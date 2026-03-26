Kylian Mbappe secara mengejutkan menelepon Florentino Perez untuk memberitahu presiden Real Madrid bahwa ia tidak ingin tim medis klub merawatnya lagi di tengah kontroversi 'lutut yang salah'

Tampaknya ini bukanlah masalah yang terjadi secara terpisah dan hanya melibatkan satu pemain. Baru-baru ini, muncul laporan bahwa absennya Camavinga dari beberapa pertandingan pada Desember 2025 akibat cedera pergelangan kaki disebabkan oleh kesalahan diagnosis yang dilakukan Real Madrid. Staf medis klub saat itu dilaporkan melakukan rontgen pada kaki yang salah milik gelandang bertahan tersebut.

Camavinga mengalami cedera pergelangan kaki kiri pada 3 Desember saat timnya menang 3-0 dalam laga tandang melawan Athletic Club. Meskipun mencetak gol, ia harus diganti pada menit ke-69 karena mengeluh sakit. Akibatnya, pemindaian MRI dilakukan – namun pada kaki kanannya. Karena tidak ditemukan cedera di sana, para dokter menyatakan Camavinga layak bermain.

Pemain berusia 23 tahun itu kemudian masuk dalam skuad untuk pertandingan melawan Celta pada 7 Desember, tetapi tidak bermain. Namun, ia absen dalam pertandingan-pertandingan berikutnya melawan Alaves (LaLiga), Manchester City (Liga Champions), dan Talavera (Copa del Rey) akibat masalah pergelangan kaki tersebut. Ia baru bisa bermain lagi pada 20 Desember, masuk sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir melawan Sevilla.

Memang, laporan L'Equipe mengklaim bahwa kepercayaan antara departemen medis dan skuad Real Madrid telah rusak selama beberapa tahun.