Getty/GOAL
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Kylian Mbappe dipastikan tidak masuk dalam daftar calon peraih Ballon d’Or 2026, sementara Lionel Messi yang akan bertanding di final Piala Dunia kini berpeluang meraih trofi Ballon d’Or kesembilannya
Mbappe gagal meraih trofi baik bersama klub maupun tim nasional
Mbappe, sang ‘Galactico’ Real Madrid, tampaknya telah memaksa namanya masuk dalam perbincangan Ballon d’Or setelah mengantarkan negaranya menuju peluang baru meraih kejayaan dunia. Penampilannya di Amerika Utara, yang menghasilkan delapan gol selama perjalanan hingga semifinal, menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia.
Namun, kekalahan melawan Spanyol memastikan bahwa gelar internasional lainnya akan kembali terlewatkan dengan menyakitkan. Di level klub, musim 2025-26 kembali menghadirkan kekecewaan dalam perburuan trofi—dengan Real mengakhiri musim kedua berturut-turut tanpa gelar besar.
Masalah-masalah tersebut akan menjadi hambatan bagi Mbappé, mengingat gelar-gelar paling bergengsi—seperti gelar Liga Champions dan Piala Dunia—diperlukan untuk memuncaki jajak pendapat Ballon d’Or. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Lionel Messi, yang dianggap sebagai pemain terbaik sepanjang masa (GOAT) asal Argentina, berpotensi kembali ke puncak sepak bola dunia
Ia telah membawa Albiceleste ke final Piala Dunia lagi, mencetak delapan gol sendiri, dan berupaya mempertahankan gelar yang diraihnya di Qatar 2022. Bola Emas kesembilan bisa saja menjadi miliknya jika ia kembali menampilkan performa ikonik saat menghadapi Spanyol.
- Getty/GOAL
Messi kini berada di depan Mbappé dalam perebutan Ballon d'Or
Aliadiere mengakui bahwa Messi kini menjadi sosok yang harus dikalahkan. Pemain asal Prancis itu—dalam wawancara bersama Betinia NJ—menjawab pertanyaan GOAL mengenai apakah Mbappé ditakdirkan untuk terus mengalami masa paceklik dalam perburuan Ballon d’Or: “Ya, saya rasa begitu. Menurut saya, jika dia menjalani tahun yang fantastis dengan meraih gelar bersama Real Madrid, maka dia mungkin masih bisa bersaing. Namun, tanpa meraih gelar apa pun bersama Madrid…
“Meskipun secara pribadi, saya pikir dia menjalani musim yang hebat, mencetak jumlah gol yang luar biasa, dan menjadi tumpuan tim hampir sepanjang musim. Jadi, secara individu, dia menjalani musim yang fantastis, tetapi sayangnya, tanpa memenangkan trofi apa pun, kita tahu aturan untuk meraih Ballon d’Or. Kamu harus menang, entah itu Liga Champions, Piala Dunia, atau Euro.
“Jadi, karena belum melakukannya, saya tidak melihat dia bisa meraih Ballon d’Or. Sayang sekali karena menurut saya Harry Kane juga akan memiliki peluang bagus jika Inggris berhasil melaju hingga akhir, tapi hal yang sama berlaku untuknya.
“Saya rasa pemenangnya kemungkinan besar akan berasal dari Argentina. Jika Messi memenangkannya lagi, saya rasa semua orang akan terpesona oleh usianya dan penampilannya di Piala Dunia, serta melupakan fakta bahwa dia bermain di MLS untuk Inter Miami.”
Apakah Messi bisa meraih Ballon d'Or ke-9 pada tahun 2026?
Messi kini berusia 39 tahun, namun belum menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Pada musim 2025 di Amerika Utara, penyerang yang tak pernah padam ini berhasil meraih gelar MLS Cup dan penghargaan MVP bersama Inter Miami.
Momen-momen ajaib lainnya juga telah ia ciptakan saat membela negaranya, dengan Inggris dikalahkan dalam penampilannya yang terakhir — selama pertandingan semifinal yang dramatis di Atlanta — dan peluang meraih Bola Emas lainnya tidak bisa dikesampingkan.
Mantan bintang MLS dan pemenang Piala Dunia, Kleberson, sebelumnya mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah Messi bisa memenangkan Ballon d’Or lagi dan unggul empat gelar dari rival abadinya, Cristiano Ronaldo, dalam hal tersebut: “Wow! Orang itu tidak pernah berhenti! Argentina memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan Piala Dunia bersama Messi daripada negara lain mana pun, hanya karena Messi masih bermain di level yang bagus.
“Ini berbeda dengan Ronaldo. Dia memang masih bermain di level yang tinggi, tetapi para pemain di sekitar Ronaldo tidak sama dengan yang dimiliki Messi di timnas Argentina. Ini soal kemurnian. Apa yang dimiliki pemain Portugal dan pemain Argentina benar-benar berbeda. Itulah mengapa Messi memiliki peluang besar.
“Jika dia berhasil memenangkan Piala Dunia, 100 persen dia akan menjadi kandidat kuat untuk memenangkan Ballon d’Or lagi. Dia brilian. Bahkan para pemain dan penggemar Brasil memandangnya dan ingin melihat pemain-pemain hebat memenangkan Ballon d’Or dan Piala Dunia—pemain-pemain yang menyenangkan untuk ditonton. Messi adalah salah satunya.”
- Getty Images
Mbappe menyaksikan saat Messi berhadapan dengan Yamal
Messi akan turun dalam final Piala Dunia pada hari Minggu, saat Argentina bersiap menghadapi juara Eropa Spanyol—yang memiliki pemain muda berbakat Lamine Yamal, sang nomor 10 baru di Barcelona, dalam skuad mereka.
Mbappe - setelah menyaksikan pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Inggris - akan menonton dari jauh saat pertarungan memperebutkan supremasi dunia berlangsung. Ia siap mengalihkan perhatiannya kembali ke urusan klub dan perburuan trofi yang akan menjadikannya pesaing serius untuk Ballon d’Or pada tahun 2027.
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