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Kylian Mbappé menghadapi masalah yang sama sebagai "bintang besar" di Real Madrid seperti yang dialami Cristiano Ronaldo - dengan mantan rekan setim CR7 menanggapi kritik "sombong" terhadap penyerang Prancis tersebut
Mbappe menghadapi tuduhan arogan yang tidak adil
Mantan gelandang Real Madrid, Rafael van der Vaart, membela Mbappe dengan menyatakan bahwa penyerang asal Prancis itu menjadi sasaran kritik yang tidak adil. Sejak kepindahannya yang menjadi sorotan dari Paris Saint-Germain ke Santiago Bernabeu, Mbappe terus menjadi bahan pembicaraan, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa kepergiannya dari Paris justru telah memperkuat juara Ligue 1 tersebut sementara ia sendiri mengalami kesulitan.
Namun, Van der Vaart menegaskan bahwa label arogan itu sama sekali tidak tepat. Berbicara kepada Aceodds, pemain asal Belanda itu mengatakan: "Ketika orang-orang membicarakan Mbappe sebagai sosok yang arogan, hal itu membuat saya sedikit kesal, dan orang-orang juga membicarakannya sekarang karena PSG telah memenangkan dua gelar Liga Champions. Semua orang bilang, ya, kamu bisa lihat dia adalah masalahnya, dan jangan salah paham… PSG punya banyak pemain bagus, tapi tidak ada satu pun bintang dunia sejati. Dia adalah bintang dunia di klub itu. Yang terjadi saat kamu bermain dengan pemain seperti dia di timmu adalah pemain bagus lainnya jadi sedikit tersembunyi. Dia berada di bawah tekanan, dan dia yang disalahkan saat PSG tidak menang."
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Perbandingan dengan Cristiano Ronaldo
Situasi yang dihadapi Mbappe sangat mirip dengan era Ronaldo di Madrid. Van der Vaart, yang pernah bermain bersama Ronaldo selama masa-masa sang pemain di ibu kota Spanyol itu, mencatat bahwa kehadiran seorang "bintang besar" dalam skuad sering kali mengubah performa rekan-rekan setimnya, yang terkadang justru merugikan alur permainan tim secara keseluruhan. Ia meyakini bahwa Mbappe saat ini mengalami dampak taktis yang sama seperti yang pernah menjadi ciri khas masa bakti Ronaldo.
"Kamu tahu, di klub besar seperti Real Madrid, semua orang dikritik habis-habisan," jelas Van der Vaart. "Ketika Ronaldo bermain di sana dan tidak menang, dia juga selalu disalahkan. Tapi yang saya perhatikan saat bermain di sana, tidak baik hanya memiliki satu bintang besar. Dengar, saya adalah pemain nomor sepuluh, dan ketika saya menguasai bola, mungkin saya punya opsi yang lebih baik, tapi jika Ronaldo berada di sisi kiri, saya dan semua orang mengoper bola kepadanya, yang sebenarnya tidak baik. Memiliki bintang besar di tim memang sulit, tapi kamu harus mengelolanya, karena pada akhirnya Ronaldo mencetak 60 gol per musim, dan Mbappe juga melakukan hal yang sama."
Melindungi mesin gol Madrid
Terlepas dari berbagai kritik, Mbappé tetap menjadi ancaman gol yang konsisten bagi Los Blancos, namun para Madridista yang menuntut tidak sepenuhnya puas dengan kontribusinya secara keseluruhan di lapangan. Van der Vaart berpendapat bahwa fokus seharusnya diarahkan pada para pemain di sekitarnya, bukan pada kehebatan individu sang juara Piala Dunia 2018 tersebut, dengan menyiratkan bahwa anggota skuad lainnya telah mendapat manfaat karena Mbappé yang menanggung beban tekanan terbesar.
Meninjau musim lalu, Van der Vaart menambahkan: "Sekarang, dia pergi, dan mereka berbagi beban tekanan itu. Bagi mereka, ini jauh lebih mudah daripada saat bersama dia. Dia selalu mencetak banyak gol, sama seperti yang dia lakukan di Real Madrid. Dia menanggung tekanan untuk mencetak gol. Para penggemar Real Madrid terus mengkritiknya, dan saya tidak tahu mengapa. Dia adalah – jauh lebih baik – pemain terbaik mereka musim lalu! Pemain Real Madrid lainnya tidak cukup baik musim lalu. Dia mencetak gol terus-menerus, tapi bayangkan jika Anda berusaha dan menjadi yang terbaik sepanjang waktu; itu akan sulit. Saya selalu merasa frustrasi karena sangat mudah mengatakan Mbappe tidak berarti apa-apa, dan itu sama sekali bukan kebenaran."
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Kejayaan di Piala Dunia dan penghargaan individu
Menatap panggung internasional, Van der Vaart yakin bahwa Mbappé akan membungkam para pengkritiknya saat kembali membela Prancis. Ia memprediksi Les Bleus akan meraih kesuksesan lebih lanjut di Piala Dunia dan memperkirakan bahwa penyerang Real Madrid itu akan segera menambah trofi individu ke dalam lemari pialanya, meski harus bersaing dengan penyerang-penyerang top seperti Harry Kane dari Bayern Munich.
"Saya yakin Prancis akan memenangkan Piala Dunia," kata Van der Vaart. "Saya benar-benar berharap Mbappe akan menjadi pemain terbaik turnamen ini karena semua kritik dan orang-orang yang mengatakan dia tidak melakukan apa-apa dan tidak bekerja keras, tapi saya 100% yakin dia akan menjadi yang terbaik. Prancis sangat kuat. Mereka bisa membentuk tiga tim sekaligus dan tetap memiliki peluang untuk memenangkan Piala Dunia. Saya akan memilih Mbappe untuk Sepatu Emas, tapi saya pikir teman saya Harry Kane juga bisa memenangkannya. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi entah bagaimana dia selalu mencetak gol-gol yang luar biasa. Jadi, saya akan memilih Harry Kane untuk memenangkan Sepatu Emas dan saya akan memilih Mbappe untuk memenangkan Bola Emas."