam penampilan mereka melawan Irak dan Senegal, yang memicu pertarungan seru antara dua penyerang yang sedang dalam performa terbaiknya di Boston, dalam pertandingan yang akan menentukan siapa yang akan memuncaki Grup I.
Dengan masing-masing mengoleksi empat gol, kedua penyerang ini masih tertinggal dari sang legenda Messi, yang telah mencetak lima gol berkat hat-trick sensasional dan dua gol berikutnya dalam dua pertandingan pertama Argentina. Saat mereka mengejar sang legenda sepanjang masa, GOAL menganalisis mengapa persaingan mereka belum mencapai level Messi vs Ronaldo: