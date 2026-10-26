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FIFPRO World 11 2025FIFPRO
Diterjemahkan oleh

Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan seluruh pemain yang terpilih dalam FIFPRO Men's World 11 dari 2005 hingga 2025

Analysis
FEATURES

Dibentuk oleh FIFPRO pada 2005, World 11 adalah satu-satunya penghargaan sepakbola global yang penerimanya ditentukan secara eksklusif oleh para pesepakbola profesional.

FIFPRO Men's World 11 dipilih setiap tahun melalui pemungutan suara oleh para pemain terbaik di sepakbola modern. Penghargaan yang dimulai pada 2005 ini merayakan keunggulan sepakbola di tingkat global.

Penghargaan 2026 akan menjadi edisi ke-22 dan diumumkan pada 9 November. Sebelas pemain yang meraih suara terbanyak di posisi masing-masing terpilih masuk FIFPRO World 11. Para pemain dari 70 negara telah memberikan suara untuk Men’s World 11 dan Women’s World 11 edisi 2025.

Berikut kilas balik setiap susunan tim dari edisi-edisi sebelumnya, yang menampilkan deretan bintang dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Didier Drogba, Gianluigi Buffon, dan banyak lagi sebagai sorotan utama.

  • FIFPro World XI 2025FIFPro World XI

    2025

    Penjaga gawang: Gianluigi Donnarumma (Italia)

    Bek: Achraf Hakimi (Maroko), Virgil van Dijk (Belanda), Nuno Mendes (Portugal)

    Gelandang: Cole Palmer (Inggris), Jude Bellingham (Inggris), Pedri (Spanyol), Vitinha (Portugal)

    Penyerang: Lamine Yamal (Spanyol), Kylian Mbappe (Prancis), Ousmane Dembele (Prancis)

  • FIFPRO World 11 2024FIFPRO

    2024

    Kiper: Ederson (Manchester City)

    Bek: Dani Carvajal (Real Madrid), Virgil Van Dijk (Liverpool), Antonio Rudiger (Real Madrid)

    Gelandang: Rodri (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City)

    Penyerang: Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Vinicius Jr (Real Madrid)

  • FIFPRO World 11 2023FIFPRO World 11

    2023

    Penjaga gawang: Thibaut Courtois (Belgia)

    Bek: Ruben Dias (Portugal), John Stones (Inggris), Kyle Walker (Inggris)

    Gelandang: Jude Bellingham (Inggris), Kevin De Bruyne (Belgia), Bernardo Silva (Portugal);

    Penyerang: Vinicius Jr (Brasil), Kylian Mbappe (Prancis), Erling Haaland (Norwegia), Lionel Messi (Argentina)

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  • FIFPRO World 11 2022FIFPRO World 11

    2022

    Penjaga gawang: Thibaut Courtois (Belgia)

    Bek: Joao Cancelo (Portugal), Virgil van Dijk (Belanda), Achraf Hakimi (Maroko)

    Gelandang: Kevin De Bruyne (Belgia), Casemiro (Brasil), Luka Modric (Kroasia)

    Penyerang: Kylian Mbappe (Prancis), Erling Haaland (Norwegia), Karim Benzema (Prancis), Lionel Messi (Argentina)

  • FIFPRO World 11 2021FIFPRO World 11

    2021

    Penjaga gawang: Gianluigi Donnarumma (Italia)

    Bek: David Alaba (Austria), Leonardo Bonucci (Italia), Ruben Dias (Portugal)

    Gelandang: Jorginho (Italia), N’Golo Kante (Prancis), Kevin De Bruyne (Belgia)

    Penyerang: Cristiano Ronaldo (Portugal), Erling Haaland (Norwegia), Robert Lewandowski (Polandia), Lionel Messi (Argentina)

  • FIFPRO World 11 2020FIFPRO World 11

    2020

    Penjaga gawang: Alisson (Brasil)

    Bek: Alphonso Davies (Kanada), Sergio Ramos (Spanyol), Virgil van Dijk (Belanda), Trent Alexander-Arnold (Inggris)

    Gelandang: Kevin De Bruyne (Belgia), Thiago (Spanyol), Joshua Kimmich (Jerman)

    Penyerang: Cristiano Ronaldo (Portugal), Robert Lewandowski (Polandia), Lionel Messi (Argentina)

  • FIFPRO World 11 2019FIFPRO World 11

    2019

    Penjaga gawang: Alisson (Brasil)

    Bek: Marcelo (Brasil), Sergio Ramos (Spanyol), Virgil van Dijk (Belanda), Matthijs de Ligt (Belanda)

    Gelandang: Eden Hazard (Belgia), Frenkie de Jong (Belanda), Luka Modric (Kroasia)

    Penyerang: Cristiano Ronaldo (Portugal), Kylian Mbappe (Prancis), Lionel Messi (Argentina)

  • FIFPRO World 11 2018FIFPRO World 11

    2018

    Penjaga gawang: David de Gea (Spanyol)

    Bek: Marcelo (Brasil), Sergio Ramos (Spanyol), Raphael Varane (Prancis), Dani Alves (Brasil)

    Gelandang: Eden Hazard (Belgia), N’Golo Kante (Prancis), Luka Modric (Kroasia)

    Penyerang: Cristiano Ronaldo (Portugal), Kylian Mbappe (Prancis), Lionel Messi (Argentina)

  • FIFPRO World 11 2017FIFPRO World 11

    2017

    Penjaga gawang: Gianluigi Buffon (Italia)

    Bek: Marcelo (Brasil), Sergio Ramos (Spanyol), Leonardo Bonucci (Italia), Dani Alves (Brasil)

    Gelandang: Andres Iniesta (Spanyol), Toni Kroos (Jerman), Luka Modric (Kroasia)

    Penyerang: Cristiano Ronaldo (Portugal), Neymar (Brasil), Lionel Messi (Argentina)

  • FIFPRO World 11 2016FIFPRO World 11

    2016

    Kiper: Manuel Neuer (Jerman)

    Bek: Marcelo (Brasil), Sergio Ramos (Spanyol), Gerard Pique (Spanyol), Dani Alves (Brasil)

    Gelandang: Andres Iniesta (Spanyol), Toni Kroos (Jerman), Luka Modric (Kroasia)

    Penyerang: Cristiano Ronaldo (Portugal), Luis Suarez (Uruguay), Lionel Messi (Argentina)

  • FIFPRO World 11 2015FIFPRO World 11

    2015

    Penjaga gawang: Manuel Neuer (Jerman)

    Bek: Marcelo (Brasil), Sergio Ramos (Spanyol), Thiago Silva (Brasil), Dani Alves (Brasil)

    Gelandang: Paul Pogba (Prancis), Andres Iniesta (Spanyol), Luka Modric (Kroasia)

    Penyerang: Cristiano Ronaldo (Portugal), Neymar (Brasil), Lionel Messi (Argentina)

  • FIFPRO World 11 2014FIFPRO World 11

    2014

    Penjaga gawang: Manuel Neuer (Jerman)

    Bek: Philipp Lahm (Jerman), David Luiz (Brasil), Thiago Silva (Brasil), Sergio Ramos (Spanyol)

    Gelandang: Angel Di Maria (Argentina), Toni Kroos (Jerman), Andres Iniesta (Spanyol)

    Penyerang: Cristiano Ronaldo (Portugal), Lionel Messi (Argentina), Arjen Robben (Belanda)

  • FIFPRO World 11 2013FIFPRO World 11

    2013

    Penjaga gawang: Manuel Neuer (Jerman)

    Bek: Philipp Lahm (Jerman), Sergio Ramos (Spanyol), Thiago Silva (Brasil), Dani Alves (Brasil)

    Gelandang: Franck Ribery (Prancis), Xavi (Spanyol), Andres Iniesta (Spanyol)

    Penyerang: Cristiano Ronaldo (Portugal), Zlatan Ibrahimovic (Swedia), Lionel Messi (Argentina)

  • FIFPRO World 11 2012FIFPRO World 11

    2012

    Penjaga gawang: Iker Casillas (Spanyol)

    Bek: Marcelo (Brasil), Gerard Pique (Spanyol), Sergio Ramos (Spanyol), Dani Alves (Brasil)

    Gelandang: Andres Iniesta (Spanyol) Xabi Alonso (Spanyol) Xavi (Spanyol)

    Penyerang: Cristiano Ronaldo (Portugal), Falcao (Kolombia), Lionel Messi (Argentina)

  • FIFPRO World 11 2011FIFPRO World 11

    2011

    Penjaga gawang: Iker Casillas (Spanyol)

    Bek: Sergio Ramos (Spanyol), Gerard Pique (Spanyol), Nemanja Vidic (Serbia), Dani Alves (Brasil)

    Gelandang: Andres Iniesta (Spanyol), Xavi (Spanyol), Xabi Alonso (Spanyol)

    Penyerang: Cristiano Ronaldo (Portugal), Wayne Rooney (Inggris), Lionel Messi (Argentina)

  • FIFPRO World 11 2010FIFPRO World 11

    2010

    Penjaga gawang: Iker Casillas (Spanyol)

    Bek: Carles Puyol (Spanyol), Gerard Pique (Spanyol), Lucio (Brasil), Maicon (Brasil)

    Gelandang: Andres Iniesta (Spanyol), Xavi (Spanyol), Wesley Sneijder (Belanda)

    Penyerang: Cristiano Ronaldo (Portugal), David Villa (Spanyol), Lionel Messi (Argentina)

  • FIFPRO World 11 2009FIFPRO World 11

    2009

    Penjaga gawang: Iker Casillas (Spanyol);

    Bek: Patrice Evra (Prancis), Nemanja Vidic (Serbia), John Terry (Inggris), Dani Alves (Brasil)

    Gelandang: Andres Iniesta (Spanyol), Xavi (Spanyol), Steven Gerrard (Inggris)

    Penyerang: Cristiano Ronaldo (Portugal), Fernando Torres (Spanyol), Lionel Messi (Argentina)

  • FIFPRO World 11 2008FIFPRO World 11

    2008

    Penjaga gawang: Iker Casillas (Spanyol)

    Bek: Carles Puyol (Spanyol), Rio Ferdinand (Inggris), John Terry (Inggris), Sergio Ramos (Spanyol)

    Gelandang: Kaka (Brasil), Xavi (Spanyol), Steven Gerrard (Inggris)

    Penyerang: Cristiano Ronaldo (Portugal), Fernando Torres (Spanyol), Lionel Messi (Argentina)

  • FIFPRO World 11 2007FIFPRO World 11

    2007

    Penjaga gawang: Gianluigi Buffon (Italia)

    Bek: Carles Puyol (Spanyol), Fabio Cannavaro (Italia), John Terry (Inggris), Alessandro Nesta (Italia)

    Gelandang: Steven Gerrard (Inggris), Kaka (Brasil), Cristiano Ronaldo (Portugal)

    Penyerang: Ronaldinho (Brasil), Didier Drogba (Pantai Gading), Lionel Messi (Argentina)

  • FIFPRO World 112006FIFPRO World 11

    2006

    Penjaga gawang: Gianluigi Buffon (Italia)

    Bek: Gianluca Zambrotta (Italia), Fabio Cannavaro (Italia), John Terry (Inggris), Lilian Thuram (Prancis)

    Gelandang: Kaka (Brasil), Andrea Pirlo (Italia), Zinedine Zidane (Prancis)

    Penyerang: Ronaldinho (Brasil), Thierry Henry (Prancis), Samuel Eto'o (Kamerun)

  • FIFPRO World 11 2005FIFPRO World 11

    2005

    Penjaga gawang: Dida (Brasil)

    Bek: Paolo Maldini (Italia), Alessandro Nesta (Italia), John Terry (Inggris), Cafu (Brasil)

    Gelandang: Frank Lampard (Inggris), Claude Makelele (Prancis), Zinedine Zidane (Prancis)

    Penyerang: Ronaldinho (Brasil), Andriy Shevchenko (Ukraina), Samuel Eto'o (Kamerun)