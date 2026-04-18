Kylian Mbappe 'menularkan sikap egois di ruang ganti Real Madrid' saat mantan bintang Arsenal dan Chelsea itu mengkritik habis-habisan pemain Prancis itu setelah tersingkir dari Liga Champions

Manajer Madrid, Alvaro Arbeloa, tampak sangat marah setelah pertandingan, dan ia melampiaskan kemarahannya kepada wasit Slavko Vincic, bukan pada penampilan para pemain secara individu. Suasana setelah peluit akhir berbunyi sangat kacau, dengan Arda Guler menerima kartu merah akibat protesnya sementara para pemain senior lainnya, termasuk Vinicius Junior dan Antonio Rudiger, mengelilingi tim wasit.

Arbeloa mengungkapkan kekecewaannya dengan jelas kepada media, menyatakan, "Jelas, Anda tidak bisa mengusir seorang pemain karena hal seperti itu. Wasit bahkan tidak tahu bahwa dia memiliki kartu, dan dia merusak pertandingan yang sangat seru, sangat seimbang, pertarungan yang sesungguhnya, dan begitulah pertandingan berakhir. Saya pikir dengan kartu merah itu, semuanya sudah berakhir. Sungguh tak terbayangkan bahwa Anda mengusir seorang pemain karena tindakan ini; tidak mungkin dalam pertandingan seperti itu seorang pemain diusir karena hal ini. Kami merasa sangat, sangat kesal, marah, dan kecewa, dan saya pikir semua ini sedikit tidak adil."