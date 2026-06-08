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Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo France Portugal 2025Getty/GOAL
Muhammad Zaki

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Kylian Mbappe atau Cristiano Ronaldo? Bintang Real Madrid dan Prancis itu ditanya siapa yang akan mencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026 - dan ia memberikan jawaban yang tegas

K. Mbappe
C. Ronaldo
World Cup
France
Portugal
Real Madrid
Argentina
L. Messi

Bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, telah membuka jalan menuju Piala Dunia 2026 yang seru dengan melontarkan serangkaian prediksi berani mengenai para pencetak gol terbanyak di turnamen tersebut. Kapten timnas Prancis ini, yang bertekad untuk menghapus kenangan kekalahan menyakitkan di final di Qatar, turut angkat bicara dalam perdebatan abadi antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sambil menegaskan dominasinya sendiri.

  • Mbappe memprediksi Ronaldo akan mengungguli Messi sebelum menyatakan keyakinannya pada dirinya sendiri

    Dalam serangkaian pertanyaan kilat selama sebuah tantangan sepak bola bersama kreator konten Finn Agostinelli dan Sorare, bintang berusia 27 tahun itu ditugaskan untuk memprediksi para pencetak gol terbanyak di turnamen mendatang di Amerika Utara. Ketika pertanyaan penentu muncul—memilih di antara dua pemain terbaik era modern—Mbappe memilih idolanya, Ronaldo, untuk tampil lebih menonjol daripada Messi di depan gawang.

    Meskipun Messi telah menjadi sosok yang lebih berpengaruh di panggung dunia belakangan ini, yang membawa Argentina meraih kejayaan pada tahun 2022, Mbappe percaya bahwa penyerang Al-Nassr itu akan memiliki sentuhan yang lebih klinis pada tahun 2026. Namun, ketika perbandingan terakhir mempertemukan ikon Portugal itu dengan pemain Prancis itu sendiri, Mbappe tidak ragu untuk mendukung kemampuannya sendiri untuk menjadi pencetak gol terbanyak turnamen tersebut.

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  • Kylian Mbappe Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2026Getty/GOAL

    Memilih bintang-bintang generasi berikutnya

    Sebelum mencapai babak final, Mbappe diminta untuk memilih dari deretan talenta elit Eropa dan Amerika Selatan saat ini. Ia menunjukkan keyakinan besar pada bintang muda Spanyol dan rivalnya di Barcelona, Lamine Yamal, dengan memilihnya daripada pemain seperti Florian Wirtz, Memphis Depay, dan bahkan Erling Haaland yang sangat produktif.

    Mbappe juga menunjukkan kesetiaan pada seragam Real Madrid-nya, dengan mendukung rekan setimnya Vinicius Jr untuk mengungguli Yamal dan kapten Inggris Harry Kane. Pada akhirnya, pemain Prancis ini lebih condong pada reputasi para legenda veteran, menempatkan Messi di atas pemain sayap Brasil tersebut sebelum akhirnya menobatkan Ronaldo sebagai ancaman terbesar di antara rekan-rekannya - hanya kalah dari dirinya sendiri.


  • Sikap tegas melawan 'setan-setan' masa lalu

    Piala Dunia 2026 memiliki makna emosional yang mendalam bagi Mbappé, yang mengalami kekecewaan terburuk di Lusail meskipun berhasil mencetak hat-trick pada final 2022. Dalam pengakuan jujurnya, penyerang Real Madrid itu mengungkapkan bahwa mengingat kembali momen-momen pertandingan tersebut mungkin akan "membangkitkan kenangan pahit", sehingga ia memilih untuk sama sekali tidak menonton ulang pertandingan final tersebut.

  • Kylian Mbappe France 2026Getty Images

    Catatan sejarah di Amerika Utara terancam

    Taruhan untuk edisi 2026 kali ini belum pernah terjadi sebelumnya, karena baik Ronaldo maupun Messi diperkirakan akan tampil dalam Piala Dunia keenam mereka—sebuah rekor baru. Ronaldo memasuki turnamen ini dengan catatan delapan gol sepanjang kariernya di Piala Dunia, namun masih dibayangi fakta bahwa ia belum pernah mencetak gol dalam pertandingan babak gugur. Sebaliknya, Messi telah mencatatkan 13 gol dan delapan assist sepanjang sejarah kompetisi ini.

    Prancis akan memulai kampanye mereka di Grup I melawan Senegal, Irak, dan Norwegia, dimulai di MetLife Stadium pada 16 Juni. Bagi Mbappe, turnamen ini merupakan kesempatan untuk menambah catatan luar biasa 12 golnya dalam hanya dua turnamen, saat ia mengejar rekor sepanjang masa 16 gol yang dipegang oleh Miroslav Klose dan berupaya mewujudkan prediksinya sendiri untuk mengungguli para legenda sepak bola.