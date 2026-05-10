Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Kylian Mbappe absen di El Clasico! Bintang Real Madrid itu tidak masuk dalam skuad Los Blancos untuk laga melawan Barcelona setelah seminggu penuh gejolak di Santiago Bernabeu
Mbappe absen dalam lawatan ke Camp Nou bersama Spotify
Dalam keputusan yang menggemparkan ibu kota Spanyol, penyerang Real Madrid tersebut tidak dimasukkan dalam daftar skuad untuk laga El Clasico hari Minggu. Penyerang asal Prancis itu tampaknya telah pulih dari cedera yang dialaminya saat melawan Betis, namun pada akhirnya staf pelatih memutuskan untuk tidak mengambil risiko dalam laga yang penuh ketegangan ini.
Dengan absennya Mbappe, Alvaro Arbeloa menghadapi dilema besar dalam menentukan susunan pemain. Penyerang cadangan Gonzalo Garcia bisa saja diturunkan sebagai starter untuk menggantikannya, meskipun sang manajer juga bisa saja menurunkan Vinicius Jr dan Brahim Diaz untuk memimpin lini serang. Hal ini mengikuti skema taktis yang digunakan Arbeloa selama dua pertandingan melawan Manchester City di Liga Champions, yang mengutamakan kelancaran permainan daripada titik fokus yang tetap.
- AFP
Kekacauan dan kegemparan di Bernabeu
Absennya Mbappe terjadi di tengah suasana yang memanas di ruang ganti Real Madrid. Skuad tersebut diguncang oleh insiden bentrokan keras di lapangan latihan antara Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni, yang secara mengejutkan membuat gelandang asal Uruguay itu harus dirawat di rumah sakit. Perselisihan internal semacam itu telah membayangi persiapan menjelang salah satu pertandingan terbesar dalam sepak bola klub.
Selain itu, Mbappe sendiri menghadapi sorotan tajam dari para penggemar setia Madridista. Para penggemar marah setelah sang penyerang terlihat sedang berlibur saat masa pemulihan cedera, yang memicu protes digital yang luar biasa, dengan petisi online yang menuntut kepergiannya mencapai 70 juta tanda tangan - memberikan tekanan besar kepada presiden klub Florentino Perez untuk mempertimbangkan masa depan sang pemain.
Flick membela bintang Prancis tersebut
Terlepas dari drama yang menyelimuti pemain asal Prancis itu, pelatih Barcelona Hansi Flick dengan cepat menepis anggapan bahwa Los Blancos justru lebih baik tanpa kehadirannya. Dalam konferensi pers prapertandingan, Flick ditanya apakah Madrid tampil lebih kompak saat striker andalan mereka absen, dan ia menjawab: "Real Madrid bermain lebih baik tanpa Mbappé? Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia, tolonglah."
Pelatih asal Jerman itu memuji pemain berusia 27 tahun itu dengan antusias, terlepas dari kesulitan yang dialaminya saat ini di Madrid, sambil menambahkan: "Dia sangat berbakat di lapangan. Dia berbahaya dalam setiap situasi. Di depan gawang, dia adalah yang terbaik di dunia. Dia berbahaya baik di dalam maupun di luar kotak penalti."
- AFP
Barcelona di ambang sejarah
Waktu terjadinya kekacauan di Real Madrid tak bisa lebih tepat lagi bagi tuan rumah. Barcelona saat ini memimpin klasemen dengan selisih 11 poin. Kemenangan pada hari Minggu akan membuat Blaugrana secara matematis memastikan gelar Liga langsung di hadapan rival abadi mereka untuk pertama kalinya dalam sejarah persaingan sengit ini.
Selain trofi, kemenangan bagi Barcelona juga akan membuat mereka menyamai rekor Real Madrid dengan 106 kemenangan resmi dalam sejarah El Clasico. Dengan mosaik raksasa yang direncanakan di Spotify Camp Nou dan parade gelar yang sudah dijadwalkan pada hari Senin, raksasa Catalan ini bersiap untuk pesta sepak bola yang tampaknya semakin tidak mungkin diganggu oleh Madrid, yang kehilangan pemain terbaiknya dan dilanda perselisihan internal.