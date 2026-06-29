AFP
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Kylian Mbappe sedang 'menjalani misi!' - Didier Deschamps mengatakan kapten timnas Prancis yang sering disalahpahami itu adalah sosok 'kelas istimewa' di tengah ketenarannya di Piala Dunia
Kepemimpinan dan performa luar biasa Mbappe
Berbicara menjelang laga babak 32 besar Prancis melawan Swedia, Deschamps dengan cepat menyoroti dampak yang diberikan kaptennya terhadap tim. Setelah kembali dari cuti singkat menyusul pemakaman ibunya, sang manajer membantah segala spekulasi bahwa Mbappé terganggu oleh isu-isu eksternal atau karier klubnya yang gemilang.
Deschamps memberikan pujian yang tinggi kepada bintang yang akan bergabung dengan Real Madrid ini, yang tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi negaranya. Baik saat mencetak gol maupun memberikan assist, seperti yang terlihat dalam kemenangan fase grup atas Norwegia, Mbappe tetap menjadi pemimpin teknis dan moral yang tak terbantahkan di kubu Prancis saat mereka memburu gelar juara dunia lainnya.
- Getty Images Sport
Menantang persepsi publik terhadap sang kapten
Pelatih timnas Prancis itu sangat ingin mengklarifikasi kesenjangan antara citra publik Mbappé dan kepribadian aslinya di ruang ganti. Sering menjadi sasaran kritik di media sosial dan media massa, terutama setelah kepergiannya yang rumit dari PSG, sang penyerang justru dipandang dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda oleh mereka yang bekerja bersamanya setiap hari.
"Kylian tahu cara bertahan. Dia juga mencetak gol, lebih banyak daripada yang lain. Saya sudah bilang sejak hari pertama: dia sedang menjalankan misi. Meskipun terkadang kalian tidak selalu mendengarkan saya... Bahkan dalam latihan fisik, dia selalu yang pertama. Sudah lama sekali saya katakan bahwa dia menjalankan perannya sebagai kapten. Citra yang kita lihat tentang dirinya dari luar tidak selalu, atau jarang, sesuai dengan siapa dia sebenarnya," jelas Deschamps kepada media.
Memecahkan rekor dan menetapkan standar
Kondisi fisik dan etos kerja Mbappé juga mendapat pujian, dengan pelatih kepala mengungkapkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu memimpin dari garis depan dalam sesi latihan. Deschamps mencatat bahwa perkembangan sang penyerang sejak penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2018 terus berlanjut, didorong oleh hasrat tak kenal puas untuk menjadi yang terbaik dalam sejarah.
Deschamps melanjutkan: "Dia mencetak gol dan terus mencetak gol. Kylian, pada 2018, dia sudah sangat kuat. Dia selalu mencari yang lebih baik; dia memecahkan rekor dan akan memecahkan lebih banyak lagi. Dia mungkin gagal mengontrol bola atau melewatkan peluang, tetapi dia tidak gentar setelahnya. Dia termasuk dalam golongan pemain luar biasa, dan merupakan hal yang baik bahwa dia adalah orang Prancis."
- getty
Mbappe menanggapi para pengkritiknya
Mbappe saat ini berada di peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 dengan empat gol, tertinggal dari Lionel Messi dari Argentina yang memimpin dengan enam gol. Prestasi mengesankan ini juga menempatkan Mbappe di peringkat kedua bersama dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa turnamen tersebut dengan 16 gol, sejajar dengan Miroslav Klose dari Jerman dan di belakang Messi, yang memuncaki daftar historis tersebut dengan 19 gol.
Selain itu, Mbappe secara resmi telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis selama Piala Dunia yang sedang berlangsung ini, dengan menambah jumlah gol internasionalnya menjadi 60 gol dan melampaui rekor sebelumnya milik Olivier Giroud yang berjumlah 57 gol.