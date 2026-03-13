Kylian Mbappe belum siap untuk kembali ke Real Madrid, namun Alvaro Arbeloa masih menaruh harapan untuk lawatan ke Man City

Setelah absen dalam empat pertandingan terakhir akibat cedera lutut, Mbappe tidak akan kembali bermain dalam laga La Liga melawan Elche pada Sabtu mendatang. Meskipun sang juara Piala Dunia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses rehabilitasinya, staf medis dan tim pelatih memilih untuk mengambil pendekatan yang lebih hati-hati.

Keputusan ini mencerminkan pentingnya pekan mendatang, di mana klub memprioritaskan kebugaran Mbappe untuk kompetisi Eropa. Arbeloa ingin memastikan bintang utamanya berada dalam kondisi 100 persen sebelum kembali beraksi di kompetisi, guna menghindari risiko cedera jangka panjang selama sisa musim domestik.