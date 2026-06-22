Kylian Mbappe menyebut Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai dua pemain terbaik di Piala Dunia 2026, saat kapten Prancis itu menyinggung persaingan untuk rekor gol sepanjang masa di turnamen tersebut

Mbappe bersikap tegas saat membahas para pemain ternama di dunia sepak bola. Kapten timnas Prancis itu juga menampik anggapan bahwa ia bisa meniru karier panjang para idolanya dan terus berkompetisi di level tertinggi hingga usia akhir tiga puluhan.

"Messi adalah pemain terbaik, bersama Cristiano, itu jelas," kata Mbappe, seperti dikutip Marca. "Saya berusaha membantu tim saya memenangkan Piala Dunia lagi. Sisanya hanyalah perdebatan para jurnalis. Saat ini, saya tidak memikirkan Haaland; mungkin mereka memikirkan kami, tapi saya memikirkan Irak.

"Messi telah menunjukkan apa yang kita lihat, itu perdebatan bagi orang-orang, itu bagus, tapi bukan sesuatu yang ada di pikiran saya. Yang saya inginkan adalah membawa trofi pulang. Saya tidak akan berada di sini saat berusia 40 tahun; mereka pasti sudah mengusir saya sebelum itu. Saya tidak membuat rencana masa depan; saya hanya memikirkan momen saat ini, tentang menikmati Piala Dunia."

Ketika ditanya tentang peluang untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia, ia berkata: "Selalu menyenangkan berada di sana, dan yang terpenting adalah pertandingan karena kami harus lolos. Saya sudah tahu Leo akan mencetak gol, karena dia selalu mencetak gol. Saya berada di belakangnya, tapi jika kamu mencetak gol, kamu akan semakin dekat, tapi yang paling penting bagi saya adalah memenangkan Piala Dunia."