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Kylian Mbappe dan Jose Mourinho 'kombinasi yang sempurna', karena mantan bintang Prancis dan Chelsea itu memperkirakan pelatih baru akan membangun sistem Real Madrid dengan mengandalkan sang penyerang
Mourinho kembali ke Bernabeu
Pelatih asal Portugal itu secara resmi kembali ke ibu kota Spanyol, setelah menandatangani kontrak menggiurkan berdurasi tiga tahun hingga Juni 2029 menyusul kesepakatan pelepasan senilai €15 juta dengan Benfica. Mourinho dijadwalkan akan memimpin latihan tim utama saat persiapan pramusim dimulai pada 13 Juli. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan performa terbaik penyerang asal Prancis tersebut, yang mengalami musim keduanya yang mengecewakan dan tanpa gelar, meskipun telah mencetak 42 gol di semua kompetisi.
- AFP
Malouda memperkirakan adanya perubahan taktik
Manajer legendaris tersebut diperkirakan akan menempatkan Mbappé—pencetak gol terbanyak Liga Champions dan La Liga musim lalu—sebagai poros utama proyek olahraganya untuk mengembalikan dominasi di kancah domestik.
Berbicara kepada BOYLE Sports, yang menyediakan odds terbaru Piala Dunia, Malouda mengatakan: "Saya pikir mereka memiliki pola pikir yang sama di mana mereka ingin membuktikan bahwa mereka adalah yang terbaik, dan saya pikir mereka memiliki kepentingan yang sama.
"Saya rasa Mourinho adalah sosok yang tepat untuk mungkin menata kembali tim Real Madrid. Dia kini adalah manajer yang berbeda. Dia tahu bahwa dia perlu menjalin hubungan dan membangun ikatan dengan Kylian Mbappe. Saya rasa dia akan mencoba membangun sistem di sekeliling Mbappe agar sang pemain bisa memimpin tim. Yang terpenting, mereka berdua mencintai sepak bola.
"Mereka memiliki gairah dan dedikasi yang sama terhadap sepak bola. Yang membuat mereka bahagia adalah hasil, dan hasil berarti meraih trofi. Inilah tujuan bersama yang mereka miliki."
Madrid akan melakukan investasi besar-besaran musim panas ini
Restrukturisasi taktis ini harus mengatasi kurangnya kekompakan kreatif yang muncul di dalam skuad setelah kepergian penuh emosi sang playmaker veteran, Luka Modric, pada musim panas 2025. Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan ini, klub telah secara agresif memperkuat skuad dengan merekrut pemain-pemain ternama seperti Ibrahima Konate, Bernardo Silva, Marc Cucurella, dan Denzel Dumfries.
Malouda menambahkan: "Melihat para pemain baru yang mulai mereka datangkan, saya bisa melihat adanya refleksi atas musim ini. Mourinho memiliki keahlian untuk memperbaiki masalah-masalah yang muncul musim ini. Apa yang diharapkan saat Luka Modric hengkang, ketika mereka harus memperbarui lini tengah, dia adalah orang yang tepat untuk mencoba menemukan keseimbangan ini agar pemain seperti Mbappe bisa mencetak gol, memimpin, dan mengangkat trofi. Mereka bisa menjadi kombinasi yang sempurna."
- AFP
Proses perombakan pramusim dimulai dengan cepat
Mourinho akan segera diuji kemampuan manajerialnya saat ia menyatukan skuad yang dipenuhi bintang-bintang dalam jadwal musim panas yang padat. Dewan direksi akan berupaya menyelesaikan perekrutan pemain kunci sebelum musim baru La Liga secara resmi dimulai pada akhir pekan tanggal 15 Agustus.