Kylian Mbappe ke Arsenal? Mantan pemain timnas Prancis menyebutnya sebagai ‘platform terbaik’ dalam spekulasi transfer, seiring dibahasnya kemungkinan kepindahannya ke Liga Premier di masa depan

Real Madrid telah melewati dua musim tanpa berhasil mengangkat trofi paling bergengsi, yang tentu saja membuat penyerang andalan mereka, Mbappé, merasa frustrasi. Ia telah memberikan kontribusi terbaiknya demi kesuksesan tim, dengan mencetak 86 gol dalam 103 penampilan di semua kompetisi.

Pemain Prancis yang lincah ini juga telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk negaranya dan penyerang paling produktif yang pernah tampil di putaran final Piala Dunia. Prestasi-prestasi yang memecahkan rekor telah menjadi hal yang biasa baginya.

Namun, tak bisa dipungkiri bahwa pembicaraan mengenai kesuksesan konkret tetap tak terelakkan. Mbappe terus bersinar sebagai individu, tetapi gelar-gelar kolektiflah yang membedakan yang terbaik dari yang lain.

Jika Mbappé ingin menjadi kandidat Ballon d’Or—sebuah predikat yang telah disematkan padanya sejak ia muncul sebagai remaja berbakat luar biasa—maka ia harus meraih gelar La Liga dan Liga Champions.

Ia hanya bisa menonton dari pinggir lapangan saat mantan klubnya, Paris Saint-Germain, menaklukkan benua Eropa dalam dua musim berturut-turut. Memenuhi hasrat untuk meraih gelar Eropa tetap menjadi prioritas utama bagi penyerang yang kini berusia 27 tahun itu.