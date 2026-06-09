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Kylian Mbappe mengaku sedang 'menyimpan' performa terbaiknya untuk Piala Dunia, sementara kapten Prancis yang kurang berprestasi itu terkesan pucat dibandingkan dengan pahlawan pencetak hat-trick, Michael Olise
Timnas Prancis akan berlaga di Piala Dunia dengan performa lini depan yang naik-turun
Prancis berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Irlandia Utara dalam laga terakhir mereka sebelum berangkat ke Piala Dunia, namun sorotan justru tertuju pada performa yang kontras dari dua bintang penyerang andalan mereka.
Mbappe mengalami tiga pertandingan berturut-turut tanpa mencetak gol meskipun menciptakan beberapa peluang. Masa paceklik ini tidak biasa bagi kapten Prancis, yang telah mencetak 56 gol dalam 98 penampilan internasional, namun baik sang pemain maupun manajernya tampaknya tidak khawatir dengan situasi ini. Sebaliknya, justru Olise yang menjadi sorotan utama. Pemain sayap Bayern Munich ini mencetak hat-trick brilian di Lille, melanjutkan performa impresif yang ia tunjukkan di level klub dan memperkuat pengaruhnya yang semakin besar di tim nasional.
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Mbappe menepis kekhawatiran soal efektivitas
Meskipun malam yang mengecewakan di mana Mbappé tampak sering tidak padu dalam serangan, Deschamps tetap tak terpengaruh oleh kurangnya ketajaman penyelesaian akhir sang penyerang belakangan ini. Pelatih kepala itu menanggapi dengan santai spekulasi bahwa pemain andalannya itu sedang kehilangan kepercayaan diri.
"Saya tidak akan khawatir. Memang benar dia memiliki beberapa peluang, tapi dia belum cukup klinis. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia menyimpannya untuk pertandingan melawan AS, jadi saya tidak masalah dengan itu," kata Deschamps kepada TF1.
Olise menjadi sorotan utama
Sementara Mbappé kesulitan menemukan ritme permainannya, Olise menampilkan performa yang mengukuhkan statusnya sebagai pemain Prancis dengan performa terbaik menjelang turnamen ini. Pemain berusia 24 tahun itu tak kenal lelah, memanfaatkan bola-bola pantul di kedua babak sebelum melengkapi hat-trick-nya dengan tendangan melengkung yang menakjubkan dari jarak jauh.
Deschamps sangat memuji sang pemain sayap, bahkan menyiratkan bahwa Olise mungkin saat ini menjadi ancaman serangan utama tim. Ia berkata: "Dia bersinar, sama seperti musimnya di Bayern. Segalanya terasa mudah baginya. Dia efisien, dan itu luar biasa. Kami juga akan membutuhkan pemain lain."
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Perhatian kini beralih ke Piala Dunia
Timnas Prancis akan bertolak ke markas latihan mereka di dekat Boston seiring dengan semakin fokusnya perhatian pada Piala Dunia. Deschamps berharap timnya dapat meningkatkan kekompakan sekaligus memastikan para pemain kunci tiba dalam kondisi prima. Baik Mbappé maupun Olise diharapkan dapat mengantarkan Prancis meraih kejayaan di Amerika Utara, di mana mereka tergabung dalam Grup I bersama Senegal, Irak, dan Norwegia.