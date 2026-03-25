Kylian Mbappe membantah bahwa Real Madrid melakukan pemindaian pada lutut yang salah dan salah mendiagnosis cedera, sementara penyerang Prancis itu mengaku 'secara tidak langsung bertanggung jawab' atas kegagalan tersebut

Mbappe membantah laporan yang menyebutkan bahwa departemen medis Real Madrid melakukan kesalahan fatal dengan memindai lutut kanannya alih-alih lutut kirinya yang cedera. Tuduhan tersebut mengisyaratkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu merasa sangat marah setelah staf medis klub lebih fokus pada kaki kanannya yang sehat selama pemeriksaan musim dingin. Namun, saat berbicara menjelang pertandingan Prancis yang akan datang, sang penyerang dengan cepat membantah cerita tersebut sebagai rekayasa belaka.

"Informasi yang mengatakan bahwa mereka memeriksa lutut yang salah itu tidak benar," kata Mbappe kepada wartawan. "Saya mungkin secara tidak langsung bertanggung jawab atas situasi ini karena ketika Anda tidak berkomunikasi tentang apa yang Anda alami, hal itu membuka peluang bagi berbagai macam interpretasi; semua orang langsung berspekulasi, dan begitulah permainannya.

"Dengan Real Madrid, kami selalu memiliki komunikasi yang cukup jelas, baik saat saya memulai rehabilitasi di Madrid maupun saat saya berada di Paris, di mana saya didampingi oleh dokter, fisioterapis, dan pelatih kebugaran klub. Tidak ada masalah dengan itu."