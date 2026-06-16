Kylian Mbappe ‘siap menjadi terkenal’ & menjelaskan mengapa menjadi ‘Galactico’ Real Madrid telah membuat hidupnya sebagai selebriti papan atas menjadi lebih mudah

Menyikapi popularitasnya yang luar biasa di kancah global, Mbappe mengakui kenyataan statusnya sebagai bintang besar, namun mengungkapkan kegembiraan yang tulus atas privasi yang berhasil ia peroleh kembali. Ia mengatakan kepada media Prancis tersebut: "Saya siap menjadi terkenal; saya harus menghadapinya." Penyerang tersebut menjelaskan bagaimana perubahan ini telah berdampak positif pada kehidupan pribadinya, sehingga ia dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. "Saya sangat bahagia di Madrid; saya bisa hidup lebih bebas daripada di Prancis. Saya bisa keluar ke jalan tanpa pengawalan. Saya bisa menjalani hidup saya dan membuat rencana-rencana yang sebelumnya tidak pernah saya buat. Ini bagus. Saya melakukan hal-hal yang sangat biasa, lebih dari yang orang-orang kira," tambahnya.