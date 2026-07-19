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Kylian Mbappe membuat prediksi gol untuk Lionel Messi saat bintang Prancis itu menanggapi pencapaiannya yang memecahkan rekor sepanjang masa milik GOAT asal Argentina
Mbappe memprediksi Messi akan merebut kembali gelar top skor
Mbappe tak ragu bahwa Messi akan mencetak gol untuk Argentina saat menghadapi Spanyol di final Piala Dunia hari Minggu nanti guna merebut kembali rekornya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Kapten Prancis itu sendiri baru saja mencatatkan rekor luar biasa tersebut pada hari Sabtu dengan mencetak dua gol saat melawan Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga yang penuh drama.
Messi telah mencetak 21 gol di panggung terbesar sepak bola, namun masih memiliki satu pertandingan lagi untuk kembali merebut posisi teratas. “Leo, dia selalu mencetak gol. Besok dia pasti akan mencetak gol,” kata Mbappe kepada Fox Sports.
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Tonggak sejarah yang pahit manis bagi Mbappé
Namun bagi Mbappé, momen bersejarah yang seharusnya terasa manis justru meninggalkan rasa pahit. Ancaman mendekat bahwa Messi akan menggeser posisinya di puncak daftar pencetak gol terbanyak hanyalah salah satu faktor yang merusak suasana hati Mbappé, saat Les Bleus menelan kekalahan kacau 6-4 di tangan Three Lions.
“Saya hanya berusaha membantu tim saya setiap saat,” katanya sambil mengangkat bahu saat membahas pencapaian pribadinya di tengah kegagalan kolektif tim. “Tentu saja, ketika Anda mencetak begitu banyak gol di Piala Dunia, hal itu mengangkat Anda ke level tertentu. Namun, saya lebih memilih tidak menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah dan bermain di pertandingan besok [final].”
Pertarungan memperebutkan Sepatu Emas
Meskipun memimpin klasemen sepanjang masa, persaingan untuk meraih Sepatu Emas 2026 tetap berlangsung sengit saat turnamen memasuki hari terakhirnya. Mbappé saat ini memimpin klasemen dengan 10 gol, dua gol lebih banyak daripada Messi. Namun, kapten Argentina berusia 39 tahun itu masih memiliki kesempatan untuk membalas di final. Jika Messi gagal mencetak gol penentu kemenangan di final, Mbappe akan menjadi pemain pertama dalam sejarah yang memenangkan Sepatu Emas Piala Dunia pada dua kesempatan terpisah. Tingkat produktivitas gol pemain Prancis ini nyaris tak tertandingi di era modern, karena ia bergabung dengan kelompok elit yang hanya terdiri dari delapan pemain—termasuk Just Fontaine, Eusebio, dan Ronaldo—yang berhasil mencetak delapan gol atau lebih dalam satu turnamen.
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Rabiot mengecam penampilan Prancis yang memalukan
Suasana di kubu Prancis semakin memburuk akibat keruntuhan pertahanan saat melawan Inggris, yang membuat gelandang Adrien Rabiot benar-benar marah. Bintang AC Milan itu tidak segan-segan dalam menilai penampilan tim pada babak pertama, yang membuat mereka tertinggal 4-0. Rabiot menggambarkan penampilan tersebut sebagai “tidak dapat diterima” dan “memalukan,” serta menyiratkan bahwa beberapa rekan setimnya kurang memiliki profesionalisme yang diperlukan untuk pertandingan perebutan medali perunggu.
“Kami memulai babak pertama dengan cara yang cukup memalukan,” kata Rabiot kepada beIN Sports. “Saya melihat perilaku dari beberapa pemain yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ini agak mengecewakan, karena ini adalah pertandingan terakhir untuk meninggalkan kesan baik di turnamen ini. Ada banyak kekecewaan setelah kekalahan dari Spanyol, tetapi masih ada tugas yang harus diselesaikan, dan kami tidak bisa begitu saja bersantai-santai seperti itu.”
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