Kylian Mbappe menyamai rekor Karim Benzema dan memecahkan rekor Lionel Messi, saat bintang Real Madrid itu mencatatkan sejarah di Liga Champions meski timnya kalah dari Bayern

Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai pilar utama era baru di Real Madrid. Dalam laga leg kedua perempat final Liga Champions yang sangat krusial melawan Bayern Munich di Allianz Arena, kapten timnas Prancis itu mencetak gol di akhir babak pertama dan menyamai rekor seorang legenda klub.

Dengan mencetak gol ke-15-nya di kompetisi Eropa musim ini, Mbappe kini menyamai rekor Karim Benzema sebagai pemain Prancis dengan jumlah gol terbanyak kedua dalam satu musim Liga Champions. Benzema mencatatkan prestasi tersebut pada tahun ia meraih Ballon d’Or, sementara hanya Stephane Guivarc'h yang pernah mencetak lebih banyak gol untuk klub Prancis dalam satu musim UEFA, berkat penampilannya bersama Auxerre pada musim 1997-98.