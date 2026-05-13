Kylian Mbappe berbagi cerita tentang 'hubungan yang luar biasa' dengan Cristiano Ronaldo dan bantuan yang diterimanya dari ikon Real Madrid
Idola masa kecil yang kini menjadi mentor pribadi
Mbappe tak pernah menyembunyikan kekagumannya pada Ronaldo; foto-foto terkenal yang memperlihatkan dinding kamarnya dipenuhi poster sang bintang Portugal itu telah menjadi bagian dari legenda sepak bola. Namun, pemain berusia 27 tahun itu kini mengungkapkan bahwa hubungan mereka telah berkembang jauh melampaui hubungan antara seorang penggemar dan idola. Dalam wawancara jujur dengan Vanity Fair, penyerang Prancis itu menjelaskan bahwa mereka kini telah menjadi teman.
Berbicara tentang hubungan mereka, Mbappe berkata: “Dia sekarang adalah teman saya. Rasanya luar biasa ketika orang yang Anda idolakan saat muda menjadi teman Anda. Kami dulu sering berbicara, dan dia membantu saya di tahun pertama saya di Madrid, karena dia sangat memahami situasinya. Kami memiliki hubungan yang luar biasa dan saya sangat senang dengan hal itu.”
Tegangan semakin memuncak di tengah krisis di Bernabeu
Meskipun dukungan di luar lapangan dari Ronaldo sangat kuat, kenyataan di lapangan bagi Mbappé semakin sulit. Real Madrid telah menjalani musim yang mengecewakan, dan saat klub ini menghadapi musim tanpa trofi untuk kedua kalinya secara berturut-turut, jari penuduhan kini mengarah pada bintang yang didatangkan pada 2024. Meskipun catatan gol individu Mbappe cukup mengesankan, banyak kritikus berpendapat bahwa dinamika dan kerja keras tim secara keseluruhan telah menurun sejak kedatangan mantan bintang Paris Saint-Germain ini melalui transfer gratis.
Situasi ini telah mencapai titik didih di kalangan penggemar, yang memicu petisi online besar-besaran yang menuntut kepergiannya dan telah mengumpulkan jutaan tanda tangan. Protes digital ini mencerminkan meningkatnya rasa frustrasi di antara basis penggemar Madridista, yang mengharapkan sang pemenang Piala Dunia ini memicu era dominasi baru, bukan justru berkontribusi pada ketidakseimbangan taktis yang membuat tim terlihat kaku dan mudah ditebak dalam pertandingan-pertandingan penting.
Bayang-bayang legenda Portugal
Perbandingan yang tak terhindarkan dengan Ronaldo terus menghantui Mbappé, terutama karena ia kesulitan meniru dampak penentu kemenangan yang menjadi ciri khas masa-masa CR7 yang dipenuhi trofi di klub tersebut. Meskipun angka-angka Mbappe mirip dengan beberapa statistik Ronaldo, hasil kolektif tim di bawah manajemen saat ini menunjukkan kemunduran. Dilaporkan bahwa beberapa pihak di dalam klub telah mulai mempertanyakan apakah merekrut penyerang tersebut adalah langkah yang tepat mengingat chemistry yang ada, atau ketiadaan chemistry, antara bintang-bintang seperti Vinicius Junior dan Jude Bellingham.
Masalah taktis yang dihadapi pelatih kepala Alvaro Arbeloa sangatlah besar. Menemukan cara untuk mengakomodasi ketiga bintang penyerang tersebut tanpa mengorbankan stabilitas pertahanan adalah teka-teki yang masih belum terpecahkan.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Mbappe saat ini sedang cedera, dan belum diketahui apakah ia akan kembali bermain dalam salah satu dari tiga laga terakhir Madrid di La Liga musim ini melawan Real Oviedo, Sevilla, dan Athletic Club. Namun, ia diperkirakan akan kembali menjadi andalan timnas Prancis saat mereka berlaga di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara musim panas ini.