Kvaratskhelia: "Perbandingan yang berat dengan Maradona. Dari Napoli ke PSG? Saya menyadari bahwa saya adalah pemain kelas dunia, di sana saya tidak bertahan seperti di sini. Di Paris, mereka selalu meminta izin sebelum mengambil foto."

Pernyataan penyerang sayap Georgia dalam wawancara panjang yang diberikan kepada rekan-rekan media Prancis.

Khvicha Kvaratskhelia sedang mempersiapkan diri untuk leg pertama babak 16 besar Liga Champions, di mana Paris Saint-Germain akan menghadapi Chelsea dengan tujuan lolos ke babak berikutnya, mempertahankan gelar juara Eropa yang diraih tahun lalu, dan meniru kesuksesan yang diraih pada musim sebelumnya.

Pemain sayap Georgia yang menjadi bintang di Paris ini berbagi cerita dalam wawancara panjang dengan Le Parisien, di mana ia membahas perbandingan dengan Maradona, masa-masa di Napoli, dan pengalamannya di ibu kota Prancis.

Berikut ini adalah semua pernyataannya.

  • PERBANDINGAN DENGAN MARADONA

    Siap, mulai, dan Kvaratskhelia segera kembali ke perbandingan yang dibuat selama masa baktinya di Napoli, yang diakhiri dengan kemenangan Scudetto: "Di Napoli, mereka sudah mengatakan bahwa saya mirip dengan George Best. Dia adalah pemain yang istimewa, salah satu yang terbaik. Mungkin dia bisa menjadi lebih besar lagi jika hidupnya tidak serumit itu… Tapi saya akui, saya suka perbandingan seperti ini. Dibandingkan dengan Maradona tentu saja berat. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Tapi ketika para penggemar memanggil saya Kvaradona, saya sangat senang karena itu menunjukkan betapa mereka mencintai saya. Itu sangat menyentuh hati saya dan saya bangga."

  • Di PSG, saya menyadari bahwa saya memiliki kualitas dunia.

    Selanjutnya, sebuah pernyataan tentang transfer ke Paris: "Ketika Anda berasal dari negara kecil seperti negaraku, bermain untuk salah satu tim terbesar di dunia tentu saja merupakan impian. Datang ke Napoli sudah merupakan hal yang sangat penting bagiku. Aku sangat bangga. Tapi ketika PSG menghubungiku, aku benar-benar menyadari bahwa aku telah menjadi pemain kelas dunia."

  • DIMANA PERBAIKANNYA

    "Sejak saya berada di Paris, saya telah banyak berkembang dan menjadi seorang pejuang di lapangan. Saya selalu berusaha memberikan 100%, bahkan dalam pertahanan. Hal ini tidak saya lakukan banyak di Napoli, dan pelatih telah membantu saya untuk banyak berkembang dalam hal ini."

  • MENULIS SEJARAH

    Kvaratskhelia telah menorehkan sejarah baik bersama Napoli maupun Paris Saint-Germain: "Saya sangat beruntung. Di Napoli pun sudah bertahun-tahun tidak memenangkan scudetto, dan kami berhasil melakukannya sebelum saya meninggalkan klub. Hal yang sama terjadi di PSG dengan Liga Champions. Di Georgia, kita bilang kalau masuk ke ruangan dengan kaki kanan, kamu akan beruntung. Jadi, saya datang ke Paris dengan kaki yang tepat."

  • HUBUNGAN DENGAN LUIS ENRIQUE

    "Kami memiliki hubungan yang sangat baik. Dia adalah pelatih. Dia bisa berteriak padaku atau mengatakan apa pun, karena aku tahu dia ingin membuatku menjadi versi yang lebih baik dari diriku. Dia menjelaskan segala sesuatu dengan sederhana dan selalu ingin mengajarkan sesuatu. Ketika dia memberi saran, cukup ikuti saja untuk menjadi lebih baik."




  • PINDAHAN KE PARIS DAN KOTA

    "Saya sangat menyukai kota ini, saya suka segalanya. Semakin saya memikirkannya, semakin saya menghargai betapa orang-orang di sini sangat menghormati satu sama lain. Saat Anda keluar, mereka tidak mengganggu Anda terlalu banyak. Di restoran, misalnya, mereka akan meminta izin sebelum mengambil foto. Saya sangat menyukainya. Ini adalah kota terbaik untuk berjalan-jalan bersama istri Anda."

