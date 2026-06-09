Kylian Mbappe mengaku sedang 'menyimpan' performa terbaiknya untuk Piala Dunia, sementara kapten Prancis yang kurang berprestasi itu terkesan pucat dibandingkan dengan pahlawan pencetak hat-trick, Michael Olise

Prancis berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Irlandia Utara dalam laga terakhir mereka sebelum berangkat ke Piala Dunia, namun sorotan justru tertuju pada performa yang kontras dari dua bintang penyerang andalan mereka.

Mbappe mengalami tiga pertandingan berturut-turut tanpa mencetak gol meskipun menciptakan beberapa peluang. Masa paceklik ini tidak biasa bagi kapten Prancis, yang telah mencetak 56 gol dalam 98 penampilan internasional, namun baik sang pemain maupun manajernya tampaknya tidak khawatir dengan situasi ini. Sebaliknya, justru Olise yang menjadi sorotan utama. Pemain sayap Bayern Munich ini mencetak hat-trick brilian di Lille, melanjutkan performa impresif yang ia tunjukkan di level klub dan memperkuat pengaruhnya yang semakin besar di tim nasional.