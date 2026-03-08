Kylian Mbappe menargetkan kembalinya yang mengejutkan dari cedera melawan Manchester City, sementara Real Madrid menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kembalinya yang lebih awal

Mbappe kini hanya memiliki dua sesi latihan kunci - yang dijadwalkan pada Senin dan Selasa - untuk membuktikan bahwa lututnya mampu menahan intensitas pertandingan krusial melawan tim Guardiola. Keinginan pribadi pemain untuk tampil dalam pertandingan ini tidak pernah diragukan, namun staf teknis harus memutuskan apakah risiko kemunduran lebih besar daripada manfaat memulai ancaman gol utama mereka. Departemen medis di kompleks latihan Valdebebas klub akan menghabiskan beberapa jam ke depan untuk menilai kondisi pemulihannya secara tepat.

Situasi ini dipantau dengan ketat oleh baik para penggemar maupun staf pelatih, mengingat status Mbappe sebagai titik fokus serangan Madrid. Ada rasa optimisme yang hati-hati setelah laporan tentang "perkembangan positif" selama masa pemulihannya di Prancis, tetapi kurangnya waktu sebelum kick-off pada Rabu tetap menjadi hambatan terbesar. Keputusan kemungkinan akan diambil setelah sesi latihan pra-pertandingan terakhir pada Selasa malam.