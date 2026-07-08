'Kylian baik-baik saja' - Mbappé tidak terpengaruh oleh komentar rasis dari seorang politisi Paraguay, sementara Didier Deschamps membela penyerang andalannya

Setelah masalah di luar lapangan teratasi, Deschamps bertekad menjaga skuadnya tetap rendah hati saat menghadapi tim Maroko yang berbahaya. Singa Atlas tampil sangat mengesankan sepanjang turnamen ini, melaju mulus di fase grup dengan hasil imbang melawan Brasil serta kemenangan meyakinkan atas Haiti dan Skotlandia, sebelum menyingkirkan Belanda melalui adu penalti di babak 32 besar dan dengan mudah menguasai pertandingan melawan Kanada dalam kemenangan 3-0 di babak 16 besar. Meskipun Prancis menjadi tim yang paling menonjol di turnamen ini, sang manajer tidak menganggap remeh apa pun. Ia menepis segala pembicaraan tentang rasa puas diri, dengan menyatakan: "Tidak, ini hanya kesenangan. Tidak ada euforia dalam latihan, tidak pernah. Kami sangat menghormati Maroko."

Deschamps juga menyatakan kepuasannya terhadap kondisi fisik para pemainnya saat mereka memasuki fase krusial kompetisi. “Data pasca-pertandingan bagus, bahkan sangat bagus. Kami sedang beradaptasi, dan saya tidak keberatan melihat seorang pemain absen dalam satu sesi latihan agar bisa berada dalam kondisi yang lebih baik untuk sesi-sesi berikutnya,” jelasnya, menyoroti pendekatan teliti yang diambil Les Bleus untuk mempertahankan status mereka sebagai salah satu kekuatan elit dunia.