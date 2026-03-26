Kylian Mbappe secara mengejutkan menelepon Florentino Perez untuk memberitahu presiden Real Madrid bahwa ia tidak ingin tim medis klub merawatnya lagi di tengah kontroversi 'lutut yang salah'
Mbappe menghubungi Perez untuk menyampaikan keinginannya
Kapten timnas Prancis itu dilaporkan telah mengambil langkah luar biasa dengan menelepon langsung Presiden Real Madrid, Perez, untuk mengungkapkan ketidakpercayaannya yang mendalam terhadap tim medis internal klub. Setelah berjuang melawan cedera lutut yang berkepanjangan sejak Desember, pemain berusia 27 tahun itu semakin kecewa dengan protokol perawatan di Valdebebas. Menurut L'Equipe, Mbappe dilaporkan telah memberi tahu petinggi klub bahwa ia tidak lagi ingin dirawat oleh staf medis Madrid. Sebaliknya, ia menuntut untuk bekerja secara eksklusif dengan Christophe Baudot, tenaga medis yang ia percayai selama masa baktinya di Paris Saint-Germain, yang konon menjadi arsitek di balik kembalinya ia ke kondisi prima baru-baru ini.
Terputusnya komunikasi dan kepercayaan
Hubungan mereka memburuk setelah munculnya laporan-laporan mengejutkan yang menyebutkan bahwa tim medis klub awalnya salah fokus dalam menangani kaki yang salah. Meskipun sang penyerang kemudian berusaha meredam klaim spesifik mengenai "lutut yang salah" tersebut, ketegangan yang mendasarinya tetap terasa jelas. Laporan yang sama menyatakan bahwa situasi telah mencapai titik tidak bisa kembali. Mbappe tampaknya merasa kesehatan jangka panjangnya terancam oleh proses pemulihan yang terburu-buru, dan meyakini bahwa ketelitian yang dibutuhkan bagi atlet elit sekelasnya sama sekali tidak dipenuhi oleh staf saat ini.
Bukan hanya Mbappe yang salah didiagnosis
Tampaknya ini bukanlah masalah yang terjadi secara terpisah dan hanya melibatkan satu pemain. Baru-baru ini, muncul laporan bahwa absennya Camavinga dari beberapa pertandingan pada Desember 2025 akibat cedera pergelangan kaki disebabkan oleh kesalahan diagnosis yang dilakukan Real Madrid. Staf medis klub saat itu dilaporkan melakukan rontgen pada kaki yang salah milik gelandang bertahan tersebut.
Camavinga mengalami cedera pergelangan kaki kiri pada 3 Desember saat timnya menang 3-0 dalam laga tandang melawan Athletic Club. Meskipun mencetak gol, ia harus diganti pada menit ke-69 karena mengeluh sakit. Akibatnya, pemindaian MRI dilakukan – namun pada kaki kanannya. Karena tidak ditemukan cedera di sana, para dokter menyatakan Camavinga layak bermain.
Pemain berusia 23 tahun itu kemudian masuk dalam skuad untuk pertandingan melawan Celta pada 7 Desember, tetapi tidak bermain. Namun, ia absen dalam pertandingan-pertandingan berikutnya melawan Alaves (LaLiga), Manchester City (Liga Champions), dan Talavera (Copa del Rey) akibat masalah pergelangan kaki tersebut. Ia baru bisa bermain lagi pada 20 Desember, masuk sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir melawan Sevilla.
Memang, laporan L'Equipe mengklaim bahwa kepercayaan antara departemen medis dan skuad Real Madrid telah rusak selama beberapa tahun.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Terlepas dari drama yang terjadi di ibu kota Spanyol, Mbappé telah bergabung dengan rekan-rekan setimnya di tim nasional untuk menjalani laga persahabatan melawan Brasil dan Kolombia. Setelah itu, ia akan kembali ke Madrid untuk mempersiapkan diri menghadapi laga La Liga melawan Mallorca. Los Blancos saat ini tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Barcelona dalam perebutan gelar La Liga.