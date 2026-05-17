Dalam pertandingan yang seringkali berjalan datar tanpa pernah benar-benar memanas, Vinicius menghadirkan momen berkualitas yang dibutuhkan untuk memecah kebuntuan.

Gol tersebut tercipta pada menit ke-15 ketika pemain asal Brasil itu mencetak gol dari dalam kotak penalti, menandai gol ke-22nya musim ini di semua kompetisi. Itu adalah penyelesaian akhir yang klinis yang memanfaatkan dominasi Madrid, meskipun gol tersebut tidak lepas dari kontroversi.

Siku Mbappe mengenai wajah seorang bek saat membangun serangan, yang memicu protes dari para pemain Sevilla yang merasa seharusnya diberikan pelanggaran. Namun, wasit membiarkan permainan berlanjut, dan Vinicius tidak melakukan kesalahan dengan tendangannya berikutnya.

Sejak saat itu, Madrid mengandalkan soliditas pertahanan mereka, sebuah karakteristik yang membuat mereka tetap tak terkalahkan dalam 27 pertandingan liga terakhir saat mencetak gol pembuka.