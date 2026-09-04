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Kylian Mbappe hanya masuk ‘tiga besar’ di dunia saat mantan pemain internasional Prancis Bacary Sagna mengabaikan superstar Real Madrid itu dan Harry Kane ketika menyebut pemenang Ballon d’Or 2026
Ballon d'Or 2026: Kane & Rodri masuk dalam persaingan
Gelar ‘pemain terbaik di planet ini’ biasanya disematkan kepada seseorang yang mengangkat gelar global pada tahun Piala Dunia. Hal itu membuat para bintang Spanyol sangat diperhitungkan, berkat kesuksesan mereka di tanah Amerika Utara pada musim panas ini. Rodri, yang memenangkan Ballon d’Or pada 2024, dan rekan setim barunya di Barcelona, Lamine Yamal, akan mengincar penghargaan tersebut.
Kane, yang mencetak 61 gol untuk juara Bundesliga Bayern musim lalu, adalah nama lain yang menempatkan dirinya di barisan terdepan, tetapi ia gagal meraih gelar Liga Champions pada 2026.
Paris Saint-Germain menjuarai kompetisi itu secara beruntun, yang berarti Ousmane Dembele bisa melakukan hal serupa dalam perebutan Ballon d’Or, atau rekan setim berbakatnya di Parc des Princes bisa naik ke puncak.
Siapa pemain terbaik di planet ini?
Sagna memperkirakan itu akan terjadi. Mantan bek Arsenal, Manchester City, dan Prancis itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah rekan senegaranya, Mbappe, pantas meraih Ballon d’Or karena saat ini ia adalah pemain terbaik di dunia: “Bagi saya, yang terbaik saat ini, dia ada di tiga besar. Dia menjalani tahun yang luar biasa dan bagi saya dia salah satu yang terbaik. Tetapi menjadi seorang penyerang memberi lebih banyak peluang untuk mencetak gol, jadi lebih banyak peluang bagi orang-orang untuk memandangnya secara menguntungkan.
“Bagi saya, Kvara pantas mendapatkan Ballon d'Or. Bagi saya, Kvara [Khvicha Kvaratskhelia] tampil fenomenal dan sebagai seorang pemain sayap dia memberi dampak sebesar itu serta menjalani kampanye yang sukses. Terlepas dari menjuarai Liga Champions, saya pikir para pemain sepakbola akan setuju bahwa Kvara adalah pemain terpenting musim lalu.
“Tentu saja Kylian menjalani Piala Dunia yang luar biasa dan saya senang melihat dia mencetak begitu banyak gol, bukan hanya karena dia orang Prancis tetapi karena saya mencintai sepakbola dan ketika saya melihat dia bersinar seperti cara dia memulai musim ini, itulah standarnya, itulah levelnya dan dia ada di jajaran sangat sedikit pemain terbaik. Dia mungkin adalah yang teratas, pemain terbaik di dunia, tetapi masalahnya adalah seberapa besar dampak Anda untuk tim Anda musim lalu?”
Akankah Mbappe pernah memenangkan Ballon d'Or?
Real Madrid telah melewati dua musim tanpa memenangi trofi major, meski penyerang ‘Galactico’ Mbappe mampu meraih dua Sepatu Emas La Liga dan mencatatkan 90 gol dalam 106 penampilan.
Ketika ditanya apakah mantan ikon Monaco dan PSG itu akan pernah memenangkan Ballon d’Or - setelah sebelumnya hanya sekali masuk tiga besar dalam pemungutan suara tersebut - mantan pemain internasional Prancis lainnya, Louis Saha, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL: “Itu pertanyaan yang sulit, karena tentu saja dia ingin memenangi trofi-trofi itu. Dia tahu bahwa dengan memenangi Liga Champions, Anda punya peluang lebih besar untuk memenangi Ballon d'Or. Dia tahu bahwa itulah cara untuk menampilkan semua kualitasnya di hadapan mata-mata terbaik agar dinilai.
“Saya paham tekanan itu ada karena sekarang ini sudah hampir menjadi situasi yang sangat kontroversial karena tidak berada di final-final tersebut. Dia meninggalkan klub yang memenanginya dan kini pergi ke klub yang seharusnya menjadi salah satu favorit, tetapi mereka tidak mencapai final.
“Hal itu mulai menimbulkan sedikit pertanyaan dari sisi personal. Katakanlah dari sisi spiritual, dia tampak seperti kucing hitam dalam satu sisi. Jadi itu adalah garis buruk yang ingin dia perbaiki secepat mungkin.
“Selalu menyenangkan melihat seseorang sukses dan mencapai tujuannya ketika mereka punya potensi. Saya pikir dia pantas mendapatkannya. Terlepas dari orang-orang yang mengkritik gaya bermainnya, dia ingin memiliki semuanya.
“Setiap situasi perlu berkaitan dengannya dan itu adalah bukti orang-orang besar. Tetapi terkadang jika segala sesuatunya tidak berjalan baik, orang mudah mengkritik. Jika Cristiano tidak bisa mengonversi semua trofi yang dia miliki selama bertahun-tahun, dia pasti sudah tamat sejak lama.”
Mbappe pemecah rekor memburu trofi
Mbappe menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026 dengan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa turnamen itu. Ia memegang rekor yang sama bersama tim nasional Prancis dan raksasa Ligue 1, PSG.
Sebuah hat-trick sudah dicetak untuk Real musim ini, saat melawan Real Sociedad, dan standar individu yang luar biasa diharapkan terus terjaga ketika Jose Mourinho berusaha membawa Real Madrid kembali ke jalur trofi serta menempatkan pemain nomor 10 andalannya itu dalam persaingan untuk meraih nominasi Ballon d'Or.
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