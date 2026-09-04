Kylian Mbappe hanya masuk ‘tiga besar’ di dunia saat mantan pemain internasional Prancis Bacary Sagna mengabaikan superstar Real Madrid itu dan Harry Kane ketika menyebut pemenang Ballon d’Or 2026

Real Madrid telah melewati dua musim tanpa memenangi trofi major, meski penyerang ‘Galactico’ Mbappe mampu meraih dua Sepatu Emas La Liga dan mencatatkan 90 gol dalam 106 penampilan.

Ketika ditanya apakah mantan ikon Monaco dan PSG itu akan pernah memenangkan Ballon d’Or - setelah sebelumnya hanya sekali masuk tiga besar dalam pemungutan suara tersebut - mantan pemain internasional Prancis lainnya, Louis Saha, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL: “Itu pertanyaan yang sulit, karena tentu saja dia ingin memenangi trofi-trofi itu. Dia tahu bahwa dengan memenangi Liga Champions, Anda punya peluang lebih besar untuk memenangi Ballon d'Or. Dia tahu bahwa itulah cara untuk menampilkan semua kualitasnya di hadapan mata-mata terbaik agar dinilai.

“Saya paham tekanan itu ada karena sekarang ini sudah hampir menjadi situasi yang sangat kontroversial karena tidak berada di final-final tersebut. Dia meninggalkan klub yang memenanginya dan kini pergi ke klub yang seharusnya menjadi salah satu favorit, tetapi mereka tidak mencapai final.

“Hal itu mulai menimbulkan sedikit pertanyaan dari sisi personal. Katakanlah dari sisi spiritual, dia tampak seperti kucing hitam dalam satu sisi. Jadi itu adalah garis buruk yang ingin dia perbaiki secepat mungkin.

“Selalu menyenangkan melihat seseorang sukses dan mencapai tujuannya ketika mereka punya potensi. Saya pikir dia pantas mendapatkannya. Terlepas dari orang-orang yang mengkritik gaya bermainnya, dia ingin memiliki semuanya.

“Setiap situasi perlu berkaitan dengannya dan itu adalah bukti orang-orang besar. Tetapi terkadang jika segala sesuatunya tidak berjalan baik, orang mudah mengkritik. Jika Cristiano tidak bisa mengonversi semua trofi yang dia miliki selama bertahun-tahun, dia pasti sudah tamat sejak lama.”