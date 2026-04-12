Kylian Mbappe memperlihatkan luka mengerikan di wajahnya setelah harus dijahit akibat insiden dalam laga imbang Real Madrid melawan Girona

Setelah pertandingan usai, tingkat keparahan cedera tersebut baru terlihat jelas di ruang ganti. Staf medis klub menilai bahwa luka yang tidak disertai patah tulang itu cukup dalam sehingga memerlukan penanganan, dan Mbappé membutuhkan tiga jahitan untuk menutup luka robek tersebut.

Menurut Diario AS, Mbappe menjadi absen mencolok dalam sesi latihan Real Madrid pada Minggu pagi. Sementara rekan-rekan setimnya turun ke lapangan untuk memulai persiapan menjelang pertandingan Eropa mendatang, pemain berusia 27 tahun itu hanya bisa melakukan latihan di dalam ruangan.

Dia menghabiskan pagi hari di gym di bawah pengawasan ketat para fisioterapis klub, dengan fokus pada pemulihan daripada latihan bola.