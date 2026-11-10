FIFPRO Men's World 11 ditentukan setiap tahun melalui pemungutan suara oleh para pemain terbaik di sepakbola modern. Sejak pertama kali diberikan pada 2005, penghargaan ini merayakan keunggulan sepakbola di tingkat dunia.

Penghargaan 2026 akan menjadi edisi ke-22, dan diumumkan pada 9 November. Sebanyak 11 pemain yang meraih suara terbanyak di posisi masing-masing terpilih masuk FIFPRO World 11.

Berikut kilas balik setiap susunan tim dari edisi-edisi sebelumnya, yang menampilkan bintang-bintang dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Didier Drogba, Gianluigi Buffon, dan banyak lagi.