"Kylian Mbappe memang benar mengambil sikap" - Michel Platini mendukung peringatan politik sang pahlawan Real Madrid yang "cerdas", namun memberikan nasihat tegas
Perdebatan politik semakin memanas
Mbappe baru-baru ini memicu kehebohan di negaranya setelah ia mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait kemungkinan Partai Nasional (National Rally) sayap kanan ekstrem memenangkan pemilihan presiden. Pemimpin Partai Nasional, Jordan Bardella, termasuk di antara mereka yang membalas dengan komentar di media sosial, namun Platini membela hak sang penyerang untuk ikut serta dalam perdebatan publik. Namun, mantan bintang timnas Prancis itu menegaskan bahwa pandangan pribadi tersebut harus sepenuhnya dipisahkan dari tugasnya bersama tim nasional.
Mbappe mengungkapkan kekhawatirannya terkait politik
Dalam sebuah wawancara dengan Vanity Fair, penyerang Real Madrid itu secara tegas mengungkapkan kekhawatirannya terkait kemungkinan kemenangan partai sayap kanan ekstrem dalam pemilu. Menjelaskan penolakannya, Mbappé menyatakan: “Hal ini memengaruhi saya; saya tahu apa artinya dan konsekuensi apa yang bisa ditimbulkannya bagi negara saya ketika orang-orang seperti mereka berkuasa.”
Menanggapi hal ini di RTL, Platini menjelaskan: “Kylian Mbappe benar mengambil sikap ketika dia tidak mengenakan ban kapten atau jersey tim nasional Prancis. Jika dia berada di Madrid atau di tempat lain, tentu saja dia bisa mengambil sikap politik. Namun, dengan mengenakan ban kapten tim nasional Prancis, dengan jersey tim nasional Prancis, Anda bermain untuk seluruh rakyat Prancis. Jadi, sulit untuk mengambil sikap.”
Sebuah legenda memperingatkan akan adanya perpecahan
Platini juga memuji kecerdasan para pesepakbola modern, sekaligus memperingatkan bintang Madrid itu mengenai dampak kontroversial dari pernyataan publik. "Sangat baik jika orang-orang cerdas bersuara mengenai isu-isu sosial. Pesepakbola tidak selalu bodoh. Sebagian dari mereka justru cukup cerdas," kata Platini, sambil menambahkan: "Begitu kamu bersuara, kamu akan membuat separuh dunia kesal. Kecuali jika kamu teguh pada setiap kata yang kamu ucapkan. Saya rasa Kylian memang begitu."
Perebutan gelar Piala Dunia semakin dekat
Mbappe harus segera menyeimbangkan badai politik ini dengan tanggung jawabnya di lapangan, seiring tim asuhan Didier Deschamps bersiap menghadapi Piala Dunia 2026. Terpilih di Grup I, Prancis akan menghadapi ujian pembuka yang menarik melawan Senegal di MetLife Stadium pada 16 Juni, sebelum bertanding melawan Irak dan Norwegia. Sang kapten akan berusaha membungkam para pengkritik politiknya dengan mempertahankan performa gemilangnya di level internasional dan membawa Les Bleus melaju jauh di turnamen tersebut.