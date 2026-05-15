Kylian Mbappé ‘TIDAK AKAN dijual’! Sikap Real Madrid terkait transfer terungkap saat penyerang Prancis itu bersiap menyambut ‘pendukung utama’ Jose Mourinho di Santiago Bernabeu
Kekacauan di Bernabeu semakin memuncak
Madrid saat ini sedang dilanda kekacauan internal, namun TEAMtalkmelaporkan bahwa Mbappe "TIDAK AKAN dijual" dan justru akan mendapat dukungan kuat dari manajer baru Mourinho. Meskipun telah dicapai kesepakatan agar pelatih asal Portugal itu mengambil alih secara permanen untuk menstabilkan klub, suasana di klub tetap tidak menentu. Hal ini terjadi setelah pekan yang sulit, di mana penyerang berusia 27 tahun itu menjadi sasaran hujatan keras dari para pendukung selama kemenangan 2-0 atas Real Oviedo pada Kamis lalu.
Perang kata-kata meletus
Setelah pertandingan melawan Oviedo, Mbappe memicu kontroversi dengan mengklaim bahwa posisinya telah diturunkan dalam hierarki tim, sebuah pernyataan yang langsung dibantah oleh manajernya. Ia mengatakan: “Saya tidak bermain karena pelatih [Alvaro Arbeloa] mengatakan kepada saya bahwa saya adalah penyerang pilihan keempat dalam skuad, di bawah [Franco] Mastantuono, Vinícius [Júnior], dan Gonzalo [Garcia]. Saya menerimanya dan bermain selama waktu yang diberikan kepada saya. Saya pikir saya bermain dengan baik. Saya siap untuk menjadi starter. Saya tidak marah kepada manajer. Anda harus selalu menghormati keputusan pelatih. Saya akan bekerja keras untuk kembali ke susunan pemain inti.”
Arbeloa membantah tuduhan bahwa ia diturunkan pangkatnya
Arbeloa segera membantah versi kejadian yang disampaikan Mbappé, yang semakin memperjelas ketidakcocokan antara para pemain dan staf kepelatihan saat ini. Ia menegaskan: “Saya berharap memiliki empat penyerang. Saya tidak memiliki empat penyerang, dan saya pasti tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada Mbappé. Mungkin dia tidak memahami maksud saya. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Tidak pernah sekalipun saya mengatakan kepadanya bahwa dia adalah penyerang pilihan keempat.
"Saya adalah pelatih, dan saya yang memutuskan siapa yang bermain dan siapa yang tidak. Saya berbicara dengannya sebelum pertandingan. Saya tidak tahu bagaimana dia menafsirkannya. Seorang pemain yang empat hari lalu tidak duduk di bangku cadangan seharusnya tidak diturunkan sebagai starter hari ini. Ini bukan final, ini bukan situasi hidup atau mati. Itu saja. Saya tidak memiliki masalah dengan siapa pun.”
Misi penyelamatan Mourinho
Perhatian kini beralih ke kedatangan Mourinho musim panas ini, yang ditugaskan untuk membenahi skuad yang tengah dilanda masalah disiplin. Madrid harus terlebih dahulu menjalani laga tandang ke Sevilla sebelum menjamu Athletic Bilbao pada 23 Mei di bawah kepemimpinan sementara, dengan Mbappé yang bertekad membuktikan bahwa para pengkritiknya salah. Begitu Mourinho resmi mengambil alih, tujuan utamanya adalah mengawasi proses perombakan besar-besaran skuad yang dirancang untuk menghentikan dominasi Barcelona di kancah domestik.