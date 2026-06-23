AFP
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Kylian Mbappe mengakui bahwa penundaan selama dua jam akibat badai membuatnya 'sangat gugup' sebelum mengantarkan Prancis meraih kemenangan di Piala Dunia melawan Irak
Gangguan akibat badai tak mampu menghentikan Prancis
Pertandingan Piala Dunia antara Prancis dan Irak di Philadelphia terganggu akibat cuaca buruk, sehingga wasit menunda pertandingan untuk waktu yang cukup lama. Para pemain dari kedua tim dikembalikan ke ruang ganti sambil menunggu kondisi cuaca membaik.
Penundaan yang cukup lama tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai kapan pertandingan akan dilanjutkan. Namun, begitu pertandingan dilanjutkan kembali, Prancis kembali menguasai permainan dan memastikan kemenangan telak 3-0. Mbappe memainkan peran penting dalam hasil tersebut, mencetak dua gol saat Prancis meraih tiga poin penuh untuk melaju ke babak gugur.
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Mbappe berbagi cerita tentang masa penantian yang sulit
Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Mbappe dengan jujur mengungkapkan bagaimana penundaan tersebut memengaruhi kondisi mentalnya. Kapten timnas Prancis itu menjelaskan bahwa mempertahankan intensitas yang diperlukan untuk pertandingan internasional yang sangat krusial nyaris mustahil ketika jadwal benar-benar terganggu oleh faktor eksternal.
"Itu adalah malam yang sangat panjang. Banyak waktu berlalu, secara emosional, dan saya sangat gugup," aku Mbappe, seperti dikutip ESPN. "Ini sangat sulit karena kami harus tetap fokus, kami harus tetap berada di ruang ganti."
Kesulitan dalam mempertahankan konsentrasi
Mbappe menjelaskan secara rinci kesulitan-kesulitan spesifik yang dihadapi selama jeda hampir dua jam tersebut. Tim Prancis harus mencari cara untuk mengisi waktu tanpa kehilangan semangat kompetitif yang diperlukan untuk menembus pertahanan Irak yang tangguh begitu cuaca membaik dan pertandingan diizinkan dilanjutkan.
"Kami berada di ruang ganti selama satu setengah jam, hampir dua jam," tambahnya. "Tetap fokus itu sangat sulit. Hal itu menuntut banyak hal. Kami berusaha keras untuk tetap terlibat. Situasinya sangat rumit, tapi pada akhirnya, kami berhasil mencapai tujuan kami."
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Prancis berupaya mempertahankan momentumnya
Prancis akan berusaha membawa momentum kemenangan ini ke babak selanjutnya dalam perjalanan mereka di Piala Dunia. Kemenangan ini memastikan tempat Prancis di babak gugur. Namun, sebelum memasuki babak tersebut, Les Bleus akan menjalani pertandingan terakhir fase grup melawan Norwegia pada hari Jumat untuk menentukan juara grup.