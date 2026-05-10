Kylian Mbappé ke Arsenal? Bagaimana transfer mengejutkan itu bisa terjadi - The Gunners diberi tahu apa yang harus mereka lakukan untuk memboyong penyerang yang sedang tidak nyaman itu dari Real Madrid
Petit menyoroti peran yang tepat bagi Mbappé
Mantan bintang Arsenal dan Prancis ini meyakini bahwa tim asuhan Mikel Arteta akan menjadi destinasi yang sangat cocok bagi Mbappé jika masa baktinya di Spanyol berakhir lebih awal. Setelah seminggu penuh gejolak yang belum pernah terjadi sebelumnya di Bernabeu, Petit menyatakan bahwa The Gunners akan menjadi tempat yang ideal bagi sang penyerang, dengan secara khusus menyoroti bagaimana ia akan cocok dengan skema taktis saat ini di London Utara.
Berbicara tentang potensi kesesuaian tersebut, Petit mengatakan kepada BOYLE Sports: "Arsenal akan sangat menyukai Kylian Mbappe dan dia akan sempurna di sayap kiri mereka. Satu-satunya alasan mengapa saya pikir Mbappe akan tetap di Real Madrid adalah karena jika dia pergi tanpa memenangkan trofi, hal itu akan membuat kepindahannya dianggap gagal. Mbappe memiliki ego yang besar, jadi dia mungkin ingin tetap tinggal dan membuktikan sebaliknya. Saya cukup yakin akan hal itu. Saya tidak melihat dia meninggalkan Madrid, yang mungkin merupakan klub terbesar di dunia, kecuali jika keputusan itu dibuat untuknya."
Kekacauan di Real Madrid membuka peluang transfer
Desas-desus tentang kepergiannya bermula dari suasana yang tidak sehat yang saat ini menyelimuti klub raksasa Spanyol tersebut. Hubungan di dalam skuad dilaporkan telah mencapai titik kritis, yang ditandai dengan bentrokan keras di lapangan latihan antara Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni, yang mengakibatkan pemain asal Uruguay itu harus dirawat di rumah sakit. Namun, sementara rekan-rekan setimnya berselisih di balik pintu tertutup, Mbappé justru tengah menghadapi pertarungan publiknya sendiri dengan para pendukung setia Madrid.
Meskipun kontribusinya secara individu tetap produktif, para penggemar tidak segan-segan mengkritik komitmennya secara keseluruhan. Kekecewaan itu meluap menjadi kemarahan murni ketika sang penyerang terlihat sedang berlibur selama masa pemulihan cedera. Penampilan dalam perjalanan tersebut memicu protes digital besar-besaran, dengan petisi online yang menuntut kepergiannya mencapai 70 juta tanda tangan.
Faktor Perez dan Harapan Arsenal di Liga Champions
Petit berpendapat bahwa satu-satunya cara agar transfer ini terwujud adalah jika presiden klub Florentino Perez memutuskan untuk memotong kerugiannya di tengah tekanan publik yang sangat besar. Kondisi politik di Real Madrid sering kali menentukan masa depan para pemain, dan besarnya sentimen negatif dapat memaksa petinggi klub untuk mengambil keputusan, meskipun mereka telah bertahun-tahun berusaha merekrut mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut.
"Satu-satunya cara dia pergi adalah jika Florentino Perez menyerah di bawah tekanan," tambah Petit. "Jutaan penggemar telah menandatangani petisi untuk menyatakan bahwa mereka ingin dia meninggalkan klub. Itu bisa menjadi akhir bagi Mbappe karena Florentino Perez adalah sosok yang politis. Jika Arsenal memenangkan Liga Champions untuk pertama kalinya, hal itu akan mengubah jalannya sejarah mereka dan mengirimkan pesan yang kuat di bursa transfer."
Apakah London sedang memburu bintang top Prancis itu?
Arsenal saat ini sedang mempersiapkan diri untuk final Liga Champions melawan PSG, dan kemenangan di kompetisi elit Eropa tersebut bisa menjadi pemicu bagi transfer paling ambisius dalam sejarah klub. Kesuksesan di panggung Eropa akan mengangkat status The Gunners ke level di mana mereka secara realistis dapat bersaing untuk mendapatkan pemain sekelas Mbappé, serta memberinya awal baru jauh dari sorakan penonton di Bernabeu.
Petit menyimpulkan bahwa kejayaan di Eropa adalah kunci untuk mewujudkan kesepakatan tersebut, dengan menyatakan: "Para pemain tentu saja ingin bermain untuk juara Liga Champions dan berharap mereka bisa kembali memenangkannya, hal itu akan membantu mereka menarik Kylian Mbappe jika ia benar-benar meninggalkan Real Madrid." Untuk saat ini, Mbappe tetap berada di Madrid, dan berpotensi kembali untuk El Clasico, tetapi pintu untuk pindah ke Liga Premier tampaknya mulai terbuka.