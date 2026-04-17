Kylian Mbappe 'mengalami mimpi buruk' setelah PSG menjuarai Liga Champions tanpa dirinya, sementara legenda Prancis memperingatkan bintang Real Madrid itu bahwa masa paceklik gelarnya mungkin akan berlangsung selama EMPAT TAHUN
Mbappe meninggalkan PSG sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut
Setelah pindah ke Parc des Princes pada musim panas 2017 yang sama ketika bintang Brasil Neymar memecahkan rekor transfer dengan kepindahannya senilai €222 juta (£193 juta/$262 juta) dari Barcelona, Mbappé kemudian menghabiskan tujuh tahun yang produktif di ibu kota Prancis.
Ia meraih 15 trofi bersama PSG, termasuk enam gelar Ligue 1, dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut dengan mencetak 256 gol dari 308 penampilan. Namun, kejayaan di level Eropa masih sulit diraih, dan pemenang Piala Dunia 2018 ini belum diakui sebagai pemain terbaik di dunia.
Bagaimana reaksi Mbappé jika ia berhasil meraih gelar Liga Champions dan Ballon d'Or bersama PSG?
Penghargaan bergengsi baik secara tim maupun individu akan terus diburu di Madrid, tetapi apakah Mbappe akan berhasil meraihnya? Berapa lama ia akan memberi kesempatan kepada skuad ‘Galacticos’ terbaru Real Madrid untuk mewujudkan ambisinya sebelum ia memutuskan untuk pindah ke klub lain?
Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada sesama warga negara Mbappe, Desailly, sang juara dunia 1998 - yang berbicara secara eksklusif bekerja sama dengan Wiz Slots - mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir dia telah mewujudkan mimpinya bersama Real Madrid. Dia mungkin mengalami beberapa mimpi buruk saat tidak bisa tidur karena pindah ke Madrid, tiba-tiba klub yang dia dukung memenangkan Liga Champions dan sahabat terbaiknya meraih Ballon d'Or! Tapi saya yakin dia cukup cerdas untuk tetap menjaga gairah terhadap permainan.
“Awal kariernya luar biasa sejak dia meninggalkan Paris Saint-Germain - 44 gol, termasuk semua kompetisi, sungguh menakjubkan. Dan di Madrid, setahun setelahnya, dia juga tampil luar biasa, tapi dia tidak menang!”
Kapan dan bagaimana Mbappé akan hengkang dari Real Madrid?
Mengenai masa depan Mbappé, Desailly menambahkan: “Saya tidak melihat dia akan pindah ke mana pun. Baginya, ini adalah klub yang sempurna. Dia telah mewujudkan mimpinya. Tidak ada klub lain yang bisa disebutkan. Dia fasih berbahasa Inggris dan Spanyol, tapi saya tidak melihat ada klub yang bisa menampung Mbappé.
“Dia mungkin akan pergi dengan status bebas transfer, lalu pada akhirnya dia bisa mencoba petualangan baru saat berusia 31 atau 32 tahun. Namun untuk saat ini, tahun depan atau tahun berikutnya, saya tidak melihat dia pindah dari Madrid.
“Di Madrid, tidak ada yang mengatakan Mbappe tidak bagus, tidak sekelas Madrid. Sebenarnya, mereka hanya menghadapi masalah dengan pemain lain. Di awal musim, mereka punya masalah dengan Vinicius, dengan Xabi [Alonso], dengan Rodrygo di sisi kanan. Mereka tidak tahu bagaimana menempatkan para pemain.
“Pada akhirnya, Mbappe menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tepat untuk situasi di lini depan dan dia adalah striker hebat yang akan dikenang sebagai salah satu striker terbaik yang pernah mereka miliki, seperti Karim Benzema dan Hugo Sanchez, jika dia terus bermain seperti ini. Tapi mungkin dia harus melewati tiga atau empat tahun tanpa meraih gelar apa pun. Itu mungkin.”
Kontrak Mbappé: Saat kontraknya di Santiago Bernabéu berakhir
Mbappe menandatangani kontrak lima tahun bersama Real saat bergabung sebagai pemain bebas transfer pada musim panas 2024. Kini usianya 27 tahun, sehingga ia perlu menyetujui perpanjangan kontraknya di Santiago Bernabeu agar bisa bermain hingga usia 31/32 tahun — seperti yang diprediksi oleh Desailly.
Madrid kemungkinan akan membuka pembicaraan jika performa saat ini tetap terjaga, mengingat pemain internasional Prancis yang lincah ini telah mencetak gol sebanyak 84 kali dalam 98 penampilannya. Ia tetap menjadi teladan konsistensi di tengah perjuangan rekan-rekannya - dengan kekecewaan baru di Liga Champions yang dialami saat melawan Bayern Munich dalam musim yang tampaknya akan berakhir dengan gelar La Liga jatuh ke tangan rival Clasico, Barcelona.