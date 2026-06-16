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Kylian Mbappe ‘siap menjadi terkenal’ & menjelaskan mengapa menjadi ‘Galactico’ Real Madrid telah membuat hidupnya sebagai selebriti papan atas menjadi lebih mudah
Menemukan ketenangan di tengah kesulitan di lapangan
Dalam wawancara baru-baru ini dengan Le Parisien, Mbappé menjelaskan perbedaan mencolok dalam rutinitas hariannya sejak pindah ke ibu kota Spanyol. Real Madrid selalu menuntut keunggulan, namun pemain berusia 27 tahun ini telah melewati dua tahun yang sulit secara teknis. Ia memenangkan Sepatu Emas Eropa pada musim pertamanya dan gelar pencetak gol terbanyak La Liga dua kali, namun gagal meraih trofi besar apa pun. Yang menambah rasa frustrasinya, mantan klubnya, Paris Saint-Germain, telah memenangkan Liga Champions dua kali berturut-turut selama ia absen. Namun, menjadi seorang Galactico secara tak terduga memberinya ketenangan di luar lapangan. Ketenaran yang mencekik yang ia alami di Prancis kini telah mereda, sehingga ia bisa keluar rumah tanpa pengawalan keamanan yang terus-menerus.
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Menikmati gaya hidup sederhana di Madrid
Menyikapi popularitasnya yang luar biasa di kancah global, Mbappe mengakui kenyataan statusnya sebagai bintang besar, namun mengungkapkan kegembiraan yang tulus atas privasi yang berhasil ia peroleh kembali. Ia mengatakan kepada media Prancis tersebut: "Saya siap menjadi terkenal; saya harus menghadapinya." Penyerang tersebut menjelaskan bagaimana perubahan ini telah berdampak positif pada kehidupan pribadinya, sehingga ia dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. "Saya sangat bahagia di Madrid; saya bisa hidup lebih bebas daripada di Prancis. Saya bisa keluar ke jalan tanpa pengawalan. Saya bisa menjalani hidup saya dan membuat rencana-rencana yang sebelumnya tidak pernah saya buat. Ini bagus. Saya melakukan hal-hal yang sangat biasa, lebih dari yang orang-orang kira," tambahnya.
Kenangan pahit akan kekalahan yang menyakitkan di Piala Dunia
Meskipun kehidupan di Spanyol memberinya kebahagiaan di luar lapangan, penderitaan akibat kegagalan-kegagalan di level internasional di masa lalu masih membayangi. Saat mengenang kekalahan menyakitkan dari Argentina di final 2022, Mbappé mengakui bahwa luka batin itu masih terasa segar seperti dulu. Ia mengaku: "Sangat sulit kalah di final Piala Dunia. Ini adalah kompetisi yang digelar setiap empat tahun sekali. Banyak pemain dari pertandingan itu yang kini tidak lagi berlaga di Piala Dunia ini. Itulah kejamnya – membayangkan kami telah melalui semua itu hanya untuk kalah lewat adu penalti. Saya tidak percaya pada keberuntungan; adu penalti bukanlah undian. Ini adalah keterampilan teknis, namun tetap menjadi cara paling kejam untuk kalah di final Piala Dunia."
- AFP
Peluncuran kampanye Piala Dunia terbaru
Menatap ke depan, Mbappé kini harus mengubah kenangan pahit tersebut menjadi motivasi saat Prancis memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan laga pembuka melawan Senegal. Dengan rasa kebebasan pribadi yang baru yang mendorongnya maju, ikon dunia ini akan bertekad bulat untuk mengantarkan negaranya meraih kejayaan di kancah internasional dan akhirnya menghapus rasa kecewa yang masih membekas sejak empat tahun lalu.