Kylian Mbappe dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini Real Madrid untuk tahun kedua berturut-turut meskipun mendapat cemoohan dari para pendukungnya sendiri
Mbappé adalah pemain terbaik di La Liga dan Liga Champions
Mbappe dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini Real Madrid pada Rabu, mengulangi prestasinya dari musim 2024-25. Pemain asal Prancis itu menjadi top skor La Liga dengan 25 gol, sekaligus meraih Sepatu Emas untuk tahun kedua berturut-turut. Ia juga memimpin daftar pencetak gol Liga Champions dengan 15 gol. Di semua kompetisi, penyerang ini terbukti menjadi penentu dalam 49 kesempatan, dengan mencetak 42 gol dan tujuh assist dalam 44 pertandingan. Sejak pindah secara gratis dari Paris Saint-Germain, ia telah mengumpulkan 86 gol dan 12 assist dalam 103 penampilan.
Suasana yang memanas membayangi pencapaian bersejarah di Bernabeu
Terlepas dari pencapaian individu tersebut, prestasi Mbappé sangat kontras dengan kegagalan berulang yang dialami Real Madrid sebagai tim. Klub ini telah mengalami masa paceklik, gagal meraih gelar La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa dalam dua musim terakhir. Ketiadaan gelar juara ini telah memicu ketidakpuasan yang signifikan di kalangan suporter.
Selama kemenangan 2-0 baru-baru ini atas Real Oviedo, suasana menjadi sangat memanas ketika para pendukung menyuarakan kemarahan mereka atas kehilangan gelar liga dari rival mereka Barcelona dengan meneriakkan cemoohan keras kepada Vinicius Junior dan Aurelien Tchouameni. Spanduk-spanduk yang mengkritik presiden Florentino Perez juga dipajang dengan jelas.
Kekacauan manajemen mengancam Madrid
Suasana suram yang melanda semakin diperparah oleh ketidakstabilan yang parah di jajaran pelatih. Madrid telah berganti tiga manajer berbeda selama dua tahun masa bakti pemain berusia 27 tahun itu, dengan Carlo Ancelotti digantikan musim panas lalu oleh Xabi Alonso, yang tak lama kemudian dipecat saat pelatih sementara Alvaro Arbeloa berusaha memperbaiki suasana ruang ganti yang retak.
Menyusul gejolak di dalam negeri, pencetak gol produktif ini akan mencari pelipur lara di panggung internasional. Dipilih oleh Didier Deschamps untuk Piala Dunia 2026 mendatang, ia akan berusaha meraih gelar juara dunia keduanya setelah kemenangan pada 2018. Hebatnya, ia kini hanya berjarak empat gol untuk mengukuhkan warisannya dengan menyamai Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen bergengsi tersebut. Rekornya saat ini, 12 gol dari 14 pertandingan, membuatnya sejajar dengan Pele.
Mourinho sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota Spanyol
Setelah meraih kemenangan 4-2 atas Athletic Club pada Sabtu lalu yang menandai berakhirnya musim domestik yang mengecewakan, klub ini kini dihadapkan pada proses perombakan besar-besaran di musim panas ini. Jose Mourinho diperkirakan akan kembali untuk masa jabatan keduanya sebagai manajer guna memulihkan ketertiban.
Sementara penyerang andalan mereka mengejar gelar Piala Dunia, jajaran petinggi klub harus segera mengatasi suasana yang tidak sehat dan mengejar ketertinggalan dari rival-rival domestik mereka.