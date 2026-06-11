Kyle Walker menjelaskan mengapa menurunkannya sebagai starter merupakan kunci bagi harapan Inggris di Piala Dunia, di tengah desakan agar bintang Real Madrid itu duduk di bangku cadangan

Dalam kolomnya di The Sun, mantan bek Manchester City yang telah pensiun dari tim nasional dengan 96 penampilan itu menganalisis perdebatan taktis tersebut. Walker menulis: “Jelas bahwa Thomas Tuchel menghadapi dilema besar di posisi-posisi kunci. Ada perdebatan mengenai siapa yang harus bermain sebagai gelandang serang, Jude Bellingham atau Morgan Rogers. Lalu ada juga perdebatan mengenai posisi sayap kiri antara Anthony Gordon dan Marcus Rashford.

"Bagi saya, Jude saat ini sedikit lebih unggul, dan itu bukan berarti meremehkan Morgan. Saya pernah bermain bersama Morgan saat dia sedang naik daun di Manchester City dan dia dipinjamkan ke klub seperti Blackpool. Dia benar-benar bekerja keras, dan fakta bahwa dia kini bersaing dengan Jude untuk posisi starter Inggris di Piala Dunia ini menunjukkan betapa hebatnya dia.

"Morgan dilepas oleh City, karena ada pemain-pemain mapan di depannya seperti Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne, serta tentu saja Cole Palmer, yang pada akhirnya juga pindah. Tapi kamu bisa melihat potensi yang dia miliki dalam latihan, jadi hal ini tidak mengejutkan saya. Dia memiliki postur fisik yang menonjol. Morgan terus berkembang, tampil baik di Middlesbrough, dan kemudian benar-benar menorehkan namanya di Aston Villa hingga kini menjadi juara Eropa dan mengalami kemajuan pesat.

"Ini baru permulaan bagi Morgan Rogers. Namun, hal yang menonjol dari Jude adalah kehadirannya yang luar biasa di lapangan yang membuat para bek sangat khawatir. Dan bagi Morgan untuk berada di level yang sama adalah pengakuan besar baginya.”