Kvaratskhelia: "Perbandingan yang berat dengan Maradona. Dari Napoli ke PSG? Saya menyadari bahwa saya adalah pemain kelas dunia, di sana saya tidak bertahan seperti di sini. Di Paris, mereka selalu meminta izin sebelum mengambil foto."

Khvicha Kvaratskhelia sedang mempersiapkan diri untuk leg pertama babak 16 besar Liga Champions, di mana Paris Saint-Germain akan menghadapi Chelsea dengan tujuan lolos ke babak berikutnya, mempertahankan gelar juara Eropa yang diraih tahun lalu, dan meniru kesuksesan yang diraih pada musim sebelumnya.

Pemain sayap Georgia yang menjadi bintang di Paris ini berbagi cerita dalam wawancara panjang dengan Le Parisien, di mana ia membahas perbandingan dengan Maradona, masa-masa di Napoli, dan pengalamannya di ibu kota Prancis.

Berikut ini adalah semua pernyataannya.