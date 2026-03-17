Kyle Walker menyatakan bahwa media telah 'melampaui batas' dalam memberitakan skandal Lauryn Goodman setelah melihat istrinya, Annie Kilner, dan anak-anaknya dikejar-kejar oleh paparazzi

Meskipun Walker harus menghadapi banyak tantangan di luar lapangan, ia tetap memberikan yang terbaik di atas lapangan. Dalam beberapa waktu terakhir, ia memperluas sayap kariernya, dengan masa peminjaman di AC Milan musim lalu yang membawanya meninggalkan Manchester City. Ia kemudian pindah secara permanen ke Burnley.

Di usia 35 tahun, ia masih tampil gemilang di Liga Premier, meski timnya terlibat dalam pertarungan menghindari degradasi musim ini, dan belum ada tanggal pasti kapan ia akan gantung sepatu secara permanen.

Ketika ditanya tentang masa depannya, dengan kemungkinan beralih ke bangku cadangan yang dibicarakan, Walker mengatakan: “Saya saat ini sedang mengikuti kursus kepelatihan karena saya ingin memiliki itu sebagai keahlian tambahan. Bukan berarti saya akan menjadi pelatih atau ingin menjadi pelatih, tapi saya merasa jika saya bisa memberikan kontribusi. Saya tidak terlalu memikirkan diri sendiri, saya lebih memikirkan sepak bola itu sendiri, dan saya tahu ini terdengar klise, dan mungkin orang akan berpikir, ‘dia hanya mengatakan apa yang kalian inginkan’, tapi saya tidak. Saya akan melakukan segalanya demi cinta bermain sepak bola karena jika tidak ada sepak bola, dari tempat saya tumbuh besar, saya tidak punya apa-apa. Saya ingin memberikan sesuatu sebagai balasan dan jika saya bisa membantu satu pemain, baik secara teknis maupun mental.

“Saya selalu bilang semua orang bisa bermain sepak bola dan Anda mungkin sudah bertemu banyak pemain yang berhasil melalui dunia sepak bola, tapi menurut saya yang menentukan di sini [merujuk pada sisi mental sepak bola]. 10% teratas dari para pesepakbola yang berhasil menjadi pemain sepak bola, didasarkan pada kemampuan mereka menghadapi tekanan, kritik, pasang surut dalam karier, dan cedera. Kecuali kamu bisa melewati itu, saya rasa kamu tidak akan pernah mencapai puncak.”