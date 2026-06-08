Kylian Mbappé menghadapi masalah yang sama sebagai "bintang besar" di Real Madrid seperti yang dialami Cristiano Ronaldo - dengan mantan rekan setim CR7 menanggapi kritik "sombong" terhadap penyerang Prancis tersebut

Mantan gelandang Real Madrid, Rafael van der Vaart, membela Mbappe dengan menyatakan bahwa penyerang asal Prancis itu menjadi sasaran kritik yang tidak adil. Sejak kepindahannya yang menjadi sorotan dari Paris Saint-Germain ke Santiago Bernabeu, Mbappe terus menjadi bahan pembicaraan, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa kepergiannya dari Paris justru telah memperkuat juara Ligue 1 tersebut sementara ia sendiri mengalami kesulitan.

Namun, Van der Vaart menegaskan bahwa label arogan itu sama sekali tidak tepat. Berbicara kepada Aceodds, pemain asal Belanda itu mengatakan: "Ketika orang-orang membicarakan Mbappe sebagai sosok yang arogan, hal itu membuat saya sedikit kesal, dan orang-orang juga membicarakannya sekarang karena PSG telah memenangkan dua gelar Liga Champions. Semua orang bilang, ya, kamu bisa lihat dia adalah masalahnya, dan jangan salah paham… PSG punya banyak pemain bagus, tapi tidak ada satu pun bintang dunia sejati. Dia adalah bintang dunia di klub itu. Yang terjadi saat kamu bermain dengan pemain seperti dia di timmu adalah pemain bagus lainnya jadi sedikit tersembunyi. Dia berada di bawah tekanan, dan dia yang disalahkan saat PSG tidak menang."