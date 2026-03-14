Kylian Mbappe dan Jude Bellingham masih absen saat Real Madrid mengumumkan skuad untuk laga melawan Elche
Krisis cedera melanda Madrid
Ruang perawatan di Valdebebas hampir penuh pada saat yang paling tidak tepat bagi Los Blancos. Daftar skuad resmi klub untuk laga kandang melawan Elche mengonfirmasi kekhawatiran terburuk para Madridistas: Mbappe, Bellingham, Rodrygo, dan Eder Militao masih belum bisa diturunkan. Memang, tulang punggung tim telah hancur dalam beberapa pekan terakhir, sehingga Arbeloa harus memecahkan teka-teki rumit baik di lini pertahanan maupun serangan.
Situasi pertahanan sangat memprihatinkan. Selain absennya David Alaba dan Ferland Mendy dalam jangka panjang, skuad juga kehilangan Alvaro Carreras dan Dani Ceballos. Raul Asencio menjadi pemain terbaru yang absen setelah mengeluhkan ketidaknyamanan otot, membuat barisan belakang terlihat sangat tipis saat klub memasuki fase krusial musim ini.
Para pemain muda La Fabrica diberi kesempatan bermain di tim senior
Dengan banyaknya pemain senior yang menonton dari tribun, sorotan kini beralih ke generasi penerus. Arbeloa pun mengandalkan akademi untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan memanggil beberapa pemain muda berbakat dari Castilla. Daniel Yanez, Diego Aguado, Thiago Pitarch, Cesar Palacios, Manuel Angel, dan Sergio Mestre telah ditambahkan ke dalam skuad untuk mengisi kekosongan yang disebabkan oleh krisis cedera.
Memang, sebuah laporan dari Marca menyebutkan bahwa Angel mungkin akan diberi kesempatan untuk menjadi starter saat melawan Elche. Pemain berusia 21 tahun ini baru-baru ini melakukan debutnya di Liga Champions dalam kemenangan telak Los Blancos 3-0 atas Manchester City pada leg pertama babak 16 besar.
Akankah ada rotasi menjelang laga melawan Man City?
Waktu penyelenggaraan laga melawan Elche sangatlah krusial mengingat bayang-bayang Liga Champions yang semakin mendekat. Madrid akan menghadapi City dalam laga leg kedua yang sangat menentukan pada hari Selasa, sebuah pertandingan yang akan menentukan ambisi klub di kancah Eropa musim ini. Komitmen di level Eropa ini berarti Arbeloa harus menyeimbangkan kebutuhan akan poin di kompetisi domestik dengan kebutuhan untuk menjaga kebugaran para pemain senior yang masih fit menjelang perjalanan ke Manchester.
Akibatnya, rotasi besar-besaran diperkirakan akan terjadi pada starting XI malam ini. Brahim Diaz, Dani Carvajal, dan Eduardo Camavinga adalah kandidat utama untuk menjadi starter melawan Elche, karena Arbeloa ingin mengatur beban kerja para pemain secara efektif. Manajer asal Spanyol ini sedang berada dalam posisi yang sulit, karena ia menyadari bahwa cedera lebih lanjut pada kelompok inti timnya dapat berakibat fatal bagi harapan klub untuk meraih gelar juara baik di Spanyol maupun di panggung Eropa.
Tidak boleh kehilangan poin dalam perebutan gelar La Liga
Terlepas dari dilema pemilihan pemain dan gangguan dari kompetisi Eropa yang akan datang, fokus utama Los Blancos malam ini tetap tertuju sepenuhnya pada La Liga. Setiap poin sangat berharga dalam upaya mereka mengejar Barcelona, dan sebuah kekalahan di kandang melawan Elche akan menjadi pukulan telak bagi ambisi mereka di kompetisi domestik. Skuad mungkin sedang kekurangan pemain, namun ekspektasi di Bernabeu tetap setinggi langit, dengan para penggemar menuntut penampilan dominan terlepas dari siapa pun yang mengenakan seragam tersebut.
Los Blancos saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan 63 poin dari 27 pertandingan, tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Barca. Dengan La Liga memasuki pekan-pekan terakhirnya, setiap kemenangan akan sangat krusial bagi pasukan Arbeloa jika mereka ingin merebut gelar dari rival Clasico mereka.
