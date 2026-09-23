Kylian Mbappe absen dari latihan Prancis karena gejala flu membuat bintang Real Madrid itu menepi jelang Nations League

Gangguan melanda markas latihan tim nasional Prancis di pinggiran Paris setelah Mbappe tidak bisa ambil bagian dalam sesi latihan di lapangan pada Selasa karena flu. Menurut laporan resmi tim, sakit ringan itu membuat sang kapten tidak dapat bergabung dengan rekan-rekan setimnya di luar dan memaksanya berlatih di dalam ruangan. Kemunduran ini datang pada momen yang tidak ideal bagi penyerang berusia 27 tahun itu saat ia bersiap memimpin negaranya memasuki babak baru yang penting.