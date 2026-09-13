Pelatih kepala Madrid Jose Mourinho menyoroti efisiensi serangan skuadnya sambil menyesalkan kelelahan fisik yang terlihat pada babak kedua akibat jadwal yang padat, khususnya setelah menguras tenaga di Liga Champions pada pertengahan pekan.

Menilai penyelesaian akhir timnya setelah pertandingan, juru taktik asal Portugal itu berkata, seperti dikutip oleh MadridXtra: "Kami mencetak banyak gol, tetapi kami juga menyia-nyiakan banyak peluang. Saya berkata kepada staf saya bahwa suatu hari nanti akan ada tim yang membuat kami membayar semua peluang yang terbuang ini (tertawa).

"Akan ada pertandingan di mana kami mencetak tujuh gol," tambahnya. "Kami bermain selama 45 menit dan setelah itu semuanya selesai. Saya tahu para pemain lelah dan tidak bisa memainkan babak lain seperti itu. Lihat bagaimana Bellingham bermain dalam sepuluh menit terakhir, tanpa energi."