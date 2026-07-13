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Kylian Mbappe France GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Kylian Mbappe memiliki kesempatan yang sempurna untuk membungkam para pengkritiknya dari Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia Prancis melawan La Roja

Analysis
France
K. Mbappe
Spain
World Cup
Real Madrid
FEATURES
France vs Spain

Kylian Mbappé pasti akan sangat menantikan laga semifinal Piala Dunia Prancis melawan Spanyol, lebih dari kebanyakan orang. Bukan hanya karena ini merupakan kesempatan untuk membalas kekalahan pahit dari La Roja di babak yang sama pada Euro 2024 dua tahun lalu, tetapi penyerang ini juga memiliki kesempatan untuk membungkam para pengkritiknya yang vokal di Madrid setelah menjalani musim yang penuh gejolak di level klub. Terlebih lagi, ia memasuki laga ini dalam performa terbaik sepanjang kariernya.

Meskipun gol-gol terus tercipta, karier Mbappé di Real Madrid tidak sepenuhnya berjalan sesuai ekspektasi banyak orang, dan secara mengejutkan ia masih belum berhasil meraih trofi besar apa pun setelah dua musim di Santiago Bernabéu.

Mengingat statusnya sebagai bintang besar, pemain berusia 27 tahun ini tentu saja menjadi sorotan media lebih dari kebanyakan pemain lain sejak tiba di ibu kota Spanyol, namun citranya di mata media dan klubnya merosot tajam pada akhir musim 2025-26, seiring dengan musim Los Blancos yang berantakan di tengah isu-isu perilaku di luar lapangan yang dikaitkan dengannya.

Saat ia bersiap untuk berhadapan langsung dengan negara yang ia anggap sebagai rumahnya di semifinal Piala Dunia, Mbappé yang sedang dalam performa terbaiknya akan bertekad untuk membungkam para pengkritiknya di Madrid.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Hubungan yang tegang

    Secara umum, hubungan Mbappé dengan media Spanyol semakin tegang sejak ia pindah dari Paris Saint-Germain ke Real Madrid melalui transfer bebas yang menggemparkan pada tahun 2024.

    Catatan produktifnya dengan 86 gol dalam hanya 103 penampilan untuk klub tersebut sepenuhnya tertutupi oleh kegagalan Los Blancos meraih trofi besar sejak kedatangan pemain Prancis itu — sebuah kegagalan yang semakin memperketat sorotan terhadap para pemain bintang mereka. Mbappe, tak terelakkan, termasuk di antara mereka yang menjadi sasaran kritik, karena sejauh ini ia belum mampu mengubah nasib Madrid. Akibat tekanan tersebut, ia pada dasarnya tidak bisa menjalani pertandingan dengan tenang atau ia berisiko dihujani kritik di media.

    Meskipun awalnya fokus tertuju pada proses adaptasinya yang lambat, sentimen negatif semakin memuncak setiap kali tim meraih hasil buruk atau tersingkir dari kompetisi piala, dan situasi menjadi sangat memanas pada akhir musim 2025-26 ketika Real tertinggal jauh dari rival abadi mereka, Barcelona, dalam perebutan gelar juara dan tersingkir dari perempat final Liga Champions oleh Bayern Munich. Mbappé pada akhirnya berhasil mencetak lebih dari 40 gol, namun prestasi individunya menjadi tak berarti di tengah performa tim yang secara keseluruhan kurang memuaskan.

    Keadaannya tidak terbantu oleh fakta bahwa, setelah paruh pertama musim yang fenomenal, ia jauh kurang efektif di paruh kedua - hanya mencetak empat gol antara pertengahan Februari hingga akhir musim di tengah cedera-cedera ringan yang terus mengganggunya.

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  • Arbeloa MbappeGetty Images

    Drama menjelang turnamen

    Situasi mencapai titik didih menjelang akhir musim, saat musim Real Madrid mulai berantakan di tengah drama serius di luar lapangan yang menjadikan Mbappé sebagai pusat perhatian.

    Menurut The Athletic, pemain berusia 27 tahun itu terlibat dalam konfrontasi yang tidak menyenangkan dengan seorang anggota staf klub sebelum pertandingan melawan Real Betis pada akhir April, di mana ia melontarkan serangkaian kata-kata kasar kepada seorang pelatih yang menyatakan dirinya offside dalam pertandingan latihan — sebuah cerminan dari suasana beracun yang menyelimuti klub pada saat itu.

    Mbappe kemudian mengalami cedera otot paha belakang dalam laga melawan Betis, namun alih-alih menjalani pemulihan di markas latihan Real Madrid di Valdebebas, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk berlibur ke Sardinia bersama pacarnya, aktris Spanyol ternama Ester Exposito, dan tertangkap kamera sedang berada di atas kapal pesiar pada waktu yang hampir bersamaan dengan saat klubnya menghadapi Espanyol di La Liga.

    Keputusan tersebut menuai kritik baik dari dalam maupun luar klub. Meskipun Arbeloa membela pemainnya, petisi daring bertuliskan “Mbappe out” kemudian menjadi viral, mengumpulkan sekitar 12 juta tanda tangan dalam waktu kurang dari 24 jam dan akhirnya melampaui 70 juta. Penyerang tersebut kemudian absen dalam El Clasico di mana Real menyerahkan gelar juara kepada Barca karena ia masih dianggap belum fit; ia membolos dari sesi latihan bersama para pemain cadangan karena merasa “tidak nyaman”, sebelum kembali duduk di bangku cadangan saat melawan Real Oviedo pada pertengahan Mei.

    Namun, hal itulah yang menjadi masalah bagi Mbappe sendiri; secara tak biasa, ia berhenti sejenak untuk berbicara kepada media setelah masuk sebagai pemain pengganti, dan penyerang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa ia dalam kondisi "100 persen" serta mengklaim bahwa ia tidak diturunkan sebagai starter karena Arbeloa telah memberitahunya bahwa ia telah diturunkan statusnya menjadi "penyerang pilihan keempat". Belakangan dilaporkan bahwa rasa frustrasi pemain asal Prancis itu bermula dari pemecatan Alonso.

    Arbeloa terpaksa membantah klaim tersebut tak lama setelahnya, dengan mengatakan dalam konferensi persnya setelah dibombardir pertanyaan mengenai komentar Mbappe: “Dia pasti salah paham dengan perkataanku, aku sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah penyerang pilihan keempat. Seorang pemain yang empat hari lalu bahkan tidak cukup fit untuk masuk bangku cadangan dalam sebuah pertandingan seharusnya tidak diturunkan sebagai starter hari ini.”

    The Athletic melaporkan pada saat itu bahwa ada “kekecewaan yang semakin meningkat” terhadap Mbappé, “mulai dari ruang ganti hingga jajaran direksi”. Menanggapi kritik yang meluas tersebut, pihak Mbappé mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Sebagian dari kritik tersebut didasarkan pada interpretasi berlebihan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masa pemulihan yang diawasi secara ketat oleh klub, dan tidak mencerminkan kenyataan mengenai komitmen serta kerja keras Kylian setiap hari untuk tim.”

  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    Hal yang menyenangkan untuk mengalihkan perhatian

    Setelah musim klub yang begitu penuh gejolak, Piala Dunia tak diragukan lagi menjadi pelepas penat yang menyegarkan bagi Mbappé, dan ia jelas kembali fokus pada hal yang paling ia kuasai: mencetak gol dan memenangkan pertandingan.

    Penyerang ini tampil sangat produktif di Amerika Utara, jauh dari hiruk-pikuk Madrid, dengan mencetak delapan gol sejauh ini sambil mengantarkan Prancis menuju potensi kejayaan. Ia telah mencetak tiga kali dua gol sekaligus melawan Senegal, Irak, dan Swedia, diikuti oleh gol penentu kemenangan dari titik penalti melawan Paraguay serta gol pembuka yang menakjubkan melawan Maroko pada pertandingan terakhir di babak perempat final. Saat melawan Norwegia di fase grup—satu-satunya pertandingan di mana ia gagal mencetak gol—ia tetap memberikan dua assist.

    Delapan gol yang dicetak Mbappé membuatnya sejajar dengan Lionel Messi di puncak persaingan Sepatu Emas yang seru, dan total 20 golnya di turnamen ini – hanya satu gol di belakang 21 gol Messi – menandakan ia berada dalam posisi yang baik untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia, baik pada 2026 maupun edisi-edisi mendatang.

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    'Sangat, sangat tidak adil'

    Tentu saja ada kesan bahwa Mbappé lebih nyaman mengenakan seragam biru tua Prancis daripada seragam putih cemerlang Real Madrid. Terlepas dari kelimpahan pemain serang dan talenta kelas dunia yang dimiliki Didier Deschamps di seluruh lini lapangan, ia tetap menjadi sosok ikon dan pemimpin tak terbantahkan bagi Les Bleus sebagai kapten.

    Memang, rekan-rekan setimnya langsung membelanya setelah akhir musim yang sulit di klub. "Kritik terhadapnya sangat, sangat tidak adil," kata Ousmane Dembele menjelang Piala Dunia. "Beberapa orang terlalu berlebihan dalam mengkritik Kylian. Dia adalah pemain yang luar biasa dan orang yang sangat baik di luar lapangan.

    "Beberapa orang berlebihan dalam mengkritiknya hanya karena dia Kylian Mbappe. Mereka tidak seharusnya terus-menerus mengkritiknya. Entah dia mengikat tali sepatunya atau tidak, entah dia menarik kaus kakinya atau tidak... itu sudah terlalu berlebihan. Dia tetaplah seorang manusia. Bersama timnas Prancis, dia sangat baik kepada kami, dia adalah seorang pemimpin."

    Bek Lucas Hernandez sependapat dengan hal itu, dengan mengatakan: "Kylian adalah pemain yang luar biasa. Ketika Anda adalah Kylian Mbappe, semua orang memperhatikan segala sesuatu yang Anda lakukan, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Semua kritik yang muncul musim ini, dia akan membungkamnya."

  • Kylian Mbappe Real Madridgetty

    Menimbulkan pro dan kontra

    Namun, ada yang berpendapat bahwa persepsi terhadap Mbappé di Spanyol lebih kompleks daripada yang dibayangkan banyak orang, di mana tanda tanya seputar kepemimpinannya, egonya, dan perilakunya di luar lapangan diimbangi dengan kontribusi serangannya yang luar biasa serta ketegasannya. Sebagai bintang global, ia tentu saja mendapat sorotan lebih besar daripada kebanyakan orang, dan rekam jejak Spanyol yang tidak konsisten dalam hal perlakuan terhadap pemain berkulit hitam juga harus menjadi pertimbangan.

    "Di Spanyol, kami terkenal suka mengembangkannya menjadi cerita besar dari hal-hal kecil yang kami lihat dari para pemain," kata jurnalis Spanyol terkemuka Guillem Balague kepada BBC pada bulan Mei. "Penilaian terhadap Mbappe masih belum pasti. Ia tampak sedikit terlalu dingin dan terlalu menjauh dari para penggemar Madrid — saya ingat Raul pernah mengatakan kepada saya bahwa salah satu hal yang mereka hargai adalah pemain yang berlari mengejar bola yang tampaknya mustahil. Orang-orang menyukainya.

    "Tentu saja, jika Real sedang menang, ceritanya akan berbeda. Pertanyaannya adalah, apakah mereka tidak menang karena para manajer belum mampu memaksimalkan potensi Mbappe, atau karena dia tidak beradaptasi cukup cepat? Dia melewati masa-masa awal kedatangannya dengan sikap rendah hati sepenuhnya, menyadari bahwa dia berada di Real Madrid, dan dia melakukan apa yang diperintahkan di bawah Carlo Ancelotti.

    "Lalu, setelah gagal mengeksekusi dua penalti, melawan Liverpool dan Athletic Club, dia merasa sangat terpuruk dan berpikir, ‘Aku akan melakukannya dengan caraku sendiri’. Gol-gol mulai berdatangan, dan secara statistik dia tampil luar biasa di bawah Ancelotti. Namun musim ini, hal itu sama sekali tidak berhasil, baik di bawah Alonso maupun Arbeloa."

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    'Kalau kamu nggak menang, kamu bakal dikritik'

    Menjelang semifinal Piala Dunia melawan negara yang ia anggap sebagai rumahnya, Mbappé berada tepat di posisi yang ia inginkan: dalam performa gemilang dan masuk dalam jajaran pencetak gol terbanyak turnamen ini — namun ia tetap siap menghadapi kritik baru apa pun yang mungkin menghampirinya.

    "Hanya ada satu skenario di mana Anda bisa bersantai, yaitu saat memenangkan Piala Dunia," katanya menjelang pertandingan melawan Spanyol. "Saat Anda bermain untuk Prancis, jika tidak menang, Anda akan mendapat kritik yang sangat tajam. Kami memiliki skuad yang sangat kompak yang bergerak menuju satu tujuan: kemenangan.

    "Kami sudah mencapai semifinal, tetapi jalan masih panjang, dan pertandingan-pertandingan paling menantang masih menanti di depan."

    Seperti yang disinggung Hernandez sebelum turnamen dimulai, Mbappe bertekad untuk membungkam para pengkritiknya di Piala Dunia ini, dan penampilannya sejauh ini sudah cukup membantu mewujudkan hal itu.

    Jika ia mampu menyingkirkan juara Eropa itu dari turnamen di babak semifinal dan mempertahankan performa tak terbendung ini hingga musim klub, maka para pengkritiknya di Spanyol akan berhutang permintaan maaf kepadanya.

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