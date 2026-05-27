Kylian Mbappe dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini Real Madrid untuk tahun kedua berturut-turut meskipun mendapat cemoohan dari para pendukungnya sendiri

Terlepas dari pencapaian individu tersebut, prestasi Mbappé sangat kontras dengan kegagalan berulang yang dialami Real Madrid sebagai tim. Klub ini telah mengalami masa paceklik, gagal meraih gelar La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa dalam dua musim terakhir. Ketiadaan gelar juara ini telah memicu ketidakpuasan yang signifikan di kalangan suporter.

Selama kemenangan 2-0 baru-baru ini atas Real Oviedo, suasana menjadi sangat memanas ketika para pendukung menyuarakan kemarahan mereka atas kehilangan gelar liga dari rival mereka Barcelona dengan meneriakkan cemoohan keras kepada Vinicius Junior dan Aurelien Tchouameni. Spanduk-spanduk yang mengkritik presiden Florentino Perez juga dipajang dengan jelas.