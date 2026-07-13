Situasi mencapai titik didih menjelang akhir musim, saat musim Real Madrid mulai berantakan di tengah drama serius di luar lapangan yang menjadikan Mbappé sebagai pusat perhatian.

Menurut The Athletic, pemain berusia 27 tahun itu terlibat dalam konfrontasi yang tidak menyenangkan dengan seorang anggota staf klub sebelum pertandingan melawan Real Betis pada akhir April, di mana ia melontarkan serangkaian kata-kata kasar kepada seorang pelatih yang menyatakan dirinya offside dalam pertandingan latihan — sebuah cerminan dari suasana beracun yang menyelimuti klub pada saat itu.

Mbappe kemudian mengalami cedera otot paha belakang dalam laga melawan Betis, namun alih-alih menjalani pemulihan di markas latihan Real Madrid di Valdebebas, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk berlibur ke Sardinia bersama pacarnya, aktris Spanyol ternama Ester Exposito, dan tertangkap kamera sedang berada di atas kapal pesiar pada waktu yang hampir bersamaan dengan saat klubnya menghadapi Espanyol di La Liga.

Keputusan tersebut menuai kritik baik dari dalam maupun luar klub. Meskipun Arbeloa membela pemainnya, petisi daring bertuliskan “Mbappe out” kemudian menjadi viral, mengumpulkan sekitar 12 juta tanda tangan dalam waktu kurang dari 24 jam dan akhirnya melampaui 70 juta. Penyerang tersebut kemudian absen dalam El Clasico di mana Real menyerahkan gelar juara kepada Barca karena ia masih dianggap belum fit; ia membolos dari sesi latihan bersama para pemain cadangan karena merasa “tidak nyaman”, sebelum kembali duduk di bangku cadangan saat melawan Real Oviedo pada pertengahan Mei.

Namun, hal itulah yang menjadi masalah bagi Mbappe sendiri; secara tak biasa, ia berhenti sejenak untuk berbicara kepada media setelah masuk sebagai pemain pengganti, dan penyerang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa ia dalam kondisi "100 persen" serta mengklaim bahwa ia tidak diturunkan sebagai starter karena Arbeloa telah memberitahunya bahwa ia telah diturunkan statusnya menjadi "penyerang pilihan keempat". Belakangan dilaporkan bahwa rasa frustrasi pemain asal Prancis itu bermula dari pemecatan Alonso.

Arbeloa terpaksa membantah klaim tersebut tak lama setelahnya, dengan mengatakan dalam konferensi persnya setelah dibombardir pertanyaan mengenai komentar Mbappe: “Dia pasti salah paham dengan perkataanku, aku sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah penyerang pilihan keempat. Seorang pemain yang empat hari lalu bahkan tidak cukup fit untuk masuk bangku cadangan dalam sebuah pertandingan seharusnya tidak diturunkan sebagai starter hari ini.”

The Athletic melaporkan pada saat itu bahwa ada “kekecewaan yang semakin meningkat” terhadap Mbappé, “mulai dari ruang ganti hingga jajaran direksi”. Menanggapi kritik yang meluas tersebut, pihak Mbappé mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Sebagian dari kritik tersebut didasarkan pada interpretasi berlebihan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masa pemulihan yang diawasi secara ketat oleh klub, dan tidak mencerminkan kenyataan mengenai komitmen serta kerja keras Kylian setiap hari untuk tim.”