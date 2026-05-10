Kylian Mbappe absen di El Clasico! Bintang Real Madrid itu tidak masuk dalam skuad Los Blancos untuk laga melawan Barcelona setelah seminggu penuh gejolak di Santiago Bernabeu

Dalam keputusan yang menggemparkan ibu kota Spanyol, penyerang Real Madrid tersebut tidak dimasukkan dalam daftar skuad untuk laga El Clasico hari Minggu. Penyerang asal Prancis itu tampaknya telah pulih dari cedera yang dialaminya saat melawan Betis, namun pada akhirnya staf pelatih memutuskan untuk tidak mengambil risiko dalam laga yang penuh ketegangan ini.

Dengan absennya Mbappe, Alvaro Arbeloa menghadapi dilema besar dalam menentukan susunan pemain. Penyerang cadangan Gonzalo Garcia bisa saja diturunkan sebagai starter untuk menggantikannya, meskipun sang manajer juga bisa saja menurunkan Vinicius Jr dan Brahim Diaz untuk memimpin lini serang. Hal ini mengikuti skema taktis yang digunakan Arbeloa selama dua pertandingan melawan Manchester City di Liga Champions, yang mengutamakan kelancaran permainan daripada titik fokus yang tetap.



