Getty Images
Diterjemahkan oleh
'Kylian baik-baik saja' - Mbappé tidak terpengaruh oleh komentar rasis dari seorang politisi Paraguay, sementara Didier Deschamps membela penyerang andalannya
Deschamps menegaskan kesiapan Mbappé
Terlepas dari kontroversi seputar komentar rasis yang dilontarkan oleh senator Paraguay Celeste Amarilla, Deschamps menegaskan bahwa penyerang andalannya itu berada dalam kondisi mental yang baik. Pelatih timnas Prancis itu meyakini bahwa gangguan di luar lapangan tidak merembes ke dalam tim atau memengaruhi persiapan kaptennya menjelang laga mendatang di Stadion Foxborough.
Saat berbicara kepada media mengenai kondisi sang penyerang, Deschamps menyatakan: “Kylian berada dalam kondisi mental yang baik. Dia siap untuk besok.” Pelatih tersebut menekankan bahwa kekuatan kolektif skuad membantu para pemain mengatasi tekanan turnamen, terutama saat mereka bersiap untuk pertandingan ulang semifinal Piala Dunia 2022 melawan Atlas Lions.
- AFP
Tindakan kekerasan yang menjijikkan dari Paraguay
Kontroversi itu meletus setelah Prancis menang 1-0 atas Paraguay, di mana tendangan penalti Mbappé menjadi penentu kemenangan. Setelah pertandingan, Amarilla, seorang senator dari Partai Liberal Radikal Paraguay, memposting serangkaian hinaan rasial di media sosial. Federasi Sepak Bola Prancis menyebut pernyataan tersebut sebagai “sangat menjijikkan dan tidak dapat diterima,” karena politisi tersebut menyerang latar belakang etnis dan kecerdasan sang penyerang.
Amarilla melancarkan serangan pedas terhadap Mbappe, dengan menyebutnya sebagai “orang Kamerun yang terjajah, yang dengan putus asa berusaha menyamar sebagai orang Prancis” dan “orang kasar yang belum bisa menulis.” Ia semakin memperparah ketegangan dengan menghasut permusuhan, dengan menyarankan agar para pemain Paraguay seharusnya menampar pemain Prancis tersebut setelah peluit akhir dibunyikan. Pernyataannya telah memicu kecaman luas di seluruh komunitas sepak bola global.
Mbappe membalas tuduhan yang 'tercela' itu
Bintang Real Madrid tersebut, yang saat ini berada di peringkat kedua bersama dalam daftar pencetak gol terbanyak turnamen dengan tujuh gol bersama Erling Haaland dan hanya tertinggal satu gol dari pemimpin klasemen Lionel Messi yang mengoleksi delapan gol, tidak tinggal diam menghadapi serangan tersebut, dan memberikan tanggapan tegas di media sosial. Menyapa sang senator secara langsung, Mbappé menulis: "Madame Celeste Amarilla, Anda adalah wanita yang hina dan tidak layak menduduki jabatan Anda. Anda tidak mewakili Paraguay, negara yang telah mencurahkan semangat dan kehormatan sepanjang kompetisi ini."
Ia kemudian mengungkapkan penyesalannya karena tindakan sang senator telah membayangi penampilan negaranya di lapangan. "Melalui kelalaian dan rasisme Anda yang terang-terangan, seluruh dunia telah melupakan perjalanan dan upaya bersejarah yang dicapai para pemain Anda selama Piala Dunia ini, dan menggantikannya dengan citra terburuk dari negaranya yang ditampilkan oleh seorang wanita yang tidak kompeten," tambah sang penyerang.
- AFP
Perhatian kini beralih ke pertandingan perempat final melawan Maroko
Setelah masalah di luar lapangan teratasi, Deschamps bertekad menjaga skuadnya tetap rendah hati saat menghadapi tim Maroko yang berbahaya. Singa Atlas tampil sangat mengesankan sepanjang turnamen ini, melaju mulus di fase grup dengan hasil imbang melawan Brasil serta kemenangan meyakinkan atas Haiti dan Skotlandia, sebelum menyingkirkan Belanda melalui adu penalti di babak 32 besar dan dengan mudah menguasai pertandingan melawan Kanada dalam kemenangan 3-0 di babak 16 besar. Meskipun Prancis menjadi tim yang paling menonjol di turnamen ini, sang manajer tidak menganggap remeh apa pun. Ia menepis segala pembicaraan tentang rasa puas diri, dengan menyatakan: "Tidak, ini hanya kesenangan. Tidak ada euforia dalam latihan, tidak pernah. Kami sangat menghormati Maroko."
Deschamps juga menyatakan kepuasannya terhadap kondisi fisik para pemainnya saat mereka memasuki fase krusial kompetisi. “Data pasca-pertandingan bagus, bahkan sangat bagus. Kami sedang beradaptasi, dan saya tidak keberatan melihat seorang pemain absen dalam satu sesi latihan agar bisa berada dalam kondisi yang lebih baik untuk sesi-sesi berikutnya,” jelasnya, menyoroti pendekatan teliti yang diambil Les Bleus untuk mempertahankan status mereka sebagai salah satu kekuatan elit dunia.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami