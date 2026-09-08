AFP
Diterjemahkan oleh
Kylian Mbappe samai rekor gol Liga Champions milik Raul saat Real Madrid kalahkan Inter
Madrid raih kemenangan krusial di Eropa
Mbappe naik dalam daftar pencetak gol sepanjang masa Liga Champions saat Madrid mengamankan kemenangan 2-1 atas Inter. Kapten Prancis itu membuka skor lewat penyelesaian klinis pada menit ke-14 dari dalam kotak penalti.
Tim Mourinho menggandakan keunggulan mereka hanya sembilan menit kemudian setelah bencana di lini belakang dari tim tamu. Kiper Inter Josep Martinez kehilangan penguasaan bola setelah umpan balik dari Benjamin Pavard, yang memungkinkan Federico Valverde menceploskan bola melewati garis gawang.
Inter menekan keras untuk kembali ke dalam pertandingan, tetapi akhirnya gagal di Santiago Bernabeu. Carlos Augusto melepaskan tembakan pada menit ke-77 untuk membuka peluang akhir laga yang menegangkan, tetapi Real Madrid mampu bertahan untuk meraih kemenangan.
Mbappe ukir namanya dalam sejarah
Gol cepat Mbappe ke gawang Inter menjadi gol ke-71-nya hanya dalam 99 penampilan di Liga Champions. Catatan itu membuat pemain 27 tahun tersebut naik ke posisi kelima bersama dalam daftar pencetak gol sepanjang masa di kompetisi antarklub utama Eropa.
Kini ia sejajar dengan legenda Madrid, Raul, yang mencapai angka 71 gol dalam 142 penampilan. Hanya ada empat pemain yang berada di atas penyerang itu dalam ranking bersejarah tersebut. Cristiano Ronaldo memimpin dengan 140 gol, diikuti Lionel Messi, Robert Lewandowski, dan Karim Benzema.
Courtois bersinar pada malam bersejarah di Eropa
Saat para penyerang mencuri perhatian, Thibaut Courtois menandai penampilan ke-100-nya di Liga Champions dengan performa krusial. Kiper Belgia itu menggagalkan upaya-upaya awal dari Hakan Calhanoglu dan Lautaro Martinez saat Inter memulai laga dengan baik.
Pertandingan ini dipenuhi peluang di kedua ujung lapangan. Martinez menebus kesalahan sebelumnya dengan dua penyelamatan impresif untuk menggagalkan Mbappe dan Jude Bellingham sebelum turun minum, sementara tiang gawang juga menyelamatkan Inter.
Inter terus mengancam dan mengguncang mistar lewat mantan gelandang Liverpool Curtis Jones. Sementara itu, Bellingham menyia-nyiakan peluang emas untuk membuat skor menjadi 3-0 sebelum gol telat Augusto menambah ketegangan pada fase akhir pertandingan.
- Getty Images Sport
Real Madrid mengalihkan fokus ke tugas domestik
Mourinho akan senang bisa meraih tiga poin penuh melawan mantan klubnya dalam pertandingan yang mendebarkan. Madrid kini harus segera mengalihkan perhatian mereka kembali ke kompetisi domestik. Real Madrid dijadwalkan menghadapi Rayo Vallecano dalam laga La Liga berikutnya.
Sementara itu, Inter akan berusaha bangkit dari kekalahan tipis mereka saat kembali beraksi di Serie A. Juara Italia itu akan menghadapi Udinese dalam pertandingan liga berikutnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami