Kylian Mbappe membuat prediksi gol untuk Lionel Messi saat bintang Prancis itu menanggapi pencapaiannya yang memecahkan rekor sepanjang masa milik GOAT asal Argentina

Mbappe tak ragu bahwa Messi akan mencetak gol untuk Argentina saat menghadapi Spanyol di final Piala Dunia hari Minggu nanti guna merebut kembali rekornya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Kapten Prancis itu sendiri baru saja mencatatkan rekor luar biasa tersebut pada hari Sabtu dengan mencetak dua gol saat melawan Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga yang penuh drama.

Messi telah mencetak 21 gol di panggung terbesar sepak bola, namun masih memiliki satu pertandingan lagi untuk kembali merebut posisi teratas. “Leo, dia selalu mencetak gol. Besok dia pasti akan mencetak gol,” kata Mbappe kepada Fox Sports.