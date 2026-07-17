Mbappe, sang ‘Galactico’ Real Madrid, tampaknya telah memaksa namanya masuk dalam perbincangan Ballon d’Or setelah mengantarkan negaranya menuju peluang baru meraih kejayaan dunia. Penampilannya di Amerika Utara, yang menghasilkan delapan gol selama perjalanan hingga semifinal, menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia.

Namun, kekalahan melawan Spanyol memastikan bahwa gelar internasional lainnya akan kembali terlewatkan dengan menyakitkan. Di level klub, musim 2025-26 kembali menghadirkan kekecewaan dalam perburuan trofi—dengan Real mengakhiri musim kedua berturut-turut tanpa gelar besar.

Masalah-masalah tersebut akan menjadi hambatan bagi Mbappé, mengingat gelar-gelar paling bergengsi—seperti gelar Liga Champions dan Piala Dunia—diperlukan untuk memuncaki jajak pendapat Ballon d’Or. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Lionel Messi, yang dianggap sebagai pemain terbaik sepanjang masa (GOAT) asal Argentina, berpotensi kembali ke puncak sepak bola dunia

Ia telah membawa Albiceleste ke final Piala Dunia lagi, mencetak delapan gol sendiri, dan berupaya mempertahankan gelar yang diraihnya di Qatar 2022. Bola Emas kesembilan bisa saja menjadi miliknya jika ia kembali menampilkan performa ikonik saat menghadapi Spanyol.