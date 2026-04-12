Kylian Mbappe memperlihatkan luka mengerikan di wajahnya setelah harus dijahit akibat insiden dalam laga imbang Real Madrid melawan Girona
Bekas luka pertempuran bagi ikon Madrid
Insiden tersebut terjadi pada menit ke-89 dalam laga Jumat lalu ketika Mbappe, yang berusaha menerobos ke area penalti dari sayap kanan, terkena sikutan tak sengaja dari bek Girona, Vitor Reis.
Dampaknya langsung terasa dan parah, menyebabkan luka dalam di atas alis kanannya yang mulai berdarah deras di lapangan. Meskipun cedera tersebut terlihat jelas, wasit Alberola Rojas memilih untuk tidak memberikan pelanggaran, yang membuat para pendukung tuan rumah merasa frustrasi. Mbappe mengunggah foto cedera tersebut ke Instagram untuk dibagikan kepada para pengikutnya.
Tidak hadir dalam latihan tim utama
Setelah pertandingan usai, tingkat keparahan cedera tersebut baru terlihat jelas di ruang ganti. Staf medis klub menilai bahwa luka yang tidak disertai patah tulang itu cukup dalam sehingga memerlukan penanganan, dan Mbappé membutuhkan tiga jahitan untuk menutup luka robek tersebut.
Menurut Diario AS, Mbappe menjadi absen mencolok dalam sesi latihan Real Madrid pada Minggu pagi. Sementara rekan-rekan setimnya turun ke lapangan untuk memulai persiapan menjelang pertandingan Eropa mendatang, pemain berusia 27 tahun itu hanya bisa melakukan latihan di dalam ruangan.
Dia menghabiskan pagi hari di gym di bawah pengawasan ketat para fisioterapis klub, dengan fokus pada pemulihan daripada latihan bola.
Madrid melarang penggunaan masker pelindung
Pemandangan Mbappe yang mengenakan pelindung wajah bukanlah hal baru bagi para penggemar sepak bola, menyusul patahnya hidungnya selama Kejuaraan Eropa musim panas lalu.
Namun, Real Madrid dilaporkan telah mencoret penggunaan masker pelindung penuh kali ini. Pembahasan internal menunjukkan bahwa sifat cedera alis tersebut tidak memerlukan peralatan yang begitu membatasi, yang sering kali menghalangi penglihatan tepi pemain.
Sebagai gantinya, tim medis saat ini sedang menjajaki bentuk perlindungan yang lebih ringan. Mereka sedang mengerjakan pelindung perekat khusus atau sistem perban yang lebih kecil yang akan melindungi jahitan tanpa ketebalan masker tradisional.
Siap bertanding di Allianz Arena
Hal yang paling mengkhawatirkan bagi para Madridistas adalah ketersediaan sang penyerang untuk laga tandang krusial melawan Bayern Munich pada leg kedua babak perempat final Liga Champions Madrid, Rabu mendatang. Meskipun ia absen dalam sesi latihan terakhir, pihak klub telah menegaskan bahwa kehadirannya dalam susunan pemain inti di Allianz Arena tidak diragukan lagi, dengan Real bertekad untuk membalikkan ketertinggalan agregat 2-1 dari leg pertama.
Dia diperkirakan akan ikut serta dalam rombongan tim ke Jerman dan kembali berlatih dalam sesi latihan terakhir pada hari Selasa.