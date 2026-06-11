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Kyle Walker menjelaskan mengapa menurunkannya sebagai starter merupakan kunci bagi harapan Inggris di Piala Dunia, di tengah desakan agar bintang Real Madrid itu duduk di bangku cadangan
Tuchel dihadapkan pada dilema pemilihan pemain yang cukup berat
Tim Tiga Singa menutup rangkaian laga persahabatan persiapan Piala Dunia mereka dengan kemenangan telak 3-0 atas Kosta Rika di Orlando, di mana Bellingham diturunkan sebagai gelandang serang. Gelandang serang asal Madrid itu tampil sangat tajam, memicu serangan yang berujung pada penalti Anthony Gordon di babak kedua. Namun, persaingan internal di skuad asuhan Tuchel tetap sengit, dengan Morgan Rogers dari Aston Villa yang gencar memperebutkan posisi starter dan Marcus Rashford yang menantang Gordon di sayap kiri.
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Walker mendukung peran penting Bellingham
Dalam kolomnya di The Sun, mantan bek Manchester City yang telah pensiun dari tim nasional dengan 96 penampilan itu menganalisis perdebatan taktis tersebut. Walker menulis: “Jelas bahwa Thomas Tuchel menghadapi dilema besar di posisi-posisi kunci. Ada perdebatan mengenai siapa yang harus bermain sebagai gelandang serang, Jude Bellingham atau Morgan Rogers. Lalu ada juga perdebatan mengenai posisi sayap kiri antara Anthony Gordon dan Marcus Rashford.
"Bagi saya, Jude saat ini sedikit lebih unggul, dan itu bukan berarti meremehkan Morgan. Saya pernah bermain bersama Morgan saat dia sedang naik daun di Manchester City dan dia dipinjamkan ke klub seperti Blackpool. Dia benar-benar bekerja keras, dan fakta bahwa dia kini bersaing dengan Jude untuk posisi starter Inggris di Piala Dunia ini menunjukkan betapa hebatnya dia.
"Morgan dilepas oleh City, karena ada pemain-pemain mapan di depannya seperti Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne, serta tentu saja Cole Palmer, yang pada akhirnya juga pindah. Tapi kamu bisa melihat potensi yang dia miliki dalam latihan, jadi hal ini tidak mengejutkan saya. Dia memiliki postur fisik yang menonjol. Morgan terus berkembang, tampil baik di Middlesbrough, dan kemudian benar-benar menorehkan namanya di Aston Villa hingga kini menjadi juara Eropa dan mengalami kemajuan pesat.
"Ini baru permulaan bagi Morgan Rogers. Namun, hal yang menonjol dari Jude adalah kehadirannya yang luar biasa di lapangan yang membuat para bek sangat khawatir. Dan bagi Morgan untuk berada di level yang sama adalah pengakuan besar baginya.”
Ancaman Kroasia menuntut persatuan tim
Inggris tergabung di Grup L bersama Ghana, Panama, dan tim Kroasia yang tangguh, yang sebelumnya telah menyingkirkan mereka di semifinal Piala Dunia 2018. Sebagai peringatan agar tidak lengah, Walker menambahkan: “Kami akan menghadapi Kroasia di pertandingan pertama dan saya tidak akan pernah meremehkan mereka.
“Saya masih ingat kekalahan kami dari mereka di semifinal Piala Dunia 2018, dan mereka kini memiliki tim yang lebih baik daripada yang kami kalahkan di Euro 2021. Beberapa pemain senior mereka telah pensiun, dan mereka memiliki pemain muda berbakat yang mulai menonjol. Mereka juga telah membuktikan bahwa dalam ajang Piala Dunia, mereka mampu menciptakan kejutan besar, seperti saat mengeliminasi Brasil di perempat final 2022.
"Akan ada sedikit kecemasan di antara para pemain Inggris menjelang pertandingan pertama, tapi itu wajar. Selalu begitu saat Anda sudah menyelesaikan pemanasan dan ujian besar sudah di depan mata. Anda hanya ingin peluit dibunyikan agar bisa segera bertanding.
"Saat saya bermain untuk Inggris, saya percaya pada rekan-rekan di sekitar saya dan saya yakin mereka juga percaya pada saya. Kebersamaan kami sangat penting. Semoga mereka telah mengembangkan hal itu dan kita semua bisa merayakannya di akhir kompetisi.”
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Penyesuaian terakhir menjelang pertandingan pembuka grup
Tim asuhan Tuchel akan menutup persiapan awal mereka dengan pertandingan tertutup melawan Miami FC guna menyempurnakan strategi dan memberikan kesempatan bermain yang penting bagi para pemain cadangan. Staf pelatih harus mengatasi rasa gugup menjelang turnamen sambil menentukan susunan pemain inti untuk ujian berat yang akan dihadapi.
Inggris secara resmi akan memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Kroasia di Stadion Dallas pada 17 Juni, di mana kohesi taktis baru mereka akan langsung diuji.