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Kylian Mbappe membela keputusan menyembunyikan jersey dukungan untuk Ceuta saat bintang Real Madrid itu akhirnya buka suara soal kontroversi tersebut
Bintang-bintang Madrid picu kontroversi jelang pertandingan
Menjelang laga La Liga hari Selasa di Elche, tim tuan rumah dan Real Madrid sepakat mengenakan kaus yang menampilkan pesan "Kita semua berasal dari Ceuta". Gestur yang diorganisasi oleh kelompok pebisnis lokal itu bertujuan menyoroti situasi kemanusiaan di enklave Spanyol tersebut menyusul gelombang migrasi massal dari Maroko pada Juli.
Terlepas dari kesepakatan bersama itu, Mbappe, Vinicius Junior, dan Konate mendapat sorotan tajam di media Spanyol. Ketiganya menggulung kaus tersebut hingga ke dada saat presentasi prapertandingan, dengan sengaja menutupi teks itu dan langsung memicu reaksi keras.
- Getty Images Sport
Mbappe menjelaskan pendiriannya
Berbicara kepada Diario AS pada Rabu, penyerang internasional Prancis itu menjelaskan tindakannya. "Saya ingin menjelaskan ini dengan jelas, supaya orang-orang memahami," kata Mbappe. "Itu adalah keputusan yang dibuat oleh klub-klub, untuk mengenakan kostum itu. Kami para pemain harus memakainya. Hal pertama yang ingin saya katakan adalah saya sepenuhnya bersolidaritas dengan Ceuta dan semua korban, karena sebelum menjadi pemain, saya adalah manusia."
Penyerang itu, yang orang tuanya bermigrasi ke Prancis dari Aljazair dan Kamerun, menegaskan keinginannya untuk menjaga perspektif yang seimbang. Ia menambahkan: "Tetapi saya juga ingin mengakui dan menunjukkan dukungan kepada semua migran yang kehilangan nyawa mereka dan mereka yang menghadapi kondisi keras. Itu adalah posisi yang sulit bagi saya, karena orang-orang mungkin berpikir saya menentang warga Ceuta, tetapi tidak, sama sekali tidak. Saya tidak punya apa pun terhadap mereka, dan saya sepenuhnya mendukung mereka dalam pikiran saya. Namun, saya juga ingin mengakui semua orang yang sedang menderita."
Sambil menyerukan penyelesaian damai atas krisis tersebut, Mbappe menutup dengan mengatakan: "Pada akhirnya, saya manusia, dan saya tidak ingin memprioritaskan satu bentuk penderitaan di atas yang lain. Ada orang-orang yang menderita, dan itu membuat saya sangat sedih melihat hal itu di dunia. Saya adalah seseorang yang menginginkan yang terbaik untuk dunia kita. Saya ingin menyampaikan pesan positif dan damai, dan saya berharap ini segera terselesaikan."
Ketegangan yang lebih luas di La Liga mencuat
Kompleksitas politik yang melingkupi Ceuta juga berdampak pada pertandingan lain di Spanyol pekan ini. Winger Real Betis, Abde Ezzalzouli, pemain internasional Maroko yang pindah ke Spanyol saat masih kecil, menghadapi reaksi keras dari para suporter di negara asalnya.
Abde mengikuti tribut pra-pertandingan serupa sebelum Betis menghadapi Villarreal pada Senin. Melalui media sosial, penyerang itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf atas gestur tersebut, dengan menyatakan bahwa seragam itu tidak bermotif politik dan tidak dimaksudkan untuk menunjukkan "penghinaan terhadap rakyat Maroko."
- ZUMA Press Wire
Fokus beralih kembali ke sepak bola
Skuad Jose Mourinho akan berusaha melupakan kontroversi yang baru-baru ini terjadi saat mereka melanjutkan kampanye domestik mereka. Setelah meraih tiga poin tipis namun krusial atas Elche, Madrid harus segera mengalihkan fokus untuk menjaga peluang mereka dalam perburuan gelar di tengah jadwal pertandingan yang sangat padat.
Ujian besar berikutnya menanti Real Madrid, saat mereka bersiap menghadapi rival sekota Atletico Madrid dalam derby yang sangat dinantikan pada hari Minggu.
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