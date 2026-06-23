Kylian Mbappe mengakui bahwa penundaan selama dua jam akibat badai membuatnya 'sangat gugup' sebelum mengantarkan Prancis meraih kemenangan di Piala Dunia melawan Irak

Pertandingan Piala Dunia antara Prancis dan Irak di Philadelphia terganggu akibat cuaca buruk, sehingga wasit menunda pertandingan untuk waktu yang cukup lama. Para pemain dari kedua tim dikembalikan ke ruang ganti sambil menunggu kondisi cuaca membaik.

Penundaan yang cukup lama tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai kapan pertandingan akan dilanjutkan. Namun, begitu pertandingan dilanjutkan kembali, Prancis kembali menguasai permainan dan memastikan kemenangan telak 3-0. Mbappe memainkan peran penting dalam hasil tersebut, mencetak dua gol saat Prancis meraih tiga poin penuh untuk melaju ke babak gugur.