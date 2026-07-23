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Kylian Mbappe masih ‘termasuk di antara calon pemenang’ Ballon d’Or 2026, sementara legenda Real Madrid Luis Figo menanggapi perdebatan seputar Golden Ball dan spekulasi bahwa Rodri akan menjadi ‘Galactico’
Mbappe tetap menjadi salah satu kandidat terkuat untuk Ballon d’Or
Mbappé telah lama digadang-gadang sebagai calon pemenang Ballon d’Or di masa depan, dan penampilannya di panggung dunia semakin memperkuat pandangan tersebut. Saat berbicara di acara Betfair baru-baru ini, Figo menyoroti bahwa prestasi pemain Prancis itu di Piala Dunia telah mengukuhkan posisinya dalam perbincangan elit mengenai penghargaan individu tertinggi dalam sepak bola, meskipun Prancis mengakhiri turnamen di peringkat keempat. Mbappe tidak hanya meraih Sepatu Emas berkat 10 golnya, tetapi juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa turnamen tersebut dengan 22 gol.
“Mbappe dan penampilannya yang luar biasa di Piala Dunia pasti akan menempatkannya di antara calon pemenang,” kata Figo. “Dan saya tentu akan memasukkan pemain PSG yang kembali menjuarai Liga Champions. Seluruh musim harus diperhitungkan. Secara logis, Piala Dunia bisa menjadi penentu saat memilih pemenang, tetapi gelar domestik dan Liga Champions juga sangat penting.”
Figo menjelaskan lebih lanjut mengenai para kandidat pinggiran ini, dengan mengatakan: “Saya mungkin akan menyoroti Vitinha dan [Desire] Doue, yang telah menjalani musim yang luar biasa meskipun Piala Dunia tidak berjalan begitu baik bagi mereka, terutama bagi Portugal. Saya akan memasukkan mereka semua ke dalam daftar kandidat.”
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Kesulitan dalam membujuk Rodri untuk pindah dari Manchester City
Pembicaraan pun tak terelakkan beralih ke Rodri, gelandang Manchester City yang kini menjadi sorotan spekulasi transfer intens terkait kepindahannya ke ibu kota Spanyol untuk bergabung dengan proyek ‘Galactico’. Konsistensi dan kecerdasan taktis Rodri telah menjadikannya target impian bagi banyak penggemar Real Madrid, namun Figo dengan cepat menyoroti hambatan kontrak yang menghalangi terwujudnya kesepakatan potensial tersebut. Mendatangkan pemain sekelasnya dari klub raksasa rival seperti City merupakan tantangan operasional yang sangat besar.
“Bagi saya, Rodri tampil luar biasa di Piala Dunia, meskipun ia tidak terlalu menonjol dalam hal gol atau assist,” kata Figo. “Saya tahu ada pembicaraan mengenai kedatangan Rodri ke Real Madrid. Saya rasa hal itu akan sulit karena ia masih terikat kontrak dengan Manchester City, tetapi semua orang tahu bahwa Real Madrid selalu ingin merekrut pemain-pemain terbaik di dunia.”
Dominasi Spanyol dan konsistensi di Piala Dunia
Saat merefleksikan Piala Dunia 2026 secara keseluruhan, Figo melontarkan pujian yang tinggi kepada juara akhirnya, Spanyol. La Roja menampilkan gaya sepak bola yang indah sekaligus efisien, yang mengantarkan mereka meraih gelar juara yang memang pantas. Ia meyakini Spanyol adalah tim terbaik yang tak terbantahkan di turnamen tersebut, dengan menampilkan level permainan yang tak dapat ditandingi oleh negara lain
“Spanyol adalah tim terbaik, tidak hanya di final, tetapi sepanjang kompetisi. Mereka hanya kebobolan satu gol,” jelas Figo. “Secara keseluruhan, saya pikir mereka adalah tim yang paling konsisten dan juga yang memainkan sepak bola terbaik, sehingga kemenangan Spanyol di Piala Dunia ini, tanpa ragu, adalah kemenangan tim terbaik.”
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Misi Mourinho di Santiago Bernabéu
Akhirnya, mantan pemain sayap tersebut mengalihkan perhatiannya ke situasi terkini di Madrid, di mana Jose Mourinho memimpin upaya untuk meraih gelar juara. Setelah periode paceklik yang relatif—menurut standar tinggi klub tersebut—Figo menegaskan bahwa tekanan kini berada di pundak manajer asal Portugal itu untuk segera mengembalikan tim ke podium juara.
“Menurut saya, hal terpenting bagi Real Madrid saat ini adalah meraih gelar lagi setelah dua tahun tanpa gelar,” tutup Figo.
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