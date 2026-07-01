'Kylian Mbappe adalah seorang fenomena' - Bintang Prancis itu 'jauh lebih unggul' daripada Lamine Yamal dari Spanyol, kata pemenang Ballon d'Or

Sementara dunia sepak bola sedang terpukau oleh kemunculan Yamal yang berusia 18 tahun, Weah dengan cepat membantah segala anggapan bahwa pemain muda Barcelona tersebut saat ini berada di level yang sama dengan Mbappé. Terlepas dari kepercayaan diri Yamal—yang baru-baru ini menyatakan bahwa Prancis “tidak lebih baik” daripada Spanyol—ikon asal Liberia ini yakin masih ada jurang yang signifikan antara kedua bintang tersebut.

"Yah, Lamine Yamal hanyalah seorang anak muda, seperti yang Anda ketahui. Anda tidak boleh membandingkannya dengan Mbappe," kata Weah ketika ditanya tentang dua talenta dari generasi yang berbeda itu. "Mbappe adalah sebuah fenomena, sementara Lamine masih dalam tahap pengembangan dan pertumbuhan. Yang saya harapkan hanyalah Lamine terus melanjutkan perjalanannya. Namun, Anda tidak bisa membandingkannya dengan Mbappe. Semua orang tahu bahwa Mbappe jauh lebih unggul."