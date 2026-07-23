Mbappé telah lama digadang-gadang sebagai calon pemenang Ballon d’Or di masa depan, dan penampilannya di panggung dunia semakin memperkuat pandangan tersebut. Saat berbicara di acara Betfair baru-baru ini, Figo menyoroti bahwa prestasi pemain Prancis itu di Piala Dunia telah mengukuhkan posisinya dalam perbincangan elit mengenai penghargaan individu tertinggi dalam sepak bola, meskipun Prancis mengakhiri turnamen di peringkat keempat. Mbappe tidak hanya meraih Sepatu Emas berkat 10 golnya, tetapi juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa turnamen tersebut dengan 22 gol.

“Mbappe dan penampilannya yang luar biasa di Piala Dunia pasti akan menempatkannya di antara calon pemenang,” kata Figo. “Dan saya tentu akan memasukkan pemain PSG yang kembali menjuarai Liga Champions. Seluruh musim harus diperhitungkan. Secara logis, Piala Dunia bisa menjadi penentu saat memilih pemenang, tetapi gelar domestik dan Liga Champions juga sangat penting.”

Figo menjelaskan lebih lanjut mengenai para kandidat pinggiran ini, dengan mengatakan: “Saya mungkin akan menyoroti Vitinha dan [Desire] Doue, yang telah menjalani musim yang luar biasa meskipun Piala Dunia tidak berjalan begitu baik bagi mereka, terutama bagi Portugal. Saya akan memasukkan mereka semua ke dalam daftar kandidat.”