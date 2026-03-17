Kyle Walker menyatakan bahwa media telah 'melampaui batas' dalam memberitakan skandal Lauryn Goodman setelah melihat istrinya, Annie Kilner, dan anak-anaknya dikejar-kejar oleh paparazzi
Walker & Kilner bersiap menyambut kelahiran anak kelima mereka
Walker masih dalam proses memperbaiki pernikahannya, setelah sempat menghadapi ancaman perceraian, dan sedang bersiap menyambut kelahiran anak kelima bersama kekasih masa kecilnya, Kilner.
Hubungan tersebut telah mengalami banyak tekanan, dengan kehadiran Goodman yang begitu menonjol, sehingga mustahil untuk menghindari sorotan pemberitaan media dari waktu ke waktu. Walker dan keluarganya telah melewati banyak tantangan, dengan harapan kini mereka dapat dibiarkan tenang untuk menjalani kehidupan pribadi mereka.
Walker kecewa melihat keluarganya terseret ke dalam skandal Goodman
Saat membahas kisah yang kurang menyenangkan ini bersama The Overlap, yang dipersembahkan oleh Sky Bet, Walker berkata: “Sebagai pesepakbola, Anda harus memiliki mental yang sangat kuat. Dengan adanya platform media sosial dan segala hal semacamnya saat ini, Anda harus memiliki mental yang kuat. Saya tidak bisa membaca semua yang ada di internet dan ketika saya salah, saya benar-benar salah dan saya pantas menerima setiap kritik yang dilontarkan kepada saya.
“Tapi kadang-kadang, saya merasa dunia luar dan media sering melampaui batas dan mengabaikan sisi kemanusiaan kita. Saat istri saya, saya, atau anak-anak saya berjalan di jalanan dan tiba-tiba ada paparazzi yang mengejar-ngejar.
“Saya yang sepenuhnya menyebabkannya, dan Anda boleh menulis artikel tentang saya, tapi mereka hanyalah anak-anak yang sebenarnya tidak membutuhkannya. Istri saya hanyalah gadis biasa dari Sheffield. Dia tidak membutuhkannya, tapi saya sendiri yang menempatkan mereka dalam situasi itu, jadi saya harus bertanggung jawab atas hal itu.”
Dia melanjutkan pembicaraan tentang liputan yang berlangsung lama akibat perselingkuhannya: “Cerita itu berlangsung sangat lama. Rasanya seperti berlanjut selama berminggu-minggu dan itu menjadi berita. Ketika orang mengklik, mereka melihat orang lain juga mengklik, media pun terus menulis tentang cerita itu. Dan sayangnya, itu adalah kesalahanku, tapi aku pikir jika mereka sudah melampaui batas sedikit, aku mungkin akan mengatakan, ya.”
Apakah Walker berencana untuk terjun ke dunia kepelatihan setelah pensiun?
Meskipun Walker harus menghadapi banyak tantangan di luar lapangan, ia tetap memberikan yang terbaik di atas lapangan. Dalam beberapa waktu terakhir, ia memperluas sayap kariernya, dengan masa peminjaman di AC Milan musim lalu yang membawanya meninggalkan Manchester City. Ia kemudian pindah secara permanen ke Burnley.
Di usia 35 tahun, ia masih tampil gemilang di Liga Premier, meski timnya terlibat dalam pertarungan menghindari degradasi musim ini, dan belum ada tanggal pasti kapan ia akan gantung sepatu secara permanen.
Ketika ditanya tentang masa depannya, dengan kemungkinan beralih ke bangku cadangan yang dibicarakan, Walker mengatakan: “Saya saat ini sedang mengikuti kursus kepelatihan karena saya ingin memiliki itu sebagai keahlian tambahan. Bukan berarti saya akan menjadi pelatih atau ingin menjadi pelatih, tapi saya merasa jika saya bisa memberikan kontribusi. Saya tidak terlalu memikirkan diri sendiri, saya lebih memikirkan sepak bola itu sendiri, dan saya tahu ini terdengar klise, dan mungkin orang akan berpikir, ‘dia hanya mengatakan apa yang kalian inginkan’, tapi saya tidak. Saya akan melakukan segalanya demi cinta bermain sepak bola karena jika tidak ada sepak bola, dari tempat saya tumbuh besar, saya tidak punya apa-apa. Saya ingin memberikan sesuatu sebagai balasan dan jika saya bisa membantu satu pemain, baik secara teknis maupun mental.
“Saya selalu bilang semua orang bisa bermain sepak bola dan Anda mungkin sudah bertemu banyak pemain yang berhasil melalui dunia sepak bola, tapi menurut saya yang menentukan di sini [merujuk pada sisi mental sepak bola]. 10% teratas dari para pesepakbola yang berhasil menjadi pemain sepak bola, didasarkan pada kemampuan mereka menghadapi tekanan, kritik, pasang surut dalam karier, dan cedera. Kecuali kamu bisa melewati itu, saya rasa kamu tidak akan pernah mencapai puncak.”
Kontrak Walker: Saat kontraknya di Burnley berakhir
Walker — yang telah mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional setelah mencatatkan 96 penampilan bersama Inggris — telah belajar cara menghadapi sisi baik dan buruk dari menjadi pesepakbola profesional, dengan segudang pengetahuan yang siap ia bagikan. Ia masih terikat kontrak dengan Burnley hingga musim panas 2027 dan berharap dapat membangun stabilitas yang lebih baik di dalam dan di luar lapangan selama sekitar satu tahun ke depan.
