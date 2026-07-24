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Kylian Mbappe ke Arsenal? Mantan pemain timnas Prancis menyebutnya sebagai ‘platform terbaik’ dalam spekulasi transfer, seiring dibahasnya kemungkinan kepindahannya ke Liga Premier di masa depan
Mbappe menanti gelar Liga Champions dan Ballon d'Or
Real Madrid telah melewati dua musim tanpa berhasil mengangkat trofi paling bergengsi, yang tentu saja membuat penyerang andalan mereka, Mbappé, merasa frustrasi. Ia telah memberikan kontribusi terbaiknya demi kesuksesan tim, dengan mencetak 86 gol dalam 103 penampilan di semua kompetisi.
Pemain Prancis yang lincah ini juga telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk negaranya dan penyerang paling produktif yang pernah tampil di putaran final Piala Dunia. Prestasi-prestasi yang memecahkan rekor telah menjadi hal yang biasa baginya.
Namun, tak bisa dipungkiri bahwa pembicaraan mengenai kesuksesan konkret tetap tak terelakkan. Mbappe terus bersinar sebagai individu, tetapi gelar-gelar kolektiflah yang membedakan yang terbaik dari yang lain.
Jika Mbappé ingin menjadi kandidat Ballon d’Or—sebuah predikat yang telah disematkan padanya sejak ia muncul sebagai remaja berbakat luar biasa—maka ia harus meraih gelar La Liga dan Liga Champions.
Ia hanya bisa menonton dari pinggir lapangan saat mantan klubnya, Paris Saint-Germain, menaklukkan benua Eropa dalam dua musim berturut-turut. Memenuhi hasrat untuk meraih gelar Eropa tetap menjadi prioritas utama bagi penyerang yang kini berusia 27 tahun itu.
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Klub Liga Premier mana yang paling cocok untuk Mbappé?
Arsenal juga masih menanti gelar Liga Champions pertama mereka, setelah mengalami kekecewaan di final musim 2025-26; jadi, mungkinkah mereka suatu saat nanti bisa bersatu dengan Mbappé dan menikmati perayaan yang sangat diinginkan oleh keduanya?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Silvestre, mantan bek Arsenal dan timnas Prancis tersebut—yang berbicara atas nama BetVictor Online Casino—mengatakan kepadaGOAL: “Saya rasa hal itu tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Siapa yang tahu dalam sepak bola, segalanya tidak dapat diprediksi. Jangan pernah mengatakan tidak mungkin, tapi saya sulit membayangkannya saat ini.”
Ketika ditanya lebih lanjut apakah Arsenal—dibandingkan dengan klub-klub seperti Manchester City, Liverpool, Chelsea, dan Manchester United—merupakan pilihan terbaik di Liga Premier bagi Mbappe dalam hal gaya bermain, Silvestre menambahkan: “Saya rasa gaya bermain tidak terlalu penting ketika Anda memiliki pemain top seperti ini. Dia akan cocok di tim mana pun.
“Jadi, menurut saya, yang terpenting baginya adalah klub mana yang mampu memenangkan trofi yang belum pernah saya raih. Jika saya melihat karier saya, saya berusia 27 tahun, saya sudah memenangkan segalanya kecuali Liga Champions. Saya akan memilih klub yang memberikan saya platform dan peluang terbaik untuk meraihnya.”
Apakah Mbappé bisa mengikuti jejak Henry di Arsenal?
Seorang pemain Prancis lainnya yang memiliki hubungan dengan The Gunners, Bacary Sagna, sebelumnya pernah mengatakan kepadaGOAL saat ditanya mengenai kemungkinan Mbappé pindah ke Emirates Stadium: “Jika dia bergabung dengan Liga Premier, saya rasa Arsenal akan cocok untuknya.
“Semua pemainnya seumuran, dinamis, dan muda. Pemain Arsenal cepat. Jika melihat lini depan, ada [Bukayo] Saka yang sangat cepat, ada [Eberechi] Eze yang kuat dan cepat. Ada kecepatan dan keseruan. Arsenal paling cocok untuknya di Inggris.
“Saya tidak yakin hal itu akan terjadi. Saya rasa hal itu tidak akan pernah terjadi karena dia mungkin akan mengakhiri kariernya di Eropa bersama Real Madrid. Dia memiliki kecepatan yang mirip dengan Thierry Henry, dan kita tahu betapa berpengaruhnya Thierry di Liga Premier berkat kecepatan dan kemampuannya. Saya rasa dia akan tampil bagus di Inggris.”
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Ketika kontrak Mbappé sebagai 'Galactico' Madrid berakhir
Jika suatu saat Mbappé benar-benar tersedia, maka Arsenal — mengingat sejarah panjangnya dalam mendatangkan bintang-bintang top Prancis — tak diragukan lagi akan ikut bersaing untuk mendapatkan tanda tangan pemain yang paling diburu itu. Namun, ia masih terikat kontrak di Madrid hingga tahun 2029.
Agar transfer lain dapat terjadi—yang berpotensi membawanya ke Liga Premier—keinginan untuk meninggalkan Bernabeu harus diungkapkan. Perkembangan di lapangan akan menentukan seberapa lama seorang bintang global bersedia bertahan di Spanyol, dengan beberapa kolom kosong yang mencolok dalam riwayat karier olahraganya yang gemilang perlu diisi agar ia dapat menikmati karier yang panjang di lingkungan mana pun.
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