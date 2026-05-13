Mbappe tak pernah menyembunyikan kekagumannya pada Ronaldo; foto-foto terkenal yang memperlihatkan dinding kamarnya dipenuhi poster sang bintang Portugal itu telah menjadi bagian dari legenda sepak bola. Namun, pemain berusia 27 tahun itu kini mengungkapkan bahwa hubungan mereka telah berkembang jauh melampaui hubungan antara seorang penggemar dan idola. Dalam wawancara jujur dengan Vanity Fair, penyerang Prancis itu menjelaskan bahwa mereka kini telah menjadi teman.

Berbicara tentang hubungan mereka, Mbappe berkata: “Dia sekarang adalah teman saya. Rasanya luar biasa ketika orang yang Anda idolakan saat muda menjadi teman Anda. Kami dulu sering berbicara, dan dia membantu saya di tahun pertama saya di Madrid, karena dia sangat memahami situasinya. Kami memiliki hubungan yang luar biasa dan saya sangat senang dengan hal itu.”