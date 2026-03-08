getty
Kylian Mbappe menargetkan kembalinya yang mengejutkan dari cedera melawan Manchester City, sementara Real Madrid menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kembalinya yang lebih awal
Pemulihan Mbappe tetap berjalan sesuai rencana.
Pemenang Piala Dunia tidak sendirian selama berada di Prancis, didampingi oleh dua fisioterapis ahli dari Real Madrid untuk memastikan proses pemulihannya tetap berjalan lancar. Meskipun klub tetap berhati-hati terkait jadwal pasti, pintu tetap terbuka untuk kemungkinan penampilannya di Eropa. Kembalinya penyerang mantan Paris Saint-Germain ini akan memberikan dorongan besar bagi tim Alvaro Arbeloa saat mereka bersiap menghadapi tim Pep Guardiola dalam pertandingan yang dianggap sebagai pertandingan terpenting di babak ini. Menurut MARCA, hal ini merupakan kemungkinan yang sebelumnya dianggap hampir mustahil.
Dua hari untuk membuktikan kebugarannya.
Mbappe kini hanya memiliki dua sesi latihan kunci - yang dijadwalkan pada Senin dan Selasa - untuk membuktikan bahwa lututnya mampu menahan intensitas pertandingan krusial melawan tim Guardiola. Keinginan pribadi pemain untuk tampil dalam pertandingan ini tidak pernah diragukan, namun staf teknis harus memutuskan apakah risiko kemunduran lebih besar daripada manfaat memulai ancaman gol utama mereka. Departemen medis di kompleks latihan Valdebebas klub akan menghabiskan beberapa jam ke depan untuk menilai kondisi pemulihannya secara tepat.
Situasi ini dipantau dengan ketat oleh baik para penggemar maupun staf pelatih, mengingat status Mbappe sebagai titik fokus serangan Madrid. Ada rasa optimisme yang hati-hati setelah laporan tentang "perkembangan positif" selama masa pemulihannya di Prancis, tetapi kurangnya waktu sebelum kick-off pada Rabu tetap menjadi hambatan terbesar. Keputusan kemungkinan akan diambil setelah sesi latihan pra-pertandingan terakhir pada Selasa malam.
Pemulihan Bellingham dan pembaruan kebugaran lainnya
Di luar drama Mbappe, ada beberapa topik pembicaraan lain di Valdebebas pada Senin. Jude Bellingham terus menjalani proses pemulihannya, menyelesaikan sebagian sesi latihan di lapangan rumput, meskipun pemain internasional Inggris itu berlatih secara individu sambil berusaha kembali ke kondisi puncak. Sementara itu, Alvaro Carreras, yang mengalami cedera parah dalam pertandingan melawan Getafe, juga berlatih sendirian, namun diharapkan bergabung kembali dengan grup utama pada Senin dan kemungkinan besar dapat dipilih untuk pertandingan.
Apakah Carreras akan menjadi starter masih belum pasti, terutama dengan Ferland Mendy yang tampil apik setelah penampilannya belakangan ini. Di tempat lain, Antonio Rudiger ikut serta dalam latihan individu terpisah dari tim, meskipun bek Jerman ini diharapkan akan berlatih secara normal pada Selasa. Kedalaman skuad diuji karena beberapa nama kunci masih absen, memaksa Ancelotti untuk mempertimbangkan rotasi pertahanan dan lini tengahnya dengan hati-hati menjelang kedatangan juara Premier League saat ini.
Daftar cedera tetap menjadi perhatian.
Meskipun fokus utama tertuju pada Mbappe, Real Madrid tengah menghadapi daftar cedera yang signifikan, yang terus membatasi opsi Arbeloa di lapangan. David Alaba saat ini mengalami masalah di betis kirinya, sementara Dani Ceballos dan Eder Militao juga masih berada di ruang perawatan. Pukulan terberat dalam jangka panjang tetaplah Rodrygo, yang akan menjalani operasi setelah mengalami cedera lutut serius yang telah mengakhiri sebagian besar musimnya secara prematur. Meskipun demikian, suasana di lapangan latihan tetap penuh fokus intens saat klub memasuki tahap paling kritis dalam kampanye ini.
