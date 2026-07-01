Kylian Mbappe memecahkan rekor Piala Dunia milik Ronaldo setelah mencetak dua gol dalam kemenangan telak Prancis atas Swedia di babak 32 besar

Momen pemecahan rekor itu terjadi pada menit ke-45. Setelah melakukan umpan silang-balik yang tajam dengan Ousmane Dembele, Mbappe melewati Viktor Gyokeres dari Swedia sebelum melepaskan tendangan keras yang menggetarkan gawang kiper Jacob Widell Zetterstrom. Gol tersebut merupakan gol kesembilan Mbappe di babak gugur Piala Dunia, memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang bersama oleh ikon-ikon Brasil, Leonidas dan Ronaldo.

"Saya sangat menyadari siapa diri saya, bagaimana saya bermain, apa yang harus saya lakukan, tetapi ini bukan hanya tentang saya," kata Mbappe. "Seluruh tim menyadari apa yang harus dilakukan. Ini adalah kompetisi baru yang dimulai hari ini. Kami memang bermain bagus, tetapi kami terlalu ragu-ragu. Kami bisa saja bermain lebih baik di awal."