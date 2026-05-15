Madrid akan menutup bab yang mengecewakan ini dalam 10 hari ke depan, dengan menjamu Athletic Bilbao di Bernabeu pada pekan terakhir musim Liga. Pihak manajemen kini harus memutuskan nasib bintang akademi Gonzalo, yang diperkirakan akan dipinjamkan meskipun ia menjadi pemain terbaik pada laga malam itu. Dengan musim yang secara efektif telah berakhir, klub dihadapkan pada tugas berat untuk memperbaiki hubungan yang retak antara para pemain, jajaran kepengurusan, dan para pendukung Madridista menjelang musim panas yang krusial.