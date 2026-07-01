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'Kylian Mbappe adalah seorang fenomena' - Bintang Prancis itu 'jauh lebih unggul' daripada Lamine Yamal dari Spanyol, kata pemenang Ballon d'Or
Weah memuji fenomena asal Prancis tersebut
Mbappe terus mendominasi berita utama di Piala Dunia 2026, dan penampilannya telah menuai pujian tertinggi dari salah satu penyerang terhebat sepanjang masa. Weah, pemenang Ballon d’Or 1995, hadir di MetLife Stadium, New Jersey, untuk menyaksikan kapten Prancis itu menghancurkan Swedia dengan dua gol yang sangat akurat dalam kemenangan 3-0.
Dalam wawancara dengan acara televisi Spanyol El Chiringuito, mantan legenda AC Milan dan PSG ini mengungkapkan kekagumannya terhadap bakat pemain berusia 27 tahun tersebut. “Dia adalah seorang fenomena,” kata Weah. “Dia benar-benar pemain yang sangat bagus dan pencetak gol yang sangat hebat.”
- AFP
Mbappe 'jauh lebih unggul' daripada Yamal, kata Weah
Sementara dunia sepak bola sedang terpukau oleh kemunculan Yamal yang berusia 18 tahun, Weah dengan cepat membantah segala anggapan bahwa pemain muda Barcelona tersebut saat ini berada di level yang sama dengan Mbappé. Terlepas dari kepercayaan diri Yamal—yang baru-baru ini menyatakan bahwa Prancis “tidak lebih baik” daripada Spanyol—ikon asal Liberia ini yakin masih ada jurang yang signifikan antara kedua bintang tersebut.
"Yah, Lamine Yamal hanyalah seorang anak muda, seperti yang Anda ketahui. Anda tidak boleh membandingkannya dengan Mbappe," kata Weah ketika ditanya tentang dua talenta dari generasi yang berbeda itu. "Mbappe adalah sebuah fenomena, sementara Lamine masih dalam tahap pengembangan dan pertumbuhan. Yang saya harapkan hanyalah Lamine terus melanjutkan perjalanannya. Namun, Anda tidak bisa membandingkannya dengan Mbappe. Semua orang tahu bahwa Mbappe jauh lebih unggul."
Perburuan Sepatu Emas
Upaya tanpa henti Mbappe untuk meraih kejayaan tercermin dari posisinya saat ini di daftar pencetak gol turnamen. Dengan enam gol yang telah dicetaknya di edisi ini, kapten Prancis tersebut terlibat dalam persaingan ketat memperebutkan Sepatu Emas dengan legenda Argentina, Lionel Messi. Penampilannya melawan Swedia nyaris berbuah hat-trick, di mana sang penyerang membentur tiang gawang dan satu tendangannya dianulir karena offside—dalam penampilan individu yang benar-benar dominan.
Kini, dengan total 18 gol sepanjang kariernya di Piala Dunia, Mbappe hanya tertinggal satu gol dari Messi, yang saat ini memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di kompetisi ini. Dengan kedua superstar tersebut masih aktif menggerakkan tim mereka di turnamen saat ini, persaingan bersejarah untuk merebut gelar pencetak gol terbanyak ini berlangsung secara real-time. Bagi Weah, justru tingkat produktivitas elit dan konsisten inilah yang membedakan ikon-ikon kelas dunia yang sudah mapan dari talenta muda yang sedang berkembang seperti Yamal.
- Getty Images Sport
Pertarungan epik antara para raksasa tampaknya akan segera terjadi
Spanyol dan Prancis berada di jalur yang berpotensi mempertemukan keduanya di babak semifinal, yang menjadi latar yang sempurna bagi Yamal untuk menguji teorinya bahwa tim Prancis bukanlah tim yang "tak terkalahkan." Untuk saat ini, Mbappé tetap menjadi pemain yang harus dikalahkan. Musim yang penuh gejolak yang dialami Real Madrid sama sekali tidak mengurangi ketajamannya di level internasional, dan dengan dukungan dari legenda seperti Weah, tekanan tetap ada pada para pesaingnya untuk membuktikan bahwa mereka layak disejajarkan dengannya.