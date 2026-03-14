Kylian Mbappe dan Jude Bellingham masih absen saat Real Madrid mengumumkan skuad untuk laga melawan Elche

Waktu penyelenggaraan laga melawan Elche sangatlah krusial mengingat bayang-bayang Liga Champions yang semakin mendekat. Madrid akan menghadapi City dalam laga leg kedua yang sangat menentukan pada hari Selasa, sebuah pertandingan yang akan menentukan ambisi klub di kancah Eropa musim ini. Komitmen di level Eropa ini berarti Arbeloa harus menyeimbangkan kebutuhan akan poin di kompetisi domestik dengan kebutuhan untuk menjaga kebugaran para pemain senior yang masih fit menjelang perjalanan ke Manchester.

Akibatnya, rotasi besar-besaran diperkirakan akan terjadi pada starting XI malam ini. Brahim Diaz, Dani Carvajal, dan Eduardo Camavinga adalah kandidat utama untuk menjadi starter melawan Elche, karena Arbeloa ingin mengatur beban kerja para pemain secara efektif. Manajer asal Spanyol ini sedang berada dalam posisi yang sulit, karena ia menyadari bahwa cedera lebih lanjut pada kelompok inti timnya dapat berakibat fatal bagi harapan klub untuk meraih gelar juara baik di Spanyol maupun di panggung Eropa.