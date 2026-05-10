Kylian Mbappé ke Arsenal? Bagaimana transfer mengejutkan itu bisa terjadi - The Gunners diberi tahu apa yang harus mereka lakukan untuk memboyong penyerang yang sedang tidak nyaman itu dari Real Madrid

Mantan bintang Arsenal dan Prancis ini meyakini bahwa tim asuhan Mikel Arteta akan menjadi destinasi yang sangat cocok bagi Mbappé jika masa baktinya di Spanyol berakhir lebih awal. Setelah seminggu penuh gejolak yang belum pernah terjadi sebelumnya di Bernabeu, Petit menyatakan bahwa The Gunners akan menjadi tempat yang ideal bagi sang penyerang, dengan secara khusus menyoroti bagaimana ia akan cocok dengan skema taktis saat ini di London Utara.

Berbicara tentang potensi kesesuaian tersebut, Petit mengatakan kepada BOYLE Sports: "Arsenal akan sangat menyukai Kylian Mbappe dan dia akan sempurna di sayap kiri mereka. Satu-satunya alasan mengapa saya pikir Mbappe akan tetap di Real Madrid adalah karena jika dia pergi tanpa memenangkan trofi, hal itu akan membuat kepindahannya dianggap gagal. Mbappe memiliki ego yang besar, jadi dia mungkin ingin tetap tinggal dan membuktikan sebaliknya. Saya cukup yakin akan hal itu. Saya tidak melihat dia meninggalkan Madrid, yang mungkin merupakan klub terbesar di dunia, kecuali jika keputusan itu dibuat untuknya."