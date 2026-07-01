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mbappe Getty Images
Donny Afroni

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Kylian Mbappe memecahkan rekor Piala Dunia milik Ronaldo setelah mencetak dua gol dalam kemenangan telak Prancis atas Swedia di babak 32 besar

K. Mbappe
France
World Cup
Sweden

Kylian Mbappe secara resmi telah melampaui legenda Brasil Ronaldo dalam catatan sejarah Piala Dunia setelah menampilkan performa gemilang dalam kemenangan telak Prancis 3-0 atas Swedia. Bintang Real Madrid itu mencetak dua gol untuk memastikan Les Bleus lolos ke babak 16 besar dengan cara yang meyakinkan.

  • Mbappe mengungguli para legenda Brasil

    Momen pemecahan rekor itu terjadi pada menit ke-45. Setelah melakukan umpan silang-balik yang tajam dengan Ousmane Dembele, Mbappe melewati Viktor Gyokeres dari Swedia sebelum melepaskan tendangan keras yang menggetarkan gawang kiper Jacob Widell Zetterstrom. Gol tersebut merupakan gol kesembilan Mbappe di babak gugur Piala Dunia, memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang bersama oleh ikon-ikon Brasil, Leonidas dan Ronaldo.

    "Saya sangat menyadari siapa diri saya, bagaimana saya bermain, apa yang harus saya lakukan, tetapi ini bukan hanya tentang saya," kata Mbappe. "Seluruh tim menyadari apa yang harus dilakukan. Ini adalah kompetisi baru yang dimulai hari ini. Kami memang bermain bagus, tetapi kami terlalu ragu-ragu. Kami bisa saja bermain lebih baik di awal."

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  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    Berlomba-lomba Mengejar Lionel Messi untuk Gelar Sepatu Emas

    Mbappe belum selesai mencetak rekor pada sore itu setelah pertandingan dilanjutkan. Setelah Bradley Barcola menggandakan keunggulan Prancis di awal babak kedua, Mbappe menambah gol ketiga pada menit ke-74. Menyambut umpan yang sangat tepat dari Michael Olise, penyerang itu mencetak gol dengan sangat apik ke sudut jauh gawang, memastikan kemenangan timnya tanpa keraguan.

    Gol tersebut merupakan gol keenamnya di turnamen 2026 ini, sehingga ia kini sejajar dengan legenda Argentina Lionel Messi dalam perebutan Sepatu Emas. Yang mungkin lebih penting lagi, Mbappe kini telah mencetak 18 gol, sehingga hanya tertinggal satu gol dari rekor sepanjang masa Messi di Piala Dunia, yaitu 19 gol.

  • Penghormatan yang penuh emosi untuk Didier Deschamps

    Segera setelah mencetak sejarah, Mbappe berlari ke pinggir lapangan untuk merayakan bersama pelatih kepala Didier Deschamps. Itu adalah momen yang mengharukan bagi tim Prancis, menandai kembalinya Deschamps ke bangku cadangan setelah ia terpaksa absen dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Norwegia untuk menghadiri pemakaman ibunya.

    Tindakan sang kapten tersebut menegaskan kekompakan dalam skuad saat mereka memasuki fase krusial turnamen. Mbappe memberikan dukungannya kepada sang pelatih dengan mengatakan: "Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah sendirian bersama kami dan kami akan mendukungnya." Deschamps menanggapi penghormatan yang diberikan para pemain. "Kami sedang menjalankan misi - begitu pula saya bersama mereka," kata Deschamps.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pertandingan penentuan melawan Paraguay akan segera berlangsung

    Hasil pertandingan melawan Swedia tersebut menandai kemenangan terbesar mereka di babak gugur sejak final 1998, saat mereka mengalahkan Brasil. Prancis kini akan menghadapi pertandingan krusial di babak 16 besar melawan Paraguay di Philadelphia pada 4 Juli. Dengan Mbappé yang tampil gemilang dan memecahkan rekor serta para pemain pendukung yang bermain dalam performa terbaiknya, Les Bleus tampak sebagai tim yang harus dikalahkan seiring semakin sempitnya babak gugur di Amerika Utara.

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