Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Kylian Mbappe 'menularkan sikap egois di ruang ganti Real Madrid' saat mantan bintang Arsenal dan Chelsea itu mengkritik habis-habisan pemain Prancis itu setelah tersingkir dari Liga Champions
Kedatangan Mbappe dianggap sebagai kegagalan
Mbappe dituduh telah "mengisi ruang ganti Real Madrid dengan sikap egois" oleh mantan bintang Arsenal dan Chelsea, Petit. Kritik pedas tersebut muncul setelah tim asal Spanyol itu tersingkir secara dramatis di perempat final Liga Champions oleh Bayern Munich, yang memicu periode introspeksi mendalam di Santiago Bernabeu.
Mantan gelandang yang kini bekerja sebagai komentator untuk stasiun televisi Prancis RMC ini tidak segan-segan dalam menilai rekan senegaranya tersebut. Petit menyiratkan bahwa kehadiran sang juara Piala Dunia telah mengubah dinamika dalam skuad menjadi lebih buruk, dengan menyatakan: "Ini bukan semata-mata kesalahan Mbappe. Namun kedatangannya telah mengisi ruang ganti Real Madrid dengan sikap egois. Ini adalah kegagalan besar."
- Getty Images Sport
Bandingkan dengan Paris Saint-Germain
Petit menunjuk mantan klub Mbappe, Paris Saint-Germain, sebagai contoh tim yang telah membaik dengan menghilangkan budaya individualisme yang ia kaitkan dengan sang penyerang. Sejak kepergian Mbappe pada 2024, tim asal Paris itu tampak lebih kompak, sebuah fakta yang segera disoroti pakar tersebut dalam analisisnya mengenai kesulitan yang kini dihadapi Madrid.
"Waktunya benar-benar tidak menguntungkannya," kata Petit saat membandingkan kedua klub tersebut. "Sejak PSG bermain seperti sebuah tim, mereka tampil fenomenal. Mereka semua bersatu, seperti jari-jari tangan." Ini bukan pertama kalinya Petit mengungkapkan pandangan seperti itu, setelah sebelumnya menyebut sang penyerang sebagai "pencari perhatian" dan mempertanyakan kesesuaiannya untuk menjadi kapten timnas Prancis.
Kartu merah Camavinga semakin memperparah kekacauan
Meskipun Mbappe menjadi sasaran utama kritik terkait aspek permainan, Petit juga menyebut Eduardo Camavinga sebagai salah satu penyebab utama keruntuhan taktis melawan Bayern. Pemain serba bisa berusia 23 tahun itu diusir dari lapangan setelah menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran dan menunda dimulainya kembali permainan, sebuah insiden yang menurut Petit secara efektif mengakhiri harapan Madrid untuk membalikkan keadaan di Allianz Arena.
"Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah Camavinga," tambah Petit. "Pelanggarannya sangat fatal. Pada saat itu (menit ke-86), kartu merah itu sangat keras, tetapi sayangnya wasit hanya menerapkan aturan. Real selalu bersembunyi di balik kinerja wasit." Kekalahan agregat berakhir dengan skor 6-4, membuat raksasa Spanyol yang sedang memegang gelar juara itu tersingkir dari kompetisi Eropa.
- Getty
Arbeloa kesal dengan keputusan wasit
Manajer Madrid, Alvaro Arbeloa, tampak sangat marah setelah pertandingan, dan ia melampiaskan kemarahannya kepada wasit Slavko Vincic, bukan pada penampilan para pemain secara individu. Suasana setelah peluit akhir berbunyi sangat kacau, dengan Arda Guler menerima kartu merah akibat protesnya sementara para pemain senior lainnya, termasuk Vinicius Junior dan Antonio Rudiger, mengelilingi tim wasit.
Arbeloa mengungkapkan kekecewaannya dengan jelas kepada media, menyatakan, "Jelas, Anda tidak bisa mengusir seorang pemain karena hal seperti itu. Wasit bahkan tidak tahu bahwa dia memiliki kartu, dan dia merusak pertandingan yang sangat seru, sangat seimbang, pertarungan yang sesungguhnya, dan begitulah pertandingan berakhir. Saya pikir dengan kartu merah itu, semuanya sudah berakhir. Sungguh tak terbayangkan bahwa Anda mengusir seorang pemain karena tindakan ini; tidak mungkin dalam pertandingan seperti itu seorang pemain diusir karena hal ini. Kami merasa sangat, sangat kesal, marah, dan kecewa, dan saya pikir semua ini sedikit tidak adil."