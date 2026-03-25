AFP
Kylian Mbappe membantah bahwa Real Madrid melakukan pemindaian pada lutut yang salah dan salah mendiagnosis cedera, sementara penyerang Prancis itu mengaku 'secara tidak langsung bertanggung jawab' atas kegagalan tersebut
Mbappe membantah laporan yang menyebutkan bahwa departemen medis Real Madrid melakukan kesalahan fatal dengan memindai lutut kanannya alih-alih lutut kirinya yang cedera. Tuduhan tersebut mengisyaratkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu merasa sangat marah setelah staf medis klub lebih fokus pada kaki kanannya yang sehat selama pemeriksaan musim dingin. Namun, saat berbicara menjelang pertandingan Prancis yang akan datang, sang penyerang dengan cepat membantah cerita tersebut sebagai rekayasa belaka.
"Informasi yang mengatakan bahwa mereka memeriksa lutut yang salah itu tidak benar," kata Mbappe kepada wartawan. "Saya mungkin secara tidak langsung bertanggung jawab atas situasi ini karena ketika Anda tidak berkomunikasi tentang apa yang Anda alami, hal itu membuka peluang bagi berbagai macam interpretasi; semua orang langsung berspekulasi, dan begitulah permainannya.
"Dengan Real Madrid, kami selalu memiliki komunikasi yang cukup jelas, baik saat saya memulai rehabilitasi di Madrid maupun saat saya berada di Paris, di mana saya didampingi oleh dokter, fisioterapis, dan pelatih kebugaran klub. Tidak ada masalah dengan itu."
- AFP
Tidak ada penyesalan terkait penanganan cedera
Terlepas dari hiruk-pikuk media, Mbappe menegaskan bahwa penanganan medis yang diterimanya dilakukan secara profesional. Namun, laporan mengenai kelalaian dalam penanganan medis memicu perombakan besar-besaran di departemen medis Real Madrid pada bulan Januari. Jurnalis Daniel Riolo mengaitkan pemecatan massal tersebut secara langsung dengan insiden ini.
"Saya bukanlah pemain yang suka menyesali sesuatu," jelas sang penyerang saat ditanya mengenai proses pemulihannya. "Satu-satunya hal yang saya lihat adalah masa kini dan masa depan yang dekat. Saya senang bisa merasakan kedua lutut saya dalam kondisi baik. Dalam arti tertentu, saya juga berutang budi kepada klub saya. Saya sangat senang berada di sini, dalam kondisi bugar dan sehat."
Perhatian tim nasional kini beralih ke Brasil
Setelah drama cedera itu berlalu, perhatian kini beralih ke laga Prancis melawan Brasil pada Kamis nanti. Kembalinya Mbappé ke kondisi prima menjadi dorongan besar bagi Didier Deschamps, meski sang pelatih tetap berhati-hati terkait durasi bermain sang bintang. Sementara itu, sang penyerang menyatakan dirinya siap diturunkan sebagai starter jika diminta.
"Saya siap bermain, siap menjadi starter. Pelatih yang akan menentukan pilihannya," tegas Mbappe. Namun, Deschamps memberikan pandangan yang sedikit lebih hati-hati mengenai partisipasi kaptennya dalam laga persahabatan mendatang: "Dia bisa menjadi starter, tapi tidak bermain sepanjang pertandingan; dia bisa masuk sebagai pemain pengganti... sama seperti 24 pemain lainnya dalam dua pertandingan tersebut."
- AFP
Pemulihan dan tahap akhir
Mbappe mengakui bahwa mencari pendapat kedua di Paris menjadi titik balik dalam proses pemulihannya, sambil mencatat bahwa mengidentifikasi sumber rasa sakitnya adalah "langkah pertama menuju kesembuhan." Kini sudah pulih sepenuhnya, mantan bintang PSG ini fokus untuk menutup musim dengan gemilang bersama Real Madrid sebelum Piala Dunia.
"Lutut? Kondisinya sangat baik," tutup Mbappe. "Saya berkesempatan mendapatkan diagnosis yang tepat di Paris, dan kami menemukan rencana terbaik untuk kembali ke performa terbaik. Saya sudah terbiasa dengan spekulasi; itu bagian dari kehidupan seorang atlet tingkat tinggi."