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Kylian Mbappe menyebut Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai dua pemain terbaik di Piala Dunia 2026, saat kapten Prancis itu menyinggung persaingan untuk rekor gol sepanjang masa di turnamen tersebut
Kapten timnas Prancis mengutamakan kesuksesan tim di atas pengakuan pribadi
Mbappe diminta untuk menilai para bintang terkemuka di Piala Dunia 2026 selama konferensi persnya. Alih-alih menempatkan dirinya di antara para elit sepak bola, penyerang Real Madrid itu menyebut Messi dan Ronaldo sebagai pemain yang paling menonjol di panggung global. Pemain berusia 27 tahun itu juga mengabaikan pembicaraan seputar perebutan Sepatu Emas dan perbandingan dengan penyerang-penyerang top lainnya. Meskipun perhatian media terfokus pada prestasi individu, Mbappe menekankan bahwa prioritasnya adalah membantu Prancis meraih kesuksesan lagi di Piala Dunia.
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Mbappe memberikan penghormatan kepada Messi dan Ronaldo
Mbappe bersikap tegas saat membahas para pemain ternama di dunia sepak bola. Kapten timnas Prancis itu juga menampik anggapan bahwa ia bisa meniru karier panjang para idolanya dan terus berkompetisi di level tertinggi hingga usia akhir tiga puluhan.
"Messi adalah pemain terbaik, bersama Cristiano, itu jelas," kata Mbappe, seperti dikutip Marca. "Saya berusaha membantu tim saya memenangkan Piala Dunia lagi. Sisanya hanyalah perdebatan para jurnalis. Saat ini, saya tidak memikirkan Haaland; mungkin mereka memikirkan kami, tapi saya memikirkan Irak.
"Messi telah menunjukkan apa yang kita lihat, itu perdebatan bagi orang-orang, itu bagus, tapi bukan sesuatu yang ada di pikiran saya. Yang saya inginkan adalah membawa trofi pulang. Saya tidak akan berada di sini saat berusia 40 tahun; mereka pasti sudah mengusir saya sebelum itu. Saya tidak membuat rencana masa depan; saya hanya memikirkan momen saat ini, tentang menikmati Piala Dunia."
Ketika ditanya tentang peluang untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia, ia berkata: "Selalu menyenangkan berada di sana, dan yang terpenting adalah pertandingan karena kami harus lolos. Saya sudah tahu Leo akan mencetak gol, karena dia selalu mencetak gol. Saya berada di belakangnya, tapi jika kamu mencetak gol, kamu akan semakin dekat, tapi yang paling penting bagi saya adalah memenangkan Piala Dunia."
Evolusi taktis PSG dan pengaruhnya di kancah global
Di luar persaingan antarindividu, Mbappé menyinggung tren taktis yang terus berubah dalam sepak bola modern. Ia menyoroti bagaimana tim-tim sukses, seperti PSG dalam beberapa musim terakhir, telah membentuk pemikiran taktis di seluruh dunia sepak bola. Namun, ia menekankan bahwa sepak bola internasional berada pada level taktis yang berbeda.
"Ada budaya yang mengikuti tren saat ini. Tim-tim pemenang selalu menginspirasi sepak bola modern," katanya. "Tim pemenang selalu benar. Sejak saya mulai bermain, kami diminta untuk meniru Barcelona dan gaya permainan berbasis penguasaan bola mereka, kemudian Real Madrid, dan kini gaya counter-pressing PSG. Mereka yang menang selalu menginspirasi yang lain, tetapi sepak bola internasional adalah hal yang sama sekali berbeda."
- AFP
Prancis mengalihkan perhatian ke uji coba di Irak
Prancis kini mengalihkan fokusnya ke laga mendatang melawan Irak seiring berlanjutnya perjalanan mereka di Piala Dunia. Les Bleus memasuki pertandingan ini setelah meraih kemenangan 3-1 atas Senegal pada laga pembuka, di mana Mbappé mencetak dua gol. Bintang Los Blancos itu kembali diharapkan mampu memimpin Prancis meraih kemenangan atas Irak dalam upaya mereka lolos ke babak gugur.