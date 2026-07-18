Declan Rice membawa Inggris unggul nyaris seketika, dengan melepaskan tendangan melengkung dari jarak jauh 25 yard yang melewati Mike Maignan. Umpan buruk Désiré Doué berhasil dipotong dan memicu serangan tersebut, dan itu adalah tendangan yang seharusnya bisa diselamatkan oleh kiper Prancis. Meski demikian, itu adalah gol yang sangat dibutuhkan bagi tim Inggris yang mendapat kritik tajam akibat kekalahan telak mereka melawan Argentina di semifinal.

Tampaknya termotivasi untuk melupakan semua itu, serangan gencar Inggris terus berlanjut sepanjang 45 menit pertama. Rice kembali memainkan peran penting pada menit ke-20, dengan tendangan sudutnya yang melengkung ke dalam menemukan Ezri Konsa, yang dengan ahli menyundul bola ke gawang untuk membawa Inggris memimpin 2-0.

The Three Lions tetap tak kenal lelah, dengan serangan balik yang membuat Maignan tak berdaya setelah ia terlalu cepat keluar dari garis gawangnya dan meninggalkan gawang terbuka. Setelah beberapa upaya, Bukayo Saka akhirnya menjadi pencetak gol, mencetak gol ketiga Inggris di babak pertama. Namun, bintang Arsenal itu belum selesai.

Eberechi Eze mengirim umpan terukur sempurna ke arah sayap cepat tersebut, yang dengan mudah mengalahkan beknya sebelum mencetak gol spektakuler lainnya. Tim asuhan Tuchel memasuki jeda seolah-olah sudah hampir memastikan medali perunggu setelah menghancurkan Prancis di babak pertama, namun Les Bleus membalikkan keadaan dalam 45 menit terakhir.

Kylian Mbappé mencetak gol tak lama setelah babak kedua dimulai, memanfaatkan serangan balik yang efektif untuk memperkecil ketertinggalan Inggris menjadi 4-1. Bradley Barcola menyusul dengan gol lain melalui serangan balik sebelum Michael Olise memberikan umpan indah kepada Mbappé untuk mengubah skor menjadi 4-3 dan membuat Inggris terdesak.

Dengan gol keduanya, Mbappé kini mengoleksi 22 gol sepanjang kariernya di Piala Dunia, unggul satu gol dari Lionel Messi, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini. Ini merupakan prestasi luar biasa mengingat usianya baru 27 tahun, meskipun Messi masih memiliki kesempatan untuk merebut kembali rekor tersebut di final hari Minggu. Sepuluh gol Mbappé juga membuatnya memimpin dalam perebutan Sepatu Emas.

Umpan tersebut merupakan yang keenam bagi Olise di turnamen ini, menyamai rekor Pelé untuk jumlah assist terbanyak dalam satu Piala Dunia. Namun, ia pasti menyesali peluang-peluang yang terbuang setelah gagal memanfaatkan bukan hanya satu, melainkan dua peluang di depan gawang—salah satunya saja sudah cukup untuk menyamakan kedudukan bagi Prancis.

Inggris membuat Prancis membayar mahal di sisi lain lapangan. Malo Gusto melakukan pelanggaran terhadap Djed Spence di kotak penalti, sehingga Saka mendapat hadiah penalti pada menit ke-87. Bintang Arsenal itu dengan tenang mengeksekusi penalti tersebut untuk memberi Inggris keunggulan 5-3 yang tampaknya menentukan dengan hanya tersisa beberapa menit. Namun, Prancis terus berjuang.

Dembélé memanfaatkan kelengahan pertahanan Inggris untuk dengan mudah mencetak gol keempat Prancis. Namun, pada akhirnya, keunggulan awal The Three Lions terbukti terlalu sulit untuk diatasi. Pemain pengganti Jude Bellingham mencetak gol yang bisa dibilang sebagai gol terbaik dalam pertandingan ini, dengan menggiring bola melewati tiga pemain bertahan di dalam kotak penalti Prancis sebelum mengalahkan Maignan untuk memastikan kemenangan luar biasa 6-4. Itu adalah gol ketujuh Bellingham di turnamen ini, yang mencatatkan rekor baru bagi Inggris dan memastikan hasil terbaik negara tersebut di Piala Dunia sejak 1966.