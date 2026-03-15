Getty
Diterjemahkan oleh
Kylian Mbappe terseret dalam perselisihan antara klub dan tim nasional saat Real Madrid bersiap menghadapi pertarungan dengan Prancis dan Nike
Perjuangan Mbappe untuk pulih tepat waktu menjelang lawatan ke Etihad
Mbappe dilaporkan akan bergabung dengan rekan-rekan setimnya dalam penerbangan ke Manchester pada Senin ini, karena ia bertekad untuk turut serta dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions Real Madrid. Penyerang tersebut telah absen sejak akhir Februari akibat cedera lutut, namun telah menjalani program perawatan konservatif selama tiga minggu terakhir untuk menghindari operasi dan mempercepat kembalinya ke lapangan.
Meskipun pemenang Piala Dunia ini absen dalam kemenangan 3-0 pada leg pertama di Bernabeu, perkembangannya di Valdebebas cukup menggembirakan. Pelatih Los Blancos, Alvaro Arbeloa, memberikan kabar terbaru yang positif mengenai situasinya, meskipun sang pemain tidak diturunkan dalam kemenangan 4-1 atas Elche sebelum bertolak ke Inggris.
- Getty Images Sport
Dilema antara klub dan negara
Ketegangan muncul terkait ketersediaan Mbappe untuk jeda internasional mendatang, di mana Prancis dijadwalkan menghadapi Brasil dan Kolombia di Amerika Serikat. Menurut laporan Manchester Evening News (h/t Mirror), Real Madrid tentu saja ragu untuk melepas bintang andalan mereka ke laga persahabatan segera setelah cedera lutut yang dialaminya, terutama dengan derby Madrid yang sangat dinanti melawan Atletico yang akan segera berlangsung.
Namun, klub Spanyol tersebut berada dalam posisi yang sulit. Peraturan FIFA menetapkan bahwa klub tidak dapat mencegah pemain bergabung dengan tim nasional mereka kecuali jika mereka secara resmi absen karena cedera. Jika Mbappe tampil melawan Man City atau Atletico Madrid, klub tidak akan memiliki alasan untuk menghalangi perjalanannya ke Boston dan Washington DC untuk tur Les Bleus.
Nike dan tekanan komersial
Hal yang semakin memperumit perselisihan ini adalah kekuatan komersial Nike. Sebagai pemasok seragam bagi Prancis dan Brasil, raksasa pakaian olahraga asal Amerika Serikat ini memandang pertandingan head-to-head yang akan datang di Amerika Serikat sebagai peluang pemasaran besar menjelang Piala Dunia. Mbappé, sebagai atlet utama Nike, diharapkan menjadi wajah dari sejumlah kegiatan promosi selama jeda kompetisi.
FFF memandang Mbappe sebagai aset komersial terbesar mereka, dan dengan kewajiban sponsor yang signifikan terkait partisipasinya, tekanan untuk memasukkannya ke dalam skuad Didier Deschamps sangat besar. Madrid mungkin harus berhadapan tidak hanya dengan federasi nasional, tetapi juga salah satu merek paling kuat di dunia saat mereka berusaha melindungi kesehatan bintang mereka.
Arbeloa tetap bersikap hati-hati terhadap pemain andalannya
Terlepas dari berbagai spekulasi seputar masa depannya di level internasional, Arbeloa tetap fokus pada tugas yang harus dijalani di Manchester. Saat ditanya mengenai kondisi kebugaran sang penyerang menjelang laga melawan Elche, Arbeloa mengatakan: "[Mbappe] semakin membaik setiap hari. Perkembangannya berjalan sesuai rencana. Kami sudah menyusun rencana. Tergantung pada perkembangannya, tapi menurut saya dia tampil sangat baik. Dia tidak akan bisa bermain besok, tapi saya perkirakan dia akan ikut ke Manchester."
Dengan Real Madrid memegang keunggulan agregat 3-0 yang nyaman, staf pelatih mungkin memilih untuk menggunakan pemain Prancis itu sebagai pemain pengganti yang memberikan dampak di akhir pertandingan daripada mengambil risiko dengan memainkannya sejak awal. Namun, setiap menit yang dia habiskan di lapangan di Etihad membawanya selangkah lebih dekat ke tugas bersama timnas Prancis, sehingga membuat petinggi Madrid menghadapi keputusan sulit tentang bagaimana mengelola kembalinya pemain andalan mereka.
Iklan