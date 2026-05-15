AFP
Kylian Mbappe, Vinicius Jr, dan Aurelien Tchouameni diteriaki oleh para pendukung Real Madrid, sementara gol Jude Bellingham ke gawang Oviedo terkesampingkan
Suasana di Bernabeu menjadi memanas
Madrid meraih kemenangan yang tak berarti atas tim Oviedo yang sudah pasrah dalam pertandingan yang diwarnai kerusuhan besar-besaran di tribun penonton. Malam itu dimulai dengan suasana tegang yang terasa jelas saat para suporter memajang spanduk yang menuntut pengunduran diri Florentino Perez, yang kemudian disita paksa oleh petugas keamanan tak lama setelah kick-off. Terlepas dari hasil di lapangan, penampilan yang kurang memuaskan itu gagal menenangkan para penonton yang kecewa dan masih berduka atas hilangnya gelar juara liga ke tangan rival mereka, Barcelona, hanya seminggu sebelumnya.
Para legenda mendapat jeda yang langka
Sementara skuad saat ini harus menanggung kemarahan penonton di tribun, suasana sejenak berubah untuk menghormati para legenda sepak bola yang akan pensiun. Dalam momen persatuan yang langka, penonton di Bernabeu memberikan tepuk tangan meriah kepada Santi Cazorla dari Oviedo dan Dani Carvajal dari Madrid, sebagai pengakuan atas karier gemilang mereka di tengah suasana suram yang mendominasi. Namun, kehangatan ini tidak merambah ke staf pelatih, karena pelatih sementara Alvaro Arbeloa tetap terpaku di kursinya sepanjang pertandingan yang tak terkoordinasi dan tanpa inspirasi.
Ketidakpuasan di Madrid
Sasaran kemarahan para pendukung tertuju sepenuhnya pada para "Galacticos" klub tersebut, dengan Mbappé menjadi yang paling keras dikritik pada malam itu saat ia masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Tchouameni dan Vinicius juga menjadi sasaran utama, dengan Tchouameni masih menjadi sorotan akibat perselisihannya baru-baru ini dengan Federico Valverde. Suasana yang tidak bersahabat itu menutupi kontribusi Bellingham dan penampilan mengesankan Gonzalo, menggambarkan sebuah klub yang sedang dilanda kekacauan dan menghadapi musim panas yang penuh ketidakpastian terkait arah olahraga mereka.
Perombakan musim panas semakin mendekat
Madrid akan menutup bab yang mengecewakan ini dalam 10 hari ke depan, dengan menjamu Athletic Bilbao di Bernabeu pada pekan terakhir musim Liga. Pihak manajemen kini harus memutuskan nasib bintang akademi Gonzalo, yang diperkirakan akan dipinjamkan meskipun ia menjadi pemain terbaik pada laga malam itu. Dengan musim yang secara efektif telah berakhir, klub dihadapkan pada tugas berat untuk memperbaiki hubungan yang retak antara para pemain, jajaran kepengurusan, dan para pendukung Madridista menjelang musim panas yang krusial.