AFP
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Kylian Mbappe bersinar saat Real Madrid menghancurkan Rayo Vallecano untuk menambah tekanan pada Barcelona di puncak klasemen La Liga
Penampilan dominan membungkam Rayo
Madrid bangkit dari kekalahan mengejutkan dari Real Betis dengan melaju mulus menuju kemenangan 4-1 atas Rayo pada Sabtu malam, menjadikannya empat kemenangan dari lima laga pembuka mereka di La Liga. Mbappe memecah kebuntuan lewat titik penalti sebelum memberi assist kepada Alvaro Carreras beberapa menit kemudian, dengan Jude Bellingham menyambar cut-back Vinicius Jr untuk memperlebar keunggulan. Sergio Camello sempat menipiskan ketertinggalan setelah jeda, tetapi Mbappe memastikan kemenangan pada masa injury time untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan Real Madrid di kandang melawan Rayo menjadi 17 pertandingan sejak 1996.
- Getty Images Sport
Mourinho sesalkan peluang yang terbuang
Pelatih kepala Madrid Jose Mourinho menyoroti efisiensi serangan skuadnya sambil menyesalkan kelelahan fisik yang terlihat pada babak kedua akibat jadwal yang padat, khususnya setelah menguras tenaga di Liga Champions pada pertengahan pekan.
Menilai penyelesaian akhir timnya setelah pertandingan, juru taktik asal Portugal itu berkata, seperti dikutip oleh MadridXtra: "Kami mencetak banyak gol, tetapi kami juga menyia-nyiakan banyak peluang. Saya berkata kepada staf saya bahwa suatu hari nanti akan ada tim yang membuat kami membayar semua peluang yang terbuang ini (tertawa).
"Akan ada pertandingan di mana kami mencetak tujuh gol," tambahnya. "Kami bermain selama 45 menit dan setelah itu semuanya selesai. Saya tahu para pemain lelah dan tidak bisa memainkan babak lain seperti itu. Lihat bagaimana Bellingham bermain dalam sepuluh menit terakhir, tanpa energi."
Silva membahas adaptasi di lini tengah
Sementara Mbappe mencetak sejarah dengan menyamai rekor Karim Benzema pada 2021-22 berupa enam gol dalam lima laga pembuka, Bernardo Silva juga mengambil langkah lain untuk semakin menegaskan pengaruhnya di tim. Gelandang asal Portugal itu datang pada musim panas ini sebagai salah satu rekrutan utama klub dan perlahan mulai mengemban peran penting dalam proyek tersebut dengan mengatur tempo serta menghadirkan kontrol dalam sirkulasi bola tim.
Merefleksikan adaptasinya setelah kemenangan tersebut, Silva merinci apa yang diharapkan manajernya darinya: "Kami senang dengan tiga poin ini, tetapi sekarang kami harus bersiap untuk pertandingan berikutnya. Apa yang diminta Jose Mourinho dari saya? Membantu dalam build-up saat menguasai bola. Dia ingin saya memberi tim lebih banyak kelancaran agar kami bisa mengalirkan bola ke depan. Saya sedang berusaha beradaptasi dan menampilkan versi terbaik dari diri saya."
- AFP
Laga tandang ke Elche menanti
Raksasa Spanyol itu langsung mengalihkan fokus mereka ke laga domestik tengah pekan saat mereka bertandang menghadapi Elche pada Selasa malam untuk menjaga momentum positifnya. Tekanan kini beralih ke Barcelona, yang harus mengamankan tiga poin penuh melawan Levante untuk kembali unggul tiga poin di puncak La Liga. Mourinho menghadapi tugas rumit untuk merotasi skuadnya dengan cermat agar pemain seperti Bellingham tetap bugar sebelum jadwal pertandingan kian padat dengan komitmen di kompetisi Eropa.
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