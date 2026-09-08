Mbappe naik dalam daftar pencetak gol sepanjang masa Liga Champions saat Madrid mengamankan kemenangan 2-1 atas Inter. Kapten Prancis itu membuka skor lewat penyelesaian klinis pada menit ke-14 dari dalam kotak penalti.

Tim Mourinho menggandakan keunggulan mereka hanya sembilan menit kemudian setelah bencana di lini belakang dari tim tamu. Kiper Inter Josep Martinez kehilangan penguasaan bola setelah umpan balik dari Benjamin Pavard, yang memungkinkan Federico Valverde menceploskan bola melewati garis gawang.

Inter menekan keras untuk kembali ke dalam pertandingan, tetapi akhirnya gagal di Santiago Bernabeu. Carlos Augusto melepaskan tembakan pada menit ke-77 untuk membuka peluang akhir laga yang menegangkan, tetapi Real Madrid mampu bertahan untuk meraih kemenangan.