Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Kylian Mbappe memperlihatkan luka mengerikan di wajahnya setelah harus dijahit akibat insiden dalam laga imbang Real Madrid melawan Girona

K. Mbappe
Real Madrid
LaLiga
Champions League
Bayern Munich
Girona

Kylian Mbappe mengalami cedera wajah yang cukup parah setelah Real Madrid bermain imbang 1-1 dengan Girona di La Liga. Bintang asal Prancis itu terpaksa menjalani prosedur medis ringan untuk menutup luka robek yang dalam setelah terjadi benturan fisik yang membuatnya berlumuran darah dan memar di Bernabeu. PERINGATAN: Konten yang mengandung gambar yang tidak pantas.

  • Bekas luka pertempuran bagi ikon Madrid

    Insiden tersebut terjadi pada menit ke-89 dalam laga Jumat lalu ketika Mbappe, yang berusaha menerobos ke area penalti dari sayap kanan, terkena sikutan tak sengaja dari bek Girona, Vitor Reis.

    Dampaknya langsung terasa dan parah, menyebabkan luka dalam di atas alis kanannya yang mulai berdarah deras di lapangan. Meskipun cedera tersebut terlihat jelas, wasit Alberola Rojas memilih untuk tidak memberikan pelanggaran, yang membuat para pendukung tuan rumah merasa frustrasi. Mbappe mengunggah foto cedera tersebut ke Instagram untuk dibagikan kepada para pengikutnya.


  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-GIRONAAFP

    Tidak hadir dalam latihan tim utama

    Setelah pertandingan usai, tingkat keparahan cedera tersebut baru terlihat jelas di ruang ganti. Staf medis klub menilai bahwa luka yang tidak disertai patah tulang itu cukup dalam sehingga memerlukan penanganan, dan Mbappé membutuhkan tiga jahitan untuk menutup luka robek tersebut.

    Menurut Diario AS, Mbappe menjadi absen mencolok dalam sesi latihan Real Madrid pada Minggu pagi. Sementara rekan-rekan setimnya turun ke lapangan untuk memulai persiapan menjelang pertandingan Eropa mendatang, pemain berusia 27 tahun itu hanya bisa melakukan latihan di dalam ruangan.

    Dia menghabiskan pagi hari di gym di bawah pengawasan ketat para fisioterapis klub, dengan fokus pada pemulihan daripada latihan bola.

  • Madrid melarang penggunaan masker pelindung

    Pemandangan Mbappe yang mengenakan pelindung wajah bukanlah hal baru bagi para penggemar sepak bola, menyusul patahnya hidungnya selama Kejuaraan Eropa musim panas lalu.

    Namun, Real Madrid dilaporkan telah mencoret penggunaan masker pelindung penuh kali ini. Pembahasan internal menunjukkan bahwa sifat cedera alis tersebut tidak memerlukan peralatan yang begitu membatasi, yang sering kali menghalangi penglihatan tepi pemain.

    Sebagai gantinya, tim medis saat ini sedang menjajaki bentuk perlindungan yang lebih ringan. Mereka sedang mengerjakan pelindung perekat khusus atau sistem perban yang lebih kecil yang akan melindungi jahitan tanpa ketebalan masker tradisional.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Siap bertanding di Allianz Arena

    Hal yang paling mengkhawatirkan bagi para Madridistas adalah ketersediaan sang penyerang untuk laga tandang krusial melawan Bayern Munich pada leg kedua babak perempat final Liga Champions Madrid, Rabu mendatang. Meskipun ia absen dalam sesi latihan terakhir, pihak klub telah menegaskan bahwa kehadirannya dalam susunan pemain inti di Allianz Arena tidak diragukan lagi, dengan Real bertekad untuk membalikkan ketertinggalan agregat 2-1 dari leg pertama.

    Dia diperkirakan akan ikut serta dalam rombongan tim ke Jerman dan kembali berlatih dalam sesi latihan terakhir pada hari Selasa.