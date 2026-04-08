Kylian Mbappe mengalami luka robek parah di kakinya akibat tekel dengan ujung sepatu terangkat dari Jonathan Tah, sementara pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, menegaskan bahwa bek Bayern Munich itu pantas mendapat kartu merah
Bekas luka kekalahan: Madrid kesal karena pelanggaran Tah yang tak dihukum
Setelah kekalahan 2-1 Real Madrid dari Bayern Munich, Arbeloa tidak menahan rasa frustrasinya terkait tekel kontroversial terhadap penyerang andalannya. Tah terlihat menabrak Mbappe dengan tekel keras yang mengangkat stud, namun sang bek hanya mendapat kartu kuning atas insiden tersebut. Keputusan itu membuat tuan rumah marah, terutama mengingat bukti fisik yang terlihat di kaki Mbappe, dengan El Chringuito membagikan gambar luka robek yang jelas dan sobekan besar pada kaus kakinya.
Arbeloa mengkritik keras keputusan wasit setelah insiden cedera Mbappe
Saat berbicara kepada Marca setelah peluit akhir dibunyikan, Arbeloa mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap keputusan wasit. “Saya tidak mengerti mengapa pemain Bayern [Tah] tidak dikartu merah atas pelanggaran yang dilakukannya terhadap Mbappe. Ini adalah keputusan yang sulit dipahami,” kata pelatih Madrid itu.
Malam itu semakin memburuk bagi raksasa Spanyol tersebut karena mereka tidak hanya kalah dalam pertandingan, tetapi juga kehilangan gelandang kunci mereka untuk pertandingan leg kedua. Aurelien Tchouameni menerima kartu kuning selama pertandingan, yang memastikan dia akan diskors untuk leg kedua yang menentukan di Allianz Arena Rabu depan. Arbeloa mengakui betapa besarnya dampak dari absennya pemain Prancis itu, tetapi tetap optimis dengan kedalaman skuadnya. “Ini merupakan kerugian besar karena kartu yang diberikan wasit kepadanya, tetapi kami percaya pada para pemain cadangan kami,” tambahnya.
Sisi positif bagi Mbappe
Meskipun tekel dari Tah membuat bangku cadangan Madrid cemas, Mbappé mampu melanjutkan permainan dan akhirnya mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan. Meski timnya kalah, pemain asal Prancis itu berhasil mencapai pencapaian pribadi dengan mencetak gol ke-14-nya di musim Liga Champions kali ini. Gol ini membuatnya tetap berpeluang memecahkan rekor Cristiano Ronaldo yang mencetak 17 gol dalam satu musim kompetisi Eropa. Di sisi lain, malam itu menjadi malam yang sulit bagi raksasa Spanyol tersebut. Gol dari Luis Diaz dan Harry Kane di kedua babak memberi tim asuhan Vincent Kompany keunggulan krusial untuk dibawa kembali ke Allianz Arena.
Keyakinan tetap tinggi menjelang kembalinya Munich
Real Madrid memiliki sejarah panjang dalam membalikkan keadaan setelah kalah di Liga Champions, dan Arbeloa yakin para pemainnya memiliki mental yang dibutuhkan untuk membungkam penonton tuan rumah di Allianz Arena pada Rabu depan. Pelatih tersebut mengandalkan prestise dan ketangguhan skuadnya untuk mengamankan tempat di semifinal. “Jika ada satu tim yang mampu menang di Munich, itu adalah Real Madrid. Kami adalah Real Madrid, dan kami tahu betapa sulitnya menang di sana, tetapi kami akan berusaha sekuat tenaga,” tutup Arbeloa.