Kylian Mbappe merasa 'sangat bangga' setelah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis, sementara sang penyerang bertekad untuk memperkecil selisih gol dengan Lionel Messi

Meskipun rekor tim nasional kini sudah pasti menjadi miliknya, Mbappé memiliki target besar lainnya yang menjadi fokus utamanya. Bintang dunia ini semakin mendekati rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia, yang saat ini dipegang bersama oleh legenda Argentina Lionel Messi dan mantan pemain timnas Jerman Miroslav Klose, yang sama-sama telah mencetak 16 gol di turnamen tersebut. Setelah mencetak dua gol yang mengesankan melawan juara Afrika, penyerang dinamis ini kini telah mengoleksi 14 gol di panggung terbesar sepak bola dunia. Mengingat performa sensasionalnya saat ini dan usianya yang masih muda, banyak pakar meyakini bahwa hanya masalah waktu sebelum ia melampaui Messi dan Klose untuk mencatatkan tonggak sejarah baru bagi dirinya sendiri.