Kylian Mbappe mengalami luka robek parah di kakinya akibat tekel dengan ujung sepatu terangkat dari Jonathan Tah, sementara pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, menegaskan bahwa bek Bayern Munich itu pantas mendapat kartu merah

Saat berbicara kepada Marca setelah peluit akhir dibunyikan, Arbeloa mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap keputusan wasit. “Saya tidak mengerti mengapa pemain Bayern [Tah] tidak dikartu merah atas pelanggaran yang dilakukannya terhadap Mbappe. Ini adalah keputusan yang sulit dipahami,” kata pelatih Madrid itu.

Malam itu semakin memburuk bagi raksasa Spanyol tersebut karena mereka tidak hanya kalah dalam pertandingan, tetapi juga kehilangan gelandang kunci mereka untuk pertandingan leg kedua. Aurelien Tchouameni menerima kartu kuning selama pertandingan, yang memastikan dia akan diskors untuk leg kedua yang menentukan di Allianz Arena Rabu depan. Arbeloa mengakui betapa besarnya dampak dari absennya pemain Prancis itu, tetapi tetap optimis dengan kedalaman skuadnya. “Ini merupakan kerugian besar karena kartu yang diberikan wasit kepadanya, tetapi kami percaya pada para pemain cadangan kami,” tambahnya.