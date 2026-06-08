Kylian Mbappe atau Cristiano Ronaldo? Bintang Real Madrid dan Prancis itu ditanya siapa yang akan mencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026 - dan ia memberikan jawaban yang tegas

Dalam serangkaian pertanyaan kilat selama sebuah tantangan sepak bola bersama kreator konten Finn Agostinelli dan Sorare, bintang berusia 27 tahun itu ditugaskan untuk memprediksi para pencetak gol terbanyak di turnamen mendatang di Amerika Utara. Ketika pertanyaan penentu muncul—memilih di antara dua pemain terbaik era modern—Mbappe memilih idolanya, Ronaldo, untuk tampil lebih menonjol daripada Messi di depan gawang.

Meskipun Messi telah menjadi sosok yang lebih berpengaruh di panggung dunia belakangan ini, yang membawa Argentina meraih kejayaan pada tahun 2022, Mbappe percaya bahwa penyerang Al-Nassr itu akan memiliki sentuhan yang lebih klinis pada tahun 2026. Namun, ketika perbandingan terakhir mempertemukan ikon Portugal itu dengan pemain Prancis itu sendiri, Mbappe tidak ragu untuk mendukung kemampuannya sendiri untuk menjadi pencetak gol terbanyak turnamen tersebut.