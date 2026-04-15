Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Kylian Mbappe menyamai rekor Karim Benzema dan memecahkan rekor Lionel Messi, saat bintang Real Madrid itu mencatatkan sejarah di Liga Champions meski timnya kalah dari Bayern
Mbappe menyamai jumlah gol Benzema
Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai pilar utama era baru di Real Madrid. Dalam laga leg kedua perempat final Liga Champions yang sangat krusial melawan Bayern Munich di Allianz Arena, kapten timnas Prancis itu mencetak gol di akhir babak pertama dan menyamai rekor seorang legenda klub.
Dengan mencetak gol ke-15-nya di kompetisi Eropa musim ini, Mbappe kini menyamai rekor Karim Benzema sebagai pemain Prancis dengan jumlah gol terbanyak kedua dalam satu musim Liga Champions. Benzema mencatatkan prestasi tersebut pada tahun ia meraih Ballon d’Or, sementara hanya Stephane Guivarc'h yang pernah mencetak lebih banyak gol untuk klub Prancis dalam satu musim UEFA, berkat penampilannya bersama Auxerre pada musim 1997-98.
- AFP
Rekor Messi terpecahkan di Allianz Arena
Meskipun menyamai rekor Benzema merupakan pencapaian yang signifikan, Mbappé juga berhasil memecahkan salah satu rekor terlama yang dipegang oleh Messi. Mantan ikon Barcelona itu telah lama menjadi pemain termuda yang mencetak 70 gol dalam sejarah Liga Champions, namun rekor tersebut kini menjadi milik penyerang nomor sembilan Real Madrid.
Mbappe mencapai tonggak 70 gol pada usia 27 tahun dan 116 hari. Dengan demikian, ia memangkas hampir tiga minggu dari rekor Messi sebelumnya, karena pemain Argentina itu berusia 27 tahun dan 134 hari saat mencapai jumlah yang sama. Ini merupakan bukti konsistensi dan ketahanan luar biasa Mbappe di level tertinggi sepak bola.
Malam bersejarah bagi pemain asal Prancis itu
Prestasi Mbappe yang memecahkan rekor tidak berhenti sampai di situ; ia juga mencatatkan pencapaian bersejarah ini: pemain asal Prancis itu menjadi pemain pertama yang mencetak 10 gol tandang dalam satu musim Piala Eropa/Liga Champions.
Meskipun Mbappe memecahkan berbagai rekor pada Rabu lalu, kehebatan individunya tidak cukup untuk membawa Real Madrid ke babak semifinal. Setelah kalah tipis 2-1 pada leg pertama di kandang, raksasa Spanyol itu kalah 4-3 dari Bayern Munich malam ini, sehingga tersingkir dari kompetisi di babak perempat final.
- Getty Images Sport
Performa gemilang Mbappe harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ia belum pernah meraih trofi
Mbappe telah mencatatkan angka-angka yang mengesankan musim ini, dengan mencetak 40 gol dalam hanya 39 penampilan di semua kompetisi. Namun, meski menunjukkan performa individu yang gemilang, ia berada di ambang musim tanpa gelar. Dengan Real Madrid yang sudah tersingkir dari Liga Champions dan Copa del Rey, serta tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen La Liga, Barcelona, performa produktif pemain asal Prancis itu mungkin tidak cukup untuk meraih gelar apa pun musim ini.