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Kylian Mbappe mengatakan Prancis telah 'mengecewakan' Didier Deschamps akibat tersingkirnya tim dari Piala Dunia, sementara sang kapten menyerukan semangat untuk meraih kemenangan dalam laga perpisahan melawan Inggris
Mbappe mengakui Prancis gagal menampilkan performa terbaiknya
Mbappe telah mengambil tanggung jawab atas kegagalan Prancis untuk lolos ke final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, sambil mengakui bahwa para pemain telah “mengecewakan” pelatih yang akan mengundurkan diri, Deschamps. Kapten berusia 27 tahun itu, yang pertama kali diperkenalkan ke tim nasional oleh Deschamps pada tahun 2017, menggunakan media sosial untuk mengungkapkan penyesalannya yang mendalam karena skuad tidak mampu memberikan penutup yang lebih gemilang bagi masa jabatan ikonik sang pelatih.
Dalam pesan yang tulus yang diposting kepada jutaan pengikutnya, Mbappe menulis: “Hari ini adalah tarian terakhirmu. Kamu yang telah memberi kami begitu banyak. Seharusnya kami memberimu akhir yang lebih baik, tetapi kami gagal. Sangat sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata apa yang telah kamu berikan selama 14 tahun, karena kamu telah menjadi tokoh utama dalam kebangkitan tim ini.”
- AFP
Mempertahankan warisan Deschamps
Deschamps, 57 tahun, telah memimpin salah satu periode paling sukses dalam sejarah sepak bola Prancis, termasuk kemenangan di Piala Dunia 2018 dan gelar Liga Bangsa-Bangsa. Meskipun meraih prestasi-prestasi tersebut, ia sering kali mendapat kritik dari sebagian kalangan media Prancis terkait gaya bermain pragmatisnya.
Mbappé menyoroti kurangnya rasa hormat yang dirasakannya ini dalam ucapan penghormatannya, dengan menyatakan: "Orang-orang tidak selalu tahu cara menghargai kehebatan Anda, tetapi waktu dan sejarah akan mengatasinya. Terima kasih telah memberi saya kesempatan dan peluang untuk mewakili negara saya di panggung terbesar selama bertahun-tahun."
Hampir Sepuluh Tahun Bersama
Pertandingan mendatang melawan Inggris dalam "final ketiga" menandai berakhirnya hubungan yang telah terjalin selama hampir satu dekade. Deschamps pertama kali memperkenalkan Mbappé, yang saat itu masih remaja, ke kancah internasional pada 25 Maret 2017.
Mbappe menutup pernyataan publiknya dengan pandangan ke masa depan, mendoakan kesuksesan bagi Deschamps di babak baru kariernya, mengingat Zinedine Zidane secara luas diperkirakan akan menjadi sosok yang menggantikan posisinya. "Saya mendoakan yang terbaik untuk petualangan baru Anda," tulis sang kapten. "Dan sekali lagi terima kasih atas segala yang telah Anda berikan untuk seragam ini, yang sangat berarti bagi kami."
- Getty Images Sport
Prancis mengincar kemenangan sebagai penutup melawan Inggris
Seiring berakhirnya masa kepelatihan Deschamps, Mbappé dan rekan-rekan setimnya kini bertekad mengantarkan sang pelatih dengan kemenangan dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Inggris pada Sabtu nanti.
Selama 186 pertandingan di bawah kepemimpinannya, Deschamps membawa Les Bleus meraih 122 kemenangan, 32 hasil imbang, dan 32 kekalahan, dengan Prancis mencetak 400 gol dan kebobolan 174 gol selama masa jabatannya – mengakhiri sebuah era yang telah berlangsung lebih dari satu dekade dan mencakup beberapa pencapaian paling signifikan dalam sejarah sepak bola Prancis.
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