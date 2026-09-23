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Kylian Mbappe absen dari latihan Prancis karena gejala flu membuat bintang Real Madrid itu menepi jelang Nations League
Sang kapten menepi di markas Clairefontaine
Gangguan melanda markas latihan tim nasional Prancis di pinggiran Paris setelah Mbappe tidak bisa ambil bagian dalam sesi latihan di lapangan pada Selasa karena flu. Menurut laporan resmi tim, sakit ringan itu membuat sang kapten tidak dapat bergabung dengan rekan-rekan setimnya di luar dan memaksanya berlatih di dalam ruangan. Kemunduran ini datang pada momen yang tidak ideal bagi penyerang berusia 27 tahun itu saat ia bersiap memimpin negaranya memasuki babak baru yang penting.
- Anadolu Agency
Era baru dimulai di bawah asuhan Zidane
Pemusatan latihan ini menjadi ujian signifikan pertama bagi Zidane sejak mengambil alih timnas Prancis setelah Piala Dunia 2026. Meski dianugerahi skuad bertabur bintang, absennya Mbappe, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan 22 gol, untuk sementara mempersulit persiapan taktik sang pelatih. Terlepas dari gangguan tersebut, anggota skuad lainnya tetap melanjutkan latihan di luar ruangan sambil membiasakan diri dengan metode pelatih baru mereka.
Jadwal Nations League yang padat menanti
Prancis menghadapi jadwal padat dalam dua pekan ke depan, dimulai dengan lawatan berat ke Turki pada Jumat, 25 September sebelum bertandang ke Belgia tiga hari kemudian. Rangkaian berat itu berlanjut di kandang melawan Italia pada 2 Oktober, diikuti pertemuan lainnya dengan Belgia pada 5 Oktober. Dengan empat pertandingan beruntun dalam waktu singkat yang akan menguji kedalaman skuad, staf medis Clairefontaine bekerja untuk memastikan pemain andalan mereka tersedia.
- PRESSE SPORTS
Prancis menunggu kabar terbaru soal pemulihan
Perhatian di dalam kamp kini beralih ke jadwal pemulihan sang kapten saat skuad bersiap meninggalkan Clairefontaine. Mengingat flu adalah penyakit musiman yang umum, tim medis memperkirakan Mbappe akan kembali berlatih penuh setelah gejalanya mereda. Keputusan akhir mengenai apakah ia akan menjadi starter atau disimpan untuk pertandingan-pertandingan berikutnya akan diambil mendekati kick-off di Turki.
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