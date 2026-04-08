Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Kylian Mbappe bergabung dengan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Ruud van Nistelrooy dalam kelompok eksklusif Liga Champions setelah mencetak gol penentu bagi Real Madrid saat melawan Bayern Munich
Tonggak sejarah tercapai di Bernabeu
Bintang andalan Madrid memberikan harapan baru lewat golnya pada menit ke-74 yang membuat laga ini tetap terbuka menjelang leg kedua di Jerman. Dengan mencetak gol tersebut, pemain berusia 27 tahun ini telah mengoleksi 14 gol di musim ini, bergabung dengan klub elit. Upaya klinis ini menandai kali kesembilan dalam sejarah seorang pemain mencapai tonggak sejarah ini, dengan mantan bintang Real Madrid, Ronaldo, secara menonjol mencapai prestasi ini pada tiga kesempatan terpisah dan memegang rekor gol terbanyak dalam satu musim (17).
Jose Altafini, Van Nistelrooy, Messi, Robert Lewandowski, dan Karim Benzema juga pernah mencapai angka 14 gol di masa lalu.
- AFP
Mendaki tangga lagu sepanjang masa
Statistik tersebut menunjukkan perjalanan karier yang luar biasa bagi Mbappé sejak gol pertamanya di ajang Eropa melawan Manchester City hampir satu dekade lalu. Dalam 97 penampilannya bersama Monaco, Paris Saint-Germain, dan Real Madrid, penyerang ini kini telah mengoleksi 69 gol yang luar biasa, yang menempatkannya di peringkat keenam dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Champions. Catatannya musim ini pada 2025-26 sangat mengesankan mengingat jumlah tersebut dua kali lipat dari total golnya di kompetisi musim sebelumnya, yang menegaskan kembali perannya sebagai sosok paling menentukan dalam lini serang Madrid.
Mengejar rekor terbaik
Penyerang tersebut kini hanya butuh tiga gol lagi untuk menyamai rekor sepanjang masa Liga Champions dalam satu musim, yang dicetak oleh Ronaldo pada musim 2013-14. Untuk melampaui rekor legendaris 17 gol tersebut, pemain asal Prancis itu harus mencetak empat gol lagi, sementara satu gol tambahan saja sudah cukup untuk menyamai catatan 15 gol milik Robert Lewandowski dan Karim Benzema.
- Getty Images Sport
Perjalanan yang tak terlupakan ke Munich
Real Madrid akan bertandang ke Allianz Arena pada Rabu depan, menghadapi ujian berat melawan tim Bayern yang tangguh asuhan Vincent Kompany. Kegagalan membalikkan agregat skor 2-1 akan mengakhiri ambisi klub di ajang Eropa, dan membuat Real berada di ambang musim tanpa trofi, mengingat mereka kini tertinggal tujuh poin dari Barcelona dalam perebutan gelar La Liga. Semua mata akan tertuju pada Mbappe di Bavaria, saat ia berusaha memimpin kebangkitan tim dan semakin mengukuhkan namanya dalam buku rekor.