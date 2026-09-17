Berbicara kepada Diario AS pada Rabu, penyerang internasional Prancis itu menjelaskan tindakannya. "Saya ingin menjelaskan ini dengan jelas, supaya orang-orang memahami," kata Mbappe. "Itu adalah keputusan yang dibuat oleh klub-klub, untuk mengenakan kostum itu. Kami para pemain harus memakainya. Hal pertama yang ingin saya katakan adalah saya sepenuhnya bersolidaritas dengan Ceuta dan semua korban, karena sebelum menjadi pemain, saya adalah manusia."

Penyerang itu, yang orang tuanya bermigrasi ke Prancis dari Aljazair dan Kamerun, menegaskan keinginannya untuk menjaga perspektif yang seimbang. Ia menambahkan: "Tetapi saya juga ingin mengakui dan menunjukkan dukungan kepada semua migran yang kehilangan nyawa mereka dan mereka yang menghadapi kondisi keras. Itu adalah posisi yang sulit bagi saya, karena orang-orang mungkin berpikir saya menentang warga Ceuta, tetapi tidak, sama sekali tidak. Saya tidak punya apa pun terhadap mereka, dan saya sepenuhnya mendukung mereka dalam pikiran saya. Namun, saya juga ingin mengakui semua orang yang sedang menderita."

Sambil menyerukan penyelesaian damai atas krisis tersebut, Mbappe menutup dengan mengatakan: "Pada akhirnya, saya manusia, dan saya tidak ingin memprioritaskan satu bentuk penderitaan di atas yang lain. Ada orang-orang yang menderita, dan itu membuat saya sangat sedih melihat hal itu di dunia. Saya adalah seseorang yang menginginkan yang terbaik untuk dunia kita. Saya ingin menyampaikan pesan positif dan damai, dan saya berharap ini segera terselesaikan."