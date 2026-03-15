Kylian Mbappe terseret dalam perselisihan antara klub dan tim nasional saat Real Madrid bersiap menghadapi pertarungan dengan Prancis dan Nike

Mbappe dilaporkan akan bergabung dengan rekan-rekan setimnya dalam penerbangan ke Manchester pada Senin ini, karena ia bertekad untuk turut serta dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions Real Madrid. Penyerang tersebut telah absen sejak akhir Februari akibat cedera lutut, namun telah menjalani program perawatan konservatif selama tiga minggu terakhir untuk menghindari operasi dan mempercepat kembalinya ke lapangan.

Meskipun pemenang Piala Dunia ini absen dalam kemenangan 3-0 pada leg pertama di Bernabeu, perkembangannya di Valdebebas cukup menggembirakan. Pelatih Los Blancos, Alvaro Arbeloa, memberikan kabar terbaru yang positif mengenai situasinya, meskipun sang pemain tidak diturunkan dalam kemenangan 4-1 atas Elche sebelum bertolak ke Inggris.