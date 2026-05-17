Kylian Mbappe kalah bersinar dari Vinicius Junior saat kembali masuk starting XI Real Madrid dalam kemenangan tipis di kandang Sevilla

Real Madrid terus berupaya mengakhiri musim La Liga dengan gemilang, berkat gol Vinicius Junior di babak pertama yang memastikan kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla. Meskipun pembicaraan menjelang pertandingan banyak berfokus pada kembalinya Kylian Mbappe ke susunan pemain inti setelah perselisihan baru-baru ini dengan suporter tuan rumah, justru rekan setimnya asal Brasil itulah yang menjadi penentu di Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán.

  • Vinicius membuktikan perbedaannya

    Dalam pertandingan yang seringkali berjalan datar tanpa pernah benar-benar memanas, Vinicius menghadirkan momen berkualitas yang dibutuhkan untuk memecah kebuntuan.

    Gol tersebut tercipta pada menit ke-15 ketika pemain asal Brasil itu mencetak gol dari dalam kotak penalti, menandai gol ke-22nya musim ini di semua kompetisi. Itu adalah penyelesaian akhir yang klinis yang memanfaatkan dominasi Madrid, meskipun gol tersebut tidak lepas dari kontroversi.

    Siku Mbappe mengenai wajah seorang bek saat membangun serangan, yang memicu protes dari para pemain Sevilla yang merasa seharusnya diberikan pelanggaran. Namun, wasit membiarkan permainan berlanjut, dan Vinicius tidak melakukan kesalahan dengan tendangannya berikutnya.

    Sejak saat itu, Madrid mengandalkan soliditas pertahanan mereka, sebuah karakteristik yang membuat mereka tetap tak terkalahkan dalam 27 pertandingan liga terakhir saat mencetak gol pembuka.

    Kembalinya Mbappe ke starting XI yang beragam

    Mbappe kembali masuk ke susunan pemain inti hanya beberapa hari setelah dicemooh oleh para pendukungnya sendiri saat meraih kemenangan atas Real Oviedo. Meskipun pemain asal Prancis itu sesekali menunjukkan sekilas kemampuan kelas dunianya, termasuk tendangan tumit yang luar biasa yang nyaris berujung pada assist untuk Aurelien Tchouameni, ia mengalami malam yang mengecewakan di depan gawang. Kontribusi terbesarnya adalah peran tidak langsung yang ia mainkan dalam gol pembuka, menggunakan kehadiran fisiknya untuk mengganggu barisan pertahanan Sevilla sebelum bola jatuh ke Vinicius.

    Mantan bintang Paris Saint-Germain itu mengira telah menggandakan keunggulan Madrid di babak kedua saat ia melewati kiper dan mencetak gol, namun perayaan itu terhenti oleh bendera asisten wasit setelah ia salah mengukur waktu larinya. Pemain berusia 27 tahun itu melewatkan dua peluang besar, gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran dari lima percobaan, kehilangan penguasaan bola 15 kali, dan hanya memenangkan dua dari 10 duel darat dalam penampilan yang menyoroti kesulitan yang dialaminya meskipun Madrid menang.

  • Courtois tampil gemilang di bawah tekanan di menit-menit akhir

    Meskipun berada di posisi bawah klasemen, Sevilla terus menekan untuk mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir, memaksa Thibaut Courtois melakukan beberapa penyelamatan gemilang. Kiper asal Belgia itu tampil gemilang saat menggagalkan upaya Kike Salas, dengan menepis tendangan kerasnya ke atas mistar gawang saat tuan rumah mengerahkan semua tenaga ke lini depan.

    Sevilla kesulitan menemukan ketajaman yang dibutuhkan untuk menembus pertahanan Madrid, namun mereka kini terhindar dari degradasi meski menelan kekalahan, karena Atletico Madrid mengalahkan Girona yang berada di peringkat ke-18 pada pertandingan sebelumnya.

    Real Madrid menutup musim dengan gemilang

    Pertandingan itu berakhir dengan serangkaian tendangan sudut yang seru, namun Courtois tetap tak tergoyahkan, memastikan kemenangan beruntun di liga bagi Los Blancos untuk pertama kalinya sejak Maret.

    Meskipun kemenangan ini tidak mengubah klasemen La Liga, karena Barcelona secara resmi memastikan gelar juara setelah kemenangan 2-0 mereka di El Clásico, hal ini tetap menjaga harga diri Real Madrid. Mereka tertinggal 11 poin dari Barca, tetapi dijamin finis di posisi kedua di atas rival sekota mereka, Atletico. Los Blancos akan menutup musim mereka dengan menjamu Athletic Club pada 23 Mei.

