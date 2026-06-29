Pelatih timnas Prancis itu sangat ingin mengklarifikasi kesenjangan antara citra publik Mbappé dan kepribadian aslinya di ruang ganti. Sering menjadi sasaran kritik di media sosial dan media massa, terutama setelah kepergiannya yang rumit dari PSG, sang penyerang justru dipandang dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda oleh mereka yang bekerja bersamanya setiap hari.

"Kylian tahu cara bertahan. Dia juga mencetak gol, lebih banyak daripada yang lain. Saya sudah bilang sejak hari pertama: dia sedang menjalankan misi. Meskipun terkadang kalian tidak selalu mendengarkan saya... Bahkan dalam latihan fisik, dia selalu yang pertama. Sudah lama sekali saya katakan bahwa dia menjalankan perannya sebagai kapten. Citra yang kita lihat tentang dirinya dari luar tidak selalu, atau jarang, sesuai dengan siapa dia sebenarnya," jelas Deschamps kepada media.



