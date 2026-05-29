Dalam sebuah wawancara dengan Vanity Fair, penyerang Real Madrid itu secara tegas mengungkapkan kekhawatirannya terkait kemungkinan kemenangan partai sayap kanan ekstrem dalam pemilu. Menjelaskan penolakannya, Mbappé menyatakan: “Hal ini memengaruhi saya; saya tahu apa artinya dan konsekuensi apa yang bisa ditimbulkannya bagi negara saya ketika orang-orang seperti mereka berkuasa.”

Menanggapi hal ini di RTL, Platini menjelaskan: “Kylian Mbappe benar mengambil sikap ketika dia tidak mengenakan ban kapten atau jersey tim nasional Prancis. Jika dia berada di Madrid atau di tempat lain, tentu saja dia bisa mengambil sikap politik. Namun, dengan mengenakan ban kapten tim nasional Prancis, dengan jersey tim nasional Prancis, Anda bermain untuk seluruh rakyat Prancis. Jadi, sulit untuk mengambil sikap.”