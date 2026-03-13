(C)Getty Images
Kylian Mbappe belum siap untuk kembali ke Real Madrid, namun Alvaro Arbeloa masih menaruh harapan untuk lawatan ke Man City
Masalah kebugaran membuat bintang Prancis itu absen
Setelah absen dalam empat pertandingan terakhir akibat cedera lutut, Mbappe tidak akan kembali bermain dalam laga La Liga melawan Elche pada Sabtu mendatang. Meskipun sang juara Piala Dunia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses rehabilitasinya, staf medis dan tim pelatih memilih untuk mengambil pendekatan yang lebih hati-hati.
Keputusan ini mencerminkan pentingnya pekan mendatang, di mana klub memprioritaskan kebugaran Mbappe untuk kompetisi Eropa. Arbeloa ingin memastikan bintang utamanya berada dalam kondisi 100 persen sebelum kembali beraksi di kompetisi, guna menghindari risiko cedera jangka panjang selama sisa musim domestik.
Mbappe absen dalam laga melawan Elche
Meskipun penyerang asal Prancis itu menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses pemulihannya dari cedera, staf pelatih memutuskan untuk tidak memaksanya bermain menjelang pekan yang akan menentukan nasib musim bagi klub raksasa Spanyol tersebut.
"Situasinya tidak rumit. Kondisinya membaik setiap hari. Pemulihannya berjalan sesuai rencana. Kami telah membuat rencana, dan itu tergantung pada kemajuannya, tetapi saya yakin dia akan baik-baik saja. Dia tidak akan tersedia besok, tetapi saya yakin dia akan terbang ke Manchester," kata Arbeloa dalam konferensi pers. "Saya ingin dia bisa terbang ke Manchester. Kami akan melihat kondisinya besok dan pada Minggu saat kami akan mengambil keputusan akhir."
Butuh intensitas tinggi
Meskipun absennya Mbappe menjadi pukulan bagi pertandingan mendatang, Arbeloa menolak membiarkan timnya kehilangan fokus dalam perebutan gelar domestik. Manajer tersebut menegaskan bahwa para pemain harus mempertahankan intensitas tinggi terlepas dari siapa saja yang masuk dalam starting XI. Ia mengharapkan atmosfer yang menantang, serupa dengan yang dialami pada leg pertama melawan Manchester City.
Dia menambahkan: "Kami bermain dengan mentalitas bahwa kami sedang berjuang untuk La Liga. Ini adalah pertandingan penting. Kami ingin atmosfer yang serupa dengan yang kami alami melawan City. Kami sadar akan tim yang kami hadapi, tim yang bermain lebih baik daripada yang ditunjukkan oleh perolehan poin mereka. Kami siap untuk memberikan usaha ekstra. Kami fokus dan termotivasi."
Menatap beberapa minggu ke depan yang krusial
Los Blancos saat ini berada di peringkat kedua La Liga dan berupaya terus menekan Barcelona,
yang unggul empat poin di puncak klasemen. Setelah pertandingan melawan Elche, Madrid akan bertandang ke Manchester untuk leg kedua babak 16 besar Liga Champions, dengan keunggulan 3-0 dari leg pertama berkat hat-trick sensasional Federico Valverde di babak pertama.
