Kylian Mbappe 'mengalami mimpi buruk' setelah PSG menjuarai Liga Champions tanpa dirinya, sementara legenda Prancis memperingatkan bintang Real Madrid itu bahwa masa paceklik gelarnya mungkin akan berlangsung selama EMPAT TAHUN

Mengenai masa depan Mbappé, Desailly menambahkan: “Saya tidak melihat dia akan pindah ke mana pun. Baginya, ini adalah klub yang sempurna. Dia telah mewujudkan mimpinya. Tidak ada klub lain yang bisa disebutkan. Dia fasih berbahasa Inggris dan Spanyol, tapi saya tidak melihat ada klub yang bisa menampung Mbappé.

“Dia mungkin akan pergi dengan status bebas transfer, lalu pada akhirnya dia bisa mencoba petualangan baru saat berusia 31 atau 32 tahun. Namun untuk saat ini, tahun depan atau tahun berikutnya, saya tidak melihat dia pindah dari Madrid.

“Di Madrid, tidak ada yang mengatakan Mbappe tidak bagus, tidak sekelas Madrid. Sebenarnya, mereka hanya menghadapi masalah dengan pemain lain. Di awal musim, mereka punya masalah dengan Vinicius, dengan Xabi [Alonso], dengan Rodrygo di sisi kanan. Mereka tidak tahu bagaimana menempatkan para pemain.

“Pada akhirnya, Mbappe menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tepat untuk situasi di lini depan dan dia adalah striker hebat yang akan dikenang sebagai salah satu striker terbaik yang pernah mereka miliki, seperti Karim Benzema dan Hugo Sanchez, jika dia terus bermain seperti ini. Tapi mungkin dia harus melewati tiga atau empat tahun tanpa meraih gelar apa pun. Itu mungkin.”