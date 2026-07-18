Mbappe telah mengambil tanggung jawab atas kegagalan Prancis untuk lolos ke final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, sambil mengakui bahwa para pemain telah “mengecewakan” pelatih yang akan mengundurkan diri, Deschamps. Kapten berusia 27 tahun itu, yang pertama kali diperkenalkan ke tim nasional oleh Deschamps pada tahun 2017, menggunakan media sosial untuk mengungkapkan penyesalannya yang mendalam karena skuad tidak mampu memberikan penutup yang lebih gemilang bagi masa jabatan ikonik sang pelatih.

Dalam pesan yang tulus yang diposting kepada jutaan pengikutnya, Mbappe menulis: “Hari ini adalah tarian terakhirmu. Kamu yang telah memberi kami begitu banyak. Seharusnya kami memberimu akhir yang lebih baik, tetapi kami gagal. Sangat sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata apa yang telah kamu berikan selama 14 tahun, karena kamu telah menjadi tokoh utama dalam kebangkitan tim ini.”



