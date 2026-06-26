Manajer legendaris tersebut diperkirakan akan menempatkan Mbappé—pencetak gol terbanyak Liga Champions dan La Liga musim lalu—sebagai poros utama proyek olahraganya untuk mengembalikan dominasi di kancah domestik.

Berbicara kepada BOYLE Sports, yang menyediakan odds terbaru Piala Dunia, Malouda mengatakan: "Saya pikir mereka memiliki pola pikir yang sama di mana mereka ingin membuktikan bahwa mereka adalah yang terbaik, dan saya pikir mereka memiliki kepentingan yang sama.

"Saya rasa Mourinho adalah sosok yang tepat untuk mungkin menata kembali tim Real Madrid. Dia kini adalah manajer yang berbeda. Dia tahu bahwa dia perlu menjalin hubungan dan membangun ikatan dengan Kylian Mbappe. Saya rasa dia akan mencoba membangun sistem di sekeliling Mbappe agar sang pemain bisa memimpin tim. Yang terpenting, mereka berdua mencintai sepak bola.

"Mereka memiliki gairah dan dedikasi yang sama terhadap sepak bola. Yang membuat mereka bahagia adalah hasil, dan hasil berarti meraih trofi. Inilah tujuan bersama yang mereka miliki."