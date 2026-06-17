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Kylian Mbappe merasa 'sangat bangga' setelah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis, sementara sang penyerang bertekad untuk memperkecil selisih gol dengan Lionel Messi
Malam yang memecahkan rekor di New York
Mbappe secara resmi mengukir namanya dalam sejarah pada Selasa lalu saat ia melampaui mantan striker Arsenal dan Chelsea, Olivier Giroud, untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah tim nasional Prancis. Penyerang Real Madrid ini mencatatkan pencapaian luar biasa tersebut dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 3-1 atas Senegal pada laga pembuka Les Bleus di Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium. Mencapai 58 gol internasional pada usia 27 tahun merupakan pencapaian fenomenal bagi sang penyerang. Untuk memperingati momen bersejarah ini, rekan-rekan setimnya di tim nasional memberinya jersey perayaan khusus dengan nomor 58 di bagian belakang.
Mbappe merasa sangat bangga
Melalui media sosial untuk merenungkan pencapaian monumentalnya, kapten timnas Prancis ini menyampaikan rasa syukur dan ambisinya kepada para pengikutnya. Dalam sebuah postingan Instagram yang penuh emosi, penyerang produktif ini menulis: "58 gol. Sebuah kebanggaan besar bisa menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah timnas kami, sebuah negara yang telah melahirkan begitu banyak pemain hebat. Terima kasih kepada semua rekan setim saya, staf, dan FFF atas kepercayaan yang tak pernah surut sejak hari pertama. Dan terima kasih kepada kalian atas dukungan kalian. Kita terus maju, masih banyak yang harus dilakukan..."
Menelusuri Jejak Warisan Messi di Piala Dunia
Meskipun rekor tim nasional kini sudah pasti menjadi miliknya, Mbappé memiliki target besar lainnya yang menjadi fokus utamanya. Bintang dunia ini semakin mendekati rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia, yang saat ini dipegang bersama oleh legenda Argentina Lionel Messi dan mantan pemain timnas Jerman Miroslav Klose, yang sama-sama telah mencetak 16 gol di turnamen tersebut. Setelah mencetak dua gol yang mengesankan melawan juara Afrika, penyerang dinamis ini kini telah mengoleksi 14 gol di panggung terbesar sepak bola dunia. Mengingat performa sensasionalnya saat ini dan usianya yang masih muda, banyak pakar meyakini bahwa hanya masalah waktu sebelum ia melampaui Messi dan Klose untuk mencatatkan tonggak sejarah baru bagi dirinya sendiri.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Prancis?
Prancis dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka yang baru saja dinobatkan akan kembali beraksi pada Senin depan dalam laga krusial kedua mereka di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026. Pasukan asuhan Didier Deschamps dijadwalkan menghadapi Irak di Philadelphia dalam upaya mereka memastikan lolos lebih awal ke babak gugur. Tim ini kemudian akan menutup rangkaian pertandingan awal mereka melawan Norwegia.