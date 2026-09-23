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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Kylian Mbappe absen dari latihan Prancis karena gejala flu membuat bintang Real Madrid itu menepi jelang Nations League

K. Mbappe
France
UEFA Nations League A
Real Madrid
LaLiga

Kapten Prancis Kylian Mbappe dipastikan absen dari latihan grup di Clairefontaine setelah mengalami gejala flu menjelang Nations League. Penyerang Real Madrid itu tetap berada di dalam ruangan selama persiapan, sehingga menjadi ujian awal dalam pemilihan skuad bagi manajer baru Zinedine Zidane saat Prancis bersiap menghadapi dua laga tandang beruntun yang berat melawan Turki dan Belgia.

  • Sang kapten menepi di markas Clairefontaine

    Gangguan melanda markas latihan tim nasional Prancis di pinggiran Paris setelah Mbappe tidak bisa ambil bagian dalam sesi latihan di lapangan pada Selasa karena flu. Menurut laporan resmi tim, sakit ringan itu membuat sang kapten tidak dapat bergabung dengan rekan-rekan setimnya di luar dan memaksanya berlatih di dalam ruangan. Kemunduran ini datang pada momen yang tidak ideal bagi penyerang berusia 27 tahun itu saat ia bersiap memimpin negaranya memasuki babak baru yang penting.

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  • imago-sport-1083668457.jpgAnadolu Agency

    Era baru dimulai di bawah asuhan Zidane

    Pemusatan latihan ini menjadi ujian signifikan pertama bagi Zidane sejak mengambil alih timnas Prancis setelah Piala Dunia 2026. Meski dianugerahi skuad bertabur bintang, absennya Mbappe, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan 22 gol, untuk sementara mempersulit persiapan taktik sang pelatih. Terlepas dari gangguan tersebut, anggota skuad lainnya tetap melanjutkan latihan di luar ruangan sambil membiasakan diri dengan metode pelatih baru mereka.

  • Jadwal Nations League yang padat menanti

    Prancis menghadapi jadwal padat dalam dua pekan ke depan, dimulai dengan lawatan berat ke Turki pada Jumat, 25 September sebelum bertandang ke Belgia tiga hari kemudian. Rangkaian berat itu berlanjut di kandang melawan Italia pada 2 Oktober, diikuti pertemuan lainnya dengan Belgia pada 5 Oktober. Dengan empat pertandingan beruntun dalam waktu singkat yang akan menguji kedalaman skuad, staf medis Clairefontaine bekerja untuk memastikan pemain andalan mereka tersedia.

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    Prancis menunggu kabar terbaru soal pemulihan

    Perhatian di dalam kamp kini beralih ke jadwal pemulihan sang kapten saat skuad bersiap meninggalkan Clairefontaine. Mengingat flu adalah penyakit musiman yang umum, tim medis memperkirakan Mbappe akan kembali berlatih penuh setelah gejalanya mereda. Keputusan akhir mengenai apakah ia akan menjadi starter atau disimpan untuk pertandingan-pertandingan berikutnya akan diambil mendekati kick-off di Turki.

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