FIFPRO Men's World 11 dipilih setiap tahun melalui pemungutan suara oleh para pemain terbaik di sepakbola modern. Penghargaan yang dimulai pada 2005 ini merayakan keunggulan sepakbola di tingkat global.

Penghargaan 2026 akan menjadi edisi ke-22 dan diumumkan pada 9 November. Sebelas pemain yang meraih suara terbanyak di posisi masing-masing terpilih masuk FIFPRO World 11. Para pemain dari 70 negara telah memberikan suara untuk Men’s World 11 dan Women’s World 11 edisi 2025.

Berikut kilas balik setiap susunan tim dari edisi-edisi sebelumnya, yang menampilkan deretan bintang dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Didier Drogba, Gianluigi Buffon, dan banyak lagi sebagai sorotan utama.